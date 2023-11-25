https://sputniknews.com.tr/20231125/ingiltere-zelenskiy-icin-gonderdigi-kisisel-korumalari-geri-cekebilir-1077769596.html
İngiltere, Zelenskiy için gönderdiği kişisel korumaları geri çekebilir
İngiltere, Zelenskiy için gönderdiği kişisel korumaları geri çekebilir
Eski CIA analisti McGovern İngitere'nin Zelenskiy için sağladığı kişisel korumaları geri çekebileceğini ve ABD'nin de buna izin verdiğini dile getirdi. 25.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-25T11:01+0300
2023-11-25T11:01+0300
2023-11-25T11:01+0300
ukrayna krizi
ukrayna
vladimir zelenskiy
ingiltere
abd
david cameron
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Eski CIA analisti Raymond McGovern, Youtube’daki Judging Freedom kanalına verdiği demecinde, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron'un Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i Rusya ile barış yapmaya zorlayarak özellikle de kişisel korumasını geri çekmekle tehdit ettiğini belirtti.McGovern, "İngilizler aslında Zelenskiy'in etrafından güvenlik üzerinde kontrol sahibidir. Cameron muhtemelen daha fazla paraları olmadığını ve kendisine sağlanan korumaları geri çağırmaları gerektiğini iddia edebilir" diye vurguladı.McGovern muhtellif Batılı yetkililerin Kiev'e yaptıkları ziyaretlerin, yerel yetkilileri mali yardımın tükenmekte olduğu konusunda bilgilendirmek için yapıldığını da sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20231125/ukraynada-2024-secimleri-yapilmayacak-1077766888.html
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ukrayna, vladimir zelenskiy, ingiltere, abd, david cameron
ukrayna, vladimir zelenskiy, ingiltere, abd, david cameron
İngiltere, Zelenskiy için gönderdiği kişisel korumaları geri çekebilir
Eski CIA analisti McGovern İngitere'nin Zelenskiy için sağladığı kişisel korumaları geri çekebileceğini ve ABD'nin de buna izin verdiğini dile getirdi.
Eski CIA analisti Raymond McGovern, Youtube’daki Judging Freedom kanalına verdiği demecinde, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron'un Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i Rusya ile barış yapmaya zorlayarak özellikle de kişisel korumasını geri çekmekle tehdit ettiğini belirtti.
McGovern, "İngilizler aslında Zelenskiy'in etrafından güvenlik üzerinde kontrol sahibidir. Cameron muhtemelen daha fazla paraları olmadığını ve kendisine sağlanan korumaları geri çağırmaları gerektiğini iddia edebilir" diye vurguladı.
McGovern muhtellif Batılı yetkililerin Kiev'e yaptıkları ziyaretlerin, yerel yetkilileri mali yardımın tükenmekte olduğu konusunda bilgilendirmek için yapıldığını da sözlerine ekledi.