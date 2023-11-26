https://sputniknews.com.tr/20231126/litvanyadan-ukraynaya-varolus-uyarisi-1077792819.html
Litvanya'dan Ukrayna'ya 'varoluş' uyarısı
Litvanya'dan Ukrayna'ya 'varoluş' uyarısı
Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, Ukrayna halkının çatışmalardan usanması halinde Ukrayna'nın bir devlet olarak varlığının sona erebileceği... 26.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-26T13:22+0300
2023-11-26T13:22+0300
2023-11-26T13:22+0300
ukrayna krizi
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29. Baltık Konseyi Toplantısı'nda konuşan Landsbergis, Kiev'e ülkenin varoluşu konusunda önemli bir mesaj gönderdi.Landsbergis, "Savaştan usanma durumu, barış içinde yaşayan toplumlarda görülen bir olgu. Ukrayna savaştan usanmışlığa yenik düşerse, varlığı sona erebilir. Ukrayna'nın bununla mücadele etmesi gerekir" dedi.Batı'nın Ukrayna'yı zafere götürebilecek yeterli güce sahip olduğunu savunan Landsbergis, "Bu hedef, sadece Kiev için değil, Baltık ülkeleri için de bir varoluş meselesi. Çatışmadan sonra güvenlik mimarisi konusuyla ilgili tartışmalar yapılmalı ve Baltık ülkelerinin sesinin de net şekilde duyulması önemli. Zira X günü geldiğinde, Rusya'yla karşı karşıya kalacak ilk ülkeler bizleriz" ifadelerini kullandı.ABD ve Avrupa ülkelerindeki halkların Ukrayna'daki çatışmadan usandığına dair haberler son dönemde giderek daha sık şekilde basına yansıyor. Batılı liderler de bu konuda sıkça uyarıda bulunarak NATO ülkelerini bu konuda motive etmeye çalışıyor. ABD Başkanı Joe Biden, NATO'nun çatışmadan usanmayacağını ve Batılı ülkeler arasında bir bölünme olmayacağını söyleyerek "Ukrayna'ya destek vermekten geri kalmayacağız. NATO bölünmeyecek ve biz usanmayacağız" demişti.
https://sputniknews.com.tr/20231125/ingiltere-zelenskiy-icin-gonderdigi-kisisel-korumalari-geri-cekebilir-1077769596.html
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ukrayna krizi, ukrayna, litvanya, avrupa, doğu avrupa, nato
ukrayna krizi, ukrayna, litvanya, avrupa, doğu avrupa, nato
Litvanya'dan Ukrayna'ya 'varoluş' uyarısı
Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, Ukrayna halkının çatışmalardan usanması halinde Ukrayna'nın bir devlet olarak varlığının sona erebileceği uyarısında bulundu.
29. Baltık Konseyi Toplantısı'nda konuşan Landsbergis, Kiev'e ülkenin varoluşu konusunda önemli bir mesaj gönderdi.
Landsbergis, "Savaştan usanma durumu, barış içinde yaşayan toplumlarda görülen bir olgu. Ukrayna savaştan usanmışlığa yenik düşerse, varlığı sona erebilir. Ukrayna'nın bununla mücadele etmesi gerekir" dedi.
Batı'nın Ukrayna'yı zafere götürebilecek yeterli güce sahip olduğunu savunan Landsbergis, "Bu hedef, sadece Kiev için değil, Baltık ülkeleri için de bir varoluş meselesi. Çatışmadan sonra güvenlik mimarisi konusuyla ilgili tartışmalar yapılmalı ve Baltık ülkelerinin sesinin de net şekilde duyulması önemli. Zira X günü geldiğinde, Rusya'yla karşı karşıya kalacak ilk ülkeler bizleriz
" ifadelerini kullandı.
ABD ve Avrupa ülkelerindeki halkların Ukrayna'daki çatışmadan usandığına dair haberler son dönemde giderek daha sık şekilde basına yansıyor. Batılı liderler de bu konuda sıkça uyarıda bulunarak NATO ülkelerini bu konuda motive etmeye çalışıyor. ABD Başkanı Joe Biden, NATO'nun çatışmadan usanmayacağını ve Batılı ülkeler arasında bir bölünme olmayacağını söyleyerek "Ukrayna'ya destek vermekten geri kalmayacağız. NATO bölünmeyecek ve biz usanmayacağız" demişti.