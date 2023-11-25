https://sputniknews.com.tr/20231125/ingiltere-zelenskiy-icin-gonderdigi-kisisel-korumalari-geri-cekebilir-1077769596.html

İngiltere, Zelenskiy için gönderdiği kişisel korumaları geri çekebilir

İngiltere, Zelenskiy için gönderdiği kişisel korumaları geri çekebilir

Eski CIA analisti McGovern İngitere'nin Zelenskiy için sağladığı kişisel korumaları geri çekebileceğini ve ABD'nin de buna izin verdiğini dile getirdi. 25.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-25T11:01+0300

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ukrayna krizi

ukrayna

vladimir zelenskiy

ingiltere

abd

david cameron

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Eski CIA analisti Raymond McGovern, Youtube’daki Judging Freedom kanalına verdiği demecinde, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron'un Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i Rusya ile barış yapmaya zorlayarak özellikle de kişisel korumasını geri çekmekle tehdit ettiğini belirtti.McGovern, "İngilizler aslında Zelenskiy'in etrafından güvenlik üzerinde kontrol sahibidir. Cameron muhtemelen daha fazla paraları olmadığını ve kendisine sağlanan korumaları geri çağırmaları gerektiğini iddia edebilir" diye vurguladı.McGovern muhtellif Batılı yetkililerin Kiev'e yaptıkları ziyaretlerin, yerel yetkilileri mali yardımın tükenmekte olduğu konusunda bilgilendirmek için yapıldığını da sözlerine ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20231125/ukraynada-2024-secimleri-yapilmayacak-1077766888.html

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