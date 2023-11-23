https://sputniknews.com.tr/20231123/rus-buyukelci-morgulov-nato-ukraynadaki-catismayi-karli-bir-yatirim-olarak-goruyor-1077721604.html
Rus Büyükelçi Morgulov: NATO, Ukrayna'daki çatışmayı karlı bir yatırım olarak görüyor
Rus Büyükelçi Morgulov: NATO, Ukrayna'daki çatışmayı karlı bir yatırım olarak görüyor
Rusya’nın Çin Büyükelçisi İgor Morgulov, NATO ülkelerinin Ukrayna'daki çatışmayı ‘karlı bir yatırım’ olarak gördüğünü, Ukraynalı askerlerin hayatlarının... 23.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-23T17:20+0300
2023-11-23T17:20+0300
2023-11-23T17:20+0300
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Büyükelçi Morgulov, South China Morning Post gazetesine demecinde NATO ülkelerinin Ukrayna'daki çatışmayı ‘karlı bir yatırım’ olarak gördüğünü, Ukraynalı askerlerin hayatlarının Rusya’yı zayıflatmanın ‘küçük bir bedeli’ olduğunu söyledi.Bu hafta üzerinden tam 10 yıl geçen Kiev'in merkezindeki Bağımsızlık Meydanı’nda başlayan ve darbeye yol açan protestoları yorumlayan Morgulov, 2013’te yaşanan Maydan Olayları'nın (Euromaydan) Ukrayna’nın şu anda bulunduğu krizin başlangıç noktasını oluşturduğunu ifade etti.Batılı ülkelerin doğrudan desteğiyle demokratik yollarla seçilmiş devlet başkanını devirdikten sonra radikal milliyetçilerin Ukrayna'daki iktidarı ele geçirerek tüm ülkeye Rusya karşıtı bir gündemi dayatmaya başladığına dikkat çeken Morgulov, sözlerini şöyle sürdürdü:Batı'nın Ukrayna'ya silah pompalamaya başladığı 2021 yılında olayların doruğa ulaşıldığını kaydeden Morgulov, bu koşullar altında Rusya'nın Şubat 2022'de özel askeri operasyonu başlatmaktan başka seçeneği olmadığını vurguladı.Mart ayının sonunda Rusya’nın aslında ana hedeflerine ulaşmış olduğunu ve Kiev’in iki ülke için kabul edilebilir bir siyasi anlaşmayı imzalamaya hazır olduğunu vurgulayan büyükelçi, ancak Batılı ülkelerin duruma hemen tekrar müdahale ederek Ukraynalı yetkilileri tüm anlaşmalardan vazgeçmek zorunda bıraktığının altını çizdi.Rus diplomat, “Bundan sonraki dönem boyunca NATO çatışmayı uzatma kozunu oynayarak, Kiev'e silah sağlamaya ve liderleri aracılığıyla bu çatışmayı, Ukraynalı askerlerin hayatlarını feda ederek ‘küçük bir bedel’ karşılığında Rusya’yı zayıflatabilecekleri ve hatta ülkemizi ‘stratejik yenilgiye’ uğratabilecekleri ‘karlı bir yatırım’ olarak adlandırmaya devam etti” vurgusunu yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20231020/rusyadan-bidenin-ukraynaya-iliskin-akilli-yatirim-sozlerine-yanit-1076546950.html
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Rus Büyükelçi Morgulov: NATO, Ukrayna'daki çatışmayı karlı bir yatırım olarak görüyor
Rusya’nın Çin Büyükelçisi İgor Morgulov, NATO ülkelerinin Ukrayna'daki çatışmayı ‘karlı bir yatırım’ olarak gördüğünü, Ukraynalı askerlerin hayatlarının Rusya’yı zayıflatmanın ‘küçük bir bedeli’ olduğunu belirtti.
Büyükelçi Morgulov, South China Morning Post gazetesine demecinde NATO ülkelerinin Ukrayna'daki çatışmayı ‘karlı bir yatırım’ olarak gördüğünü, Ukraynalı askerlerin hayatlarının Rusya’yı zayıflatmanın ‘küçük bir bedeli’ olduğunu söyledi.
Bu hafta üzerinden tam 10 yıl geçen Kiev'in merkezindeki Bağımsızlık Meydanı’nda başlayan ve darbeye yol açan protestoları yorumlayan Morgulov, 2013’te yaşanan Maydan Olayları'nın (Euromaydan) Ukrayna’nın şu anda bulunduğu krizin başlangıç noktasını oluşturduğunu ifade etti.
Batılı ülkelerin doğrudan desteğiyle demokratik yollarla seçilmiş devlet başkanını devirdikten sonra radikal milliyetçilerin Ukrayna'daki iktidarı ele geçirerek tüm ülkeye Rusya karşıtı bir gündemi dayatmaya başladığına dikkat çeken Morgulov, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Ülkenin doğusunda yer alan ve her zaman Rusya meyilli olan bölgeler, Kiev'de iktidarın hukuka aykırı olarak ele geçirilmesini tanımayı reddederek bunu kabul etmedi. Sonuç olarak Ukrayna rejimi nüfusun bu kesimine karşı gerçek bir terör başlattı.”
Batı'nın Ukrayna'ya silah pompalamaya başladığı 2021 yılında olayların doruğa ulaşıldığını kaydeden Morgulov, bu koşullar altında Rusya'nın Şubat 2022'de özel askeri operasyonu
başlatmaktan başka seçeneği olmadığını vurguladı.
Mart ayının sonunda Rusya’nın aslında ana hedeflerine ulaşmış olduğunu ve Kiev’in iki ülke için kabul edilebilir bir siyasi anlaşmayı imzalamaya hazır olduğunu vurgulayan büyükelçi, ancak Batılı ülkelerin duruma hemen tekrar müdahale ederek Ukraynalı yetkilileri tüm anlaşmalardan vazgeçmek zorunda bıraktığının altını çizdi.
Rus diplomat, “Bundan sonraki dönem boyunca NATO çatışmayı uzatma kozunu oynayarak, Kiev'e silah sağlamaya ve liderleri aracılığıyla bu çatışmayı, Ukraynalı askerlerin hayatlarını feda ederek ‘küçük bir bedel’ karşılığında Rusya’yı zayıflatabilecekleri ve hatta ülkemizi ‘stratejik yenilgiye’ uğratabilecekleri ‘karlı bir yatırım’ olarak adlandırmaya devam etti” vurgusunu yaptı.