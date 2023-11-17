https://sputniknews.com.tr/20231117/kirim-kalkinma-vakfi-baskani-unver-sel-kirimda-ortak-sinema-projeleri-hayata-gecirebilir-1077500965.html
Kırım Kalkınma Vakfı Başkanı Ünver Sel: Kırım'da ortak sinema projeleri hayata geçirilebilir
Kırım Kalkınma Vakfı Başkanı Ünver Sel: Kırım'da ortak sinema projeleri hayata geçirilebilir
Kırım Kalkınma Vakfı Başkanı Ünver Sel, Kırım'da film çekilmesini önerdi 17.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-17T18:28+0300
2023-11-17T18:28+0300
2023-11-17T18:31+0300
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ünver sel
türkiye
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Türk heyetine başkanlık eden Kırım Kalkınma Vakfı Başkanı Ünver Sel, Kırım’ın Rusya ile Türkiye arasında sinema alanında ortak projelerin hayata geçirilmesi için ideal bir yer olduğunu belirterek burada film çekilmesini önerdi.Sputnik’e konuşan Sel, "Türkiye, son yıllarda sinema alanında dünya çapında büyük başarılara imza attı. Kırım, sosyal, kültürel ve yerli bağlar açısından Türkiye'ye çok yakın bir bölge. Bu yakınlığı kullanarak ortak projelerin hayata geçirilmesi konusunda fikir alışverişinde bulunuyoruz. Sinema alanı da dahil olmak üzere bunları Kırım'da uygulayabiliriz” dedi.Sel, Kırım'ın ekonomik kalkınmasına yönelik lojistik, yatırım ve ortak iş fikirlerinin yanı sıra, Kırım ortaklarıyla eğitim, kültür ve sosyal faaliyetler alanındaki bazı fikirlerin hayata geçirilmesinin planlandığını kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230420/rusofobiye-karsi-uluslararasi-rusofil-hareketi-kuruldu-1069954813.html
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Kırım Kalkınma Vakfı Başkanı Ünver Sel: Kırım'da ortak sinema projeleri hayata geçirilebilir
18:28 17.11.2023 (güncellendi: 18:31 17.11.2023)
Kırım Kalkınma Vakfı Başkanı Ünver Sel, Kırım'da film çekilmesini önerdi
Türk heyetine başkanlık eden Kırım Kalkınma Vakfı Başkanı Ünver Sel, Kırım’ın Rusya ile Türkiye arasında sinema alanında ortak projelerin hayata geçirilmesi için ideal bir yer olduğunu belirterek burada film çekilmesini önerdi.
Sputnik’e konuşan Sel, "Türkiye, son yıllarda sinema alanında dünya çapında büyük başarılara imza attı. Kırım, sosyal, kültürel ve yerli bağlar açısından Türkiye'ye çok yakın bir bölge. Bu yakınlığı kullanarak ortak projelerin hayata geçirilmesi konusunda fikir alışverişinde bulunuyoruz. Sinema alanı da dahil olmak üzere bunları Kırım'da uygulayabiliriz” dedi.
Sel, Kırım'ın ekonomik kalkınmasına yönelik lojistik, yatırım ve ortak iş fikirlerinin yanı sıra, Kırım ortaklarıyla eğitim, kültür ve sosyal faaliyetler alanındaki bazı fikirlerin hayata geçirilmesinin planlandığını kaydetti.