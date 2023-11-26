https://sputniknews.com.tr/20231126/macaristan-meclis-baskani-ates-puskurdu-almanya-hitler-yonetiminden-bile-daha-hizli-cokebilir--1077795444.html
Macaristan Meclis Başkanı ateş püskürdü: Almanya, Hitler yönetiminden bile daha hızlı çökebilir
Macaristan Meclis Başkanı ateş püskürdü: Almanya, Hitler yönetiminden bile daha hızlı çökebilir
Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Laszlo Kover, modern Almanya’yı Nazi Almanyası ile karşılaştırarak ülkenin kısa sürede çökebileceğini belirtti. Kover ayrıca... 26.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-26T15:00+0300
2023-11-26T15:00+0300
2023-11-26T16:22+0300
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Meclis Başkanı Kover, Almanya’nın kendisini 'Hitler döneminden bile daha hızlı' yok ettiğini, BM’nin ise propaganda şirketinden başka bir şey olmadığını söyledi. Perşembe günü Macaristan’ın Jaszapati kasabasında Egemenlik Forumu’nda konuşan Meclis Başkanı, Alman yönetimini çok ağır bir şekilde eleştirdi. Kover, “Almanlar, kendilerini kasırga hızıyla yok ediyorlar. Hitler’in bunu başarmak için 12 yıla ihtiyacı vardı, günümüz Almanyası daha bile hızlı gidiyor. Alman liderliği yok oldu” ifadelerini kullandı.‘BM, propaganda yapmak için kurulmuş bir paravan şirket’Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler’i (BM) de eleştiren Kover, “BM, hiçbir ağırlığı olmayan, sadece propaganda amaçlı kullanılan bir paravan şirkettir” dedi. AB’yi ise Sovyetler Birliği döneminden Varşova Paktı ile karşılaştıran Meclis Başkanı, Macaristan’ın Avrupa bürokrasisi ile ‘savaş halinde’ olduğunu vurguladı.‘ABD Büyükelçisi bizim için yok hükmündedir’Kover konuşmasında ABD Macaristan Büyükelçisi için, “O (Büyükelçi) sadece istenmeyen bir kişi değil, daha ziyade var olmayan bir kişi. Macaristan’a ‘hükmetmek’ için gönderildiğini düşünen biri, fakat bizim için onun ne söylediği önemli bile değil. Onun bir büyükelçi gibi davranması gibi gerekiyor fakat o nasıl davranması gerektiğini bile bilmiyor” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231102/macaristan-basbakani-orban-kazakistani-evi-olarak-adlandirdi-1077003181.html
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macaristan, viktor orban, ab, nato, abd, rusya, bm, birleşmiş milletler (bm), büyükelçi
macaristan, viktor orban, ab, nato, abd, rusya, bm, birleşmiş milletler (bm), büyükelçi
Macaristan Meclis Başkanı ateş püskürdü: Almanya, Hitler yönetiminden bile daha hızlı çökebilir
15:00 26.11.2023 (güncellendi: 16:22 26.11.2023)
Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Laszlo Kover, modern Almanya’yı Nazi Almanyası ile karşılaştırarak ülkenin kısa sürede çökebileceğini belirtti. Kover ayrıca ABD Büyükelçisi’ne ve BM’yi yoğun bir şekilde eleştirdi.
Meclis Başkanı Kover, Almanya’nın kendisini 'Hitler döneminden bile daha hızlı' yok ettiğini, BM’nin ise propaganda şirketinden başka bir şey olmadığını söyledi. Perşembe günü Macaristan’ın Jaszapati kasabasında Egemenlik Forumu’nda konuşan Meclis Başkanı, Alman yönetimini çok ağır bir şekilde eleştirdi. Kover, “Almanlar, kendilerini kasırga hızıyla yok ediyorlar. Hitler’in bunu başarmak için 12 yıla ihtiyacı vardı, günümüz Almanyası daha bile hızlı gidiyor. Alman liderliği yok oldu” ifadelerini kullandı.
‘BM, propaganda yapmak için kurulmuş bir paravan şirket’
Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler’i (BM) de eleştiren Kover, “BM, hiçbir ağırlığı olmayan, sadece propaganda amaçlı kullanılan bir paravan şirkettir” dedi. AB’yi ise Sovyetler Birliği döneminden Varşova Paktı ile karşılaştıran Meclis Başkanı, Macaristan’ın Avrupa bürokrasisi ile ‘savaş halinde’ olduğunu vurguladı.
‘ABD Büyükelçisi bizim için yok hükmündedir’
Kover konuşmasında ABD Macaristan Büyükelçisi için, “O (Büyükelçi) sadece istenmeyen bir kişi değil, daha ziyade var olmayan bir kişi. Macaristan’a ‘hükmetmek’ için gönderildiğini düşünen biri, fakat bizim için onun ne söylediği önemli bile değil. Onun bir büyükelçi gibi davranması gibi gerekiyor fakat o nasıl davranması gerektiğini bile bilmiyor” ifadelerini kullandı.