https://sputniknews.com.tr/20231122/rusya-savunma-bakanligi-kirima-dogru-ilerleyen-ukraynaya-ait-4-insansiz-bot-imha-edildi-1077667251.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Kırım’a doğru ilerleyen Ukrayna’ya ait 4 insansız bot imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı: Kırım’a doğru ilerleyen Ukrayna’ya ait 4 insansız bot imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz sularında Kırım Yarımadası’na doğru ilerleyen Ukrayna’ya ait 4 insansız botun imha edildiğini duyurdu. 22.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-22T13:26+0300
2023-11-22T13:26+0300
2023-11-22T13:26+0300
ukrayna krizi
ukrayna krizi
ukrayna
rusya savunma bakanlığı
rusya
kırım
kırım köprüsü
insansız hava aracı (iha)
insansız deniz aracı
saldırı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/16/1077666937_0:71:1024:647_1920x0_80_0_0_5946d13147c0daddb287d4989141c8bc.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Karadeniz sularında Kırım Yarımadası’na doğru ilerleyen Ukrayna’ya ait 4 insansız botun saptanarak imha edildiği belirtildi.Açıklamaya göre, Ukrayna Deniz Kuvvetleri’ne ait botlar bu sabah saatlerinde Karadeniz’in batı kısmında tespit edildi.Açıklamada, “Tespit edilen tüm hedefler imha edildi” vurgusu yapıldı.‘Rus hava savunması Kırım üzerinde Ukrayna’ya ait 3 insansız hava aracını düşürdü’Rusya Savunma Bakanlığı daha önce de Rus hava savunma sistemlerinin Kırım’ın üzerinde 3 adet uçak tipi insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü açıklamıştı.Bakanlığın açıklamasında, “Bugün Moskova saatiyle 07.30 (TSİ ile aynı) sularında Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere uçak tipi İHA ile terör saldırısı düzenleme girişimi önlendi. Nöbetteki hava savunma sistemleri, Kırım Cumhuriyeti’nin hava sahasında Ukrayna’ya ait 3 insansız hava aracını imha etti” ifadeleri kullanıldı.
https://sputniknews.com.tr/20231117/kirim-kalkinma-vakfi-baskani-unver-sel-kirimda-ortak-sinema-projeleri-hayata-gecirebilir-1077500965.html
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/16/1077666937_34:0:991:718_1920x0_80_0_0_918a99ee3872e96f493a7e12b9e3b1dd.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ukrayna krizi, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, rusya, kırım, kırım köprüsü, insansız hava aracı (iha), insansız deniz aracı, saldırı
ukrayna krizi, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, rusya, kırım, kırım köprüsü, insansız hava aracı (iha), insansız deniz aracı, saldırı
Rusya Savunma Bakanlığı: Kırım’a doğru ilerleyen Ukrayna’ya ait 4 insansız bot imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz sularında Kırım Yarımadası’na doğru ilerleyen Ukrayna’ya ait 4 insansız botun imha edildiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Karadeniz sularında Kırım Yarımadası’na doğru ilerleyen Ukrayna’ya ait 4 insansız botun saptanarak imha edildiği belirtildi.
Açıklamaya göre, Ukrayna Deniz Kuvvetleri’ne ait botlar bu sabah saatlerinde Karadeniz’in batı kısmında tespit edildi.
Açıklamada, “Tespit edilen tüm hedefler imha edildi” vurgusu yapıldı.
‘Rus hava savunması Kırım üzerinde Ukrayna’ya ait 3 insansız hava aracını düşürdü’
Rusya Savunma Bakanlığı daha önce de Rus hava savunma sistemlerinin Kırım’ın üzerinde 3 adet uçak tipi insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü açıklamıştı.
Bakanlığın açıklamasında, “Bugün Moskova saatiyle 07.30 (TSİ ile aynı) sularında Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere uçak tipi İHA ile terör saldırısı düzenleme girişimi önlendi. Nöbetteki hava savunma sistemleri, Kırım Cumhuriyeti’nin hava sahasında Ukrayna’ya ait 3 insansız hava aracını imha etti” ifadeleri kullanıldı.