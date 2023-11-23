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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231123/rusya-disisleri-bakanligi-gazzedeki-900-vatandasimizdan-653unu-tahliye-ettik-1077695327.html
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Gazze'deki 900 vatandaşımızdan 653’ünü tahliye ettik
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Gazze'deki 900 vatandaşımızdan 653’ünü tahliye ettik
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Gazze Şeridi'nden ayrılmak için diplomatik misyonlara başvuran 900 Rus vatandaşı ve aile fertlerinden 653’ünün tahliye edildiğini... 23.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-23T09:45+0300
2023-11-23T09:45+0300
israil- filistin çatışması
gazze
gazze şeridi
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
rus vatandaşı
tahliye
insani yardım
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Tahliyelerin insani yardımlarla eş zamanlı düzenlendiğine dikkat çekilen bakanlık açıklamasında, “Yardım isteyen yaklaşık 900 yurttaşımızdan toplamda 653’ü Gazze Şeridi'nden tahliye edilmiş olup, 22 Kasım'da Gazze Şeridi'nden tahliye edilen 28 Rus vatandaşı ve Filistinli aile üyeleri Moskova'ya ulaşmıştır” ifadelerine yer verildi.Yazılı açıklamada, halihazırda 82 kişinin daha Gazze ve Mısır arasında konuşlanan Refah Sınır Kapısı kontrol noktasından Mısır’a girişi yaptığı da eklendi.Bakanlık, Mısır, İsrail, Filistin ve Katar yetkililerinin tahliye tedbirlerinin uygulanmasındaki yardımlarına da dikkat çekti.Putin: Gazze halkına yardım kutsal görevimizBir gün önce hükümet yetkilileri ile yaptığı toplantıda konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Gazze’ye yapılan insani yardımın sürdürülmesi gerektiğini vurgularken, “Bu çok önemli, insani, asil bir görev. Mağdur olan insanlara ve kendi vatandaşlarımıza yardım etmemiz gerekiyor. Orada neler olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla yardım etmek bizim kutsal görevimizdir" demişti.Toplantıda söz alan Rusya Acil Durumlar Bakanı Aleksandr Kurenkov, Gazze Şeridi'ne 245 tondan fazla insani yardım gönderildiğini ve 23 Kasım'da bir uçuş daha planlandığını bildirirken, “ Rus vatandaşları ve Filistinli aile fertlerinin tahliyesiyle eş zamanlı olarak Rusya Acil Durumlar Bakanlığı Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırıyor. Toplamda 10 uçuşla 245 tondan fazla kargo El-Ariş Havalimanı’na ulaştırıldı. 23 Kasım'da 28 tonluk yeni yardıma hazırlanıyoruz” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231123/canli--gazzede-ateskes-bugun-basliyor-israil-anlasmaya-uyacak-mi-1077692825.html
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Rusya Dışişleri Bakanlığı: Gazze'deki 900 vatandaşımızdan 653’ünü tahliye ettik

09:45 23.11.2023
© Sputnik / Виталий БелоусовRusya Dışişleri Bakanlığı binası
Rusya Dışişleri Bakanlığı binası - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2023
© Sputnik / Виталий Белоусов
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Gazze Şeridi'nden ayrılmak için diplomatik misyonlara başvuran 900 Rus vatandaşı ve aile fertlerinden 653’ünün tahliye edildiğini duyururken, bölgeden tahliye edilenlerden 553’ünün Rusya'da olduğunu bildirdi.
Tahliyelerin insani yardımlarla eş zamanlı düzenlendiğine dikkat çekilen bakanlık açıklamasında, “Yardım isteyen yaklaşık 900 yurttaşımızdan toplamda 653’ü Gazze Şeridi'nden tahliye edilmiş olup, 22 Kasım'da Gazze Şeridi'nden tahliye edilen 28 Rus vatandaşı ve Filistinli aile üyeleri Moskova'ya ulaşmıştır” ifadelerine yer verildi.
Yazılı açıklamada, halihazırda 82 kişinin daha Gazze ve Mısır arasında konuşlanan Refah Sınır Kapısı kontrol noktasından Mısır’a girişi yaptığı da eklendi.
Bakanlık, Mısır, İsrail, Filistin ve Katar yetkililerinin tahliye tedbirlerinin uygulanmasındaki yardımlarına da dikkat çekti.

Putin: Gazze halkına yardım kutsal görevimiz

Bir gün önce hükümet yetkilileri ile yaptığı toplantıda konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Gazze’ye yapılan insani yardımın sürdürülmesi gerektiğini vurgularken, “Bu çok önemli, insani, asil bir görev. Mağdur olan insanlara ve kendi vatandaşlarımıza yardım etmemiz gerekiyor. Orada neler olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla yardım etmek bizim kutsal görevimizdir" demişti.
Toplantıda söz alan Rusya Acil Durumlar Bakanı Aleksandr Kurenkov, Gazze Şeridi'ne 245 tondan fazla insani yardım gönderildiğini ve 23 Kasım'da bir uçuş daha planlandığını bildirirken, “ Rus vatandaşları ve Filistinli aile fertlerinin tahliyesiyle eş zamanlı olarak Rusya Acil Durumlar Bakanlığı Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırıyor. Toplamda 10 uçuşla 245 tondan fazla kargo El-Ariş Havalimanı’na ulaştırıldı. 23 Kasım'da 28 tonluk yeni yardıma hazırlanıyoruz” ifadelerini kullandı.
İsrail Gazze Filistin Refah Sınır Kapısı saldırı hastane Filistinli çocuk - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2023
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