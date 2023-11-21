https://sputniknews.com.tr/20231121/soygu-ukrayna-ordusu-kasim-ayinin-basindan-bu-yana-binlerce-kayip-verdi-1077631542.html

Şoygu: Ukrayna ordusu kasım ayının başından bu yana binlerce kayıp verdi

Şoygu: Ukrayna ordusu kasım ayının başından bu yana binlerce kayıp verdi

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin kasım ayının başından bu yana 13 bin 700'den fazla asker kaybı verdiğini açıkladı. 21.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-21T17:16+0300

2023-11-21T17:16+0300

2023-11-21T17:16+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

şoygu

sergey şoygu

ukrayna

ukrayna ordusu

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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin kasım ayının başından bu yana 13 bin 700'den fazla asker ve yaklaşık 1800 askeri teçhizat kaybı verdiğini söyledi.Şoygu, "Kasım ayının başından bu yana düşman, toplam 13 bin 700 asker ve yaklaşık bin 800 adet çeşitli silah ve askeri teçhizatı kaybetti" dedi.Aynı zamanda çok sayıda Ukraynalı askerin teslim olduğunu da vurgu yapan Şoygu, “Savunmamızı kırma girişimlerinin anlamsızlığının farkına varan birçok Ukraynalı askeri personel teslim oluyor. Rusya ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin özel askeri operasyonun tüm alanlarındaki saldırı potansiyelini azaltmaya devam edecek" diye konuştu.‘Rus Donanması gemileri NATO güçlerini caydırmak için 50'den fazla sefer yaptı’Rus gemilerinin, dünya okyanusundaki NATO kuvvetlerini caydırmak için yıl içinde 50'den fazla sefer gerçekleştirdiğini belirten Şoygu, “Rus gemileri, dünya okyanusunda NATO deniz güçlerini caydırmaya yönelik muharebe hizmeti görevlerini yerine getirmeye devam etti. 2023 yılında 50'den fazla sefer yapıldı, 200 bin deniz milinin üzerinde yol kat edildi. Genel olarak Rus filolarının muharebe eğitimi yoğunluğu bu yıl 1,2 kat arttı” ifadelerini kullandı.Bakan, Finval-2023 tatbikatı sırasında Kuzey Denizi Yolu’nu korumak için Pasifik Filosunun çeşitli kuvvetlerinin kullanımının test edildiğini de sözlerine ekledi.Dünya okyanusunun operasyonel açıdan önemli bölgelerinde yabancı ülke gemileriyle birlikte devriye faaliyeti uygulamasına da devam edildiğine vurgu yapan Şoygu “Nisan ayında İran Deniz Kuvvetleriyle ve temmuz-ağustos döneminde Çin Donanması ile ortak devriyeler gerçekleştirildi. Manevra, komuta ve etkileşim unsurları üzerinde çalışıldı" dedi.‘Özel askeri operasyon için gerekli silah ve teçhizatın kontrolü günlük olarak yapılıyor’Özel askeri operasyonun yürütülmesi için gerekli silah ve teçhizatın kontrolünün günlük olarak yapıldığını ve devlet savunma siparişlerinin ayda 2-3 kez takip edildiğini vurgulayan Şoygu, "Özel askeri operasyonun yararı doğrultusunda, devlet savunma siparişlerine yönelik görevler ayda 2-3 kez kontrol ediliyor ve gerekli silah ve teçhizatın temininin günlük kontrolü organize ediliyor. Temel göstergelere göre hükümet siparişlerinin finansman hacminin iki kat artmasıyla, bu yılki plan en az yüzde 98 oranında yerine getirilmiş olacak” diye ekledi.

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