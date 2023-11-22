https://sputniknews.com.tr/20231122/rusya-savunma-bakanligi-kirima-dogru-ilerleyen-ukraynaya-ait-4-insansiz-bot-imha-edildi-1077667251.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Kırım’a doğru ilerleyen Ukrayna’ya ait 4 insansız bot imha edildi

Rusya Savunma Bakanlığı: Kırım’a doğru ilerleyen Ukrayna’ya ait 4 insansız bot imha edildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz sularında Kırım Yarımadası’na doğru ilerleyen Ukrayna’ya ait 4 insansız botun imha edildiğini duyurdu. 22.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-22T13:26+0300

2023-11-22T13:26+0300

2023-11-22T13:26+0300

ukrayna krizi

ukrayna krizi

ukrayna

rusya savunma bakanlığı

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kırım

kırım köprüsü

insansız hava aracı (iha)

insansız deniz aracı

saldırı

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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Karadeniz sularında Kırım Yarımadası’na doğru ilerleyen Ukrayna’ya ait 4 insansız botun saptanarak imha edildiği belirtildi.Açıklamaya göre, Ukrayna Deniz Kuvvetleri’ne ait botlar bu sabah saatlerinde Karadeniz’in batı kısmında tespit edildi.Açıklamada, “Tespit edilen tüm hedefler imha edildi” vurgusu yapıldı.‘Rus hava savunması Kırım üzerinde Ukrayna’ya ait 3 insansız hava aracını düşürdü’Rusya Savunma Bakanlığı daha önce de Rus hava savunma sistemlerinin Kırım’ın üzerinde 3 adet uçak tipi insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü açıklamıştı.Bakanlığın açıklamasında, “Bugün Moskova saatiyle 07.30 (TSİ ile aynı) sularında Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere uçak tipi İHA ile terör saldırısı düzenleme girişimi önlendi. Nöbetteki hava savunma sistemleri, Kırım Cumhuriyeti’nin hava sahasında Ukrayna’ya ait 3 insansız hava aracını imha etti” ifadeleri kullanıldı.

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