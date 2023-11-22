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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231122/rusya-savunma-bakanligi-kirima-dogru-ilerleyen-ukraynaya-ait-4-insansiz-bot-imha-edildi-1077667251.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Kırım’a doğru ilerleyen Ukrayna’ya ait 4 insansız bot imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı: Kırım’a doğru ilerleyen Ukrayna’ya ait 4 insansız bot imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz sularında Kırım Yarımadası’na doğru ilerleyen Ukrayna’ya ait 4 insansız botun imha edildiğini duyurdu. 22.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-22T13:26+0300
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ukrayna krizi
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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Karadeniz sularında Kırım Yarımadası’na doğru ilerleyen Ukrayna’ya ait 4 insansız botun saptanarak imha edildiği belirtildi.Açıklamaya göre, Ukrayna Deniz Kuvvetleri’ne ait botlar bu sabah saatlerinde Karadeniz’in batı kısmında tespit edildi.Açıklamada, “Tespit edilen tüm hedefler imha edildi” vurgusu yapıldı.‘Rus hava savunması Kırım üzerinde Ukrayna’ya ait 3 insansız hava aracını düşürdü’Rusya Savunma Bakanlığı daha önce de Rus hava savunma sistemlerinin Kırım’ın üzerinde 3 adet uçak tipi insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü açıklamıştı.Bakanlığın açıklamasında, “Bugün Moskova saatiyle 07.30 (TSİ ile aynı) sularında Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere uçak tipi İHA ile terör saldırısı düzenleme girişimi önlendi. Nöbetteki hava savunma sistemleri, Kırım Cumhuriyeti’nin hava sahasında Ukrayna’ya ait 3 insansız hava aracını imha etti” ifadeleri kullanıldı.
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ukrayna krizi, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, rusya, kırım, kırım köprüsü, insansız hava aracı (iha), insansız deniz aracı, saldırı

Rusya Savunma Bakanlığı: Kırım’a doğru ilerleyen Ukrayna’ya ait 4 insansız bot imha edildi

13:26 22.11.2023
© Sputnik / Дмитрий МакеевKırım Köprüsü
Kırım Köprüsü - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2023
© Sputnik / Дмитрий Макеев
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Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz sularında Kırım Yarımadası’na doğru ilerleyen Ukrayna’ya ait 4 insansız botun imha edildiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Karadeniz sularında Kırım Yarımadası’na doğru ilerleyen Ukrayna’ya ait 4 insansız botun saptanarak imha edildiği belirtildi.
Açıklamaya göre, Ukrayna Deniz Kuvvetleri’ne ait botlar bu sabah saatlerinde Karadeniz’in batı kısmında tespit edildi.
Açıklamada, “Tespit edilen tüm hedefler imha edildi” vurgusu yapıldı.

‘Rus hava savunması Kırım üzerinde Ukrayna’ya ait 3 insansız hava aracını düşürdü’

Rusya Savunma Bakanlığı daha önce de Rus hava savunma sistemlerinin Kırım’ın üzerinde 3 adet uçak tipi insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü açıklamıştı.
Bakanlığın açıklamasında, “Bugün Moskova saatiyle 07.30 (TSİ ile aynı) sularında Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere uçak tipi İHA ile terör saldırısı düzenleme girişimi önlendi. Nöbetteki hava savunma sistemleri, Kırım Cumhuriyeti’nin hava sahasında Ukrayna’ya ait 3 insansız hava aracını imha etti” ifadeleri kullanıldı.
Kırım Köprüsü - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2023
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