https://sputniknews.com.tr/20231123/putin-rusya-ve-kgao-ulkelerinin-terore-bakisini-anlatti-1077720603.html

Putin, Rusya ve KGAÖ ülkelerinin teröre bakışını anlattı

Putin, Rusya ve KGAÖ ülkelerinin teröre bakışını anlattı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova ve diğer KGAÖ üyelerinin terörü hiçbir biçimde ve dünyanın hiçbir bölgesinde kabul etmediğini vurguladı. 23.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-23T16:41+0300

2023-11-23T16:41+0300

2023-11-23T16:47+0300

dünya

kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)

rusya

vladimir putin

belarus

kazakistan

kırgızistan

tacikistan

ermenistan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/17/1077720446_0:71:1025:647_1920x0_80_0_0_c6904143086dc47e430f4bb650fbc7ed.jpg

Rusya, Belarus, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan'dan oluşan KGAÖ'nün Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan dışındaki liderleri, dönem başkanı Belarus'un başkenti Minsk'te KGAÖ Kolektif Güvenlik Konseyi Toplantısı'nda bir araya geldi.Toplantının sadece liderlerin katılımıyla yapılan 'dar kapsamlı' bölümünde konuşan Putin, "Rusya da dahil ülkelerimiz, terörü hiçbir biçimde ve dünyanın hiçbir ülkesinde kabul etmiyor" dedi.'KGAÖ düzeyindeki Naemnik operasyonu sürüyor'KGAÖ ülkelerinin istihbarat servisleri ve kolluk kuvvetleri arasındaki işbirliğinin tutarlı bir şekilde geliştiğini anlatan Rusya lideri, üye ülkelerin vatandaşlarının uluslararası terör örgütleri tarafından elemanlanmasını önlemeye yönelik olarak KGAÖ düzeyinde yürütülen 'Naemnik' ('Paralı asker') operasyonunun devam ettiğinin altını çizdi.Zirvedeki konuşmasında KGAÖ kapsamındaki ortak faaliyetlerin ülkelerin ve halkların dayanışmasına, ortak tarih ve kazanımlar ile ilgili hafızanın korunmasına katkı sunduğunu da söyleyen Putin, üye ülkeler arasındaki askeri-teknik işbirliğinin genişlediğini, Rusya'nın girişimiyle kurulan KGAÖ Devletlerarası Askeri Ekonomik Komisyonu'nun da bu çalışmalarda aktif olarak yer aldığını belirtti.KGAÖ bünyesinde bir sonraki biyolojik silahla mücadele toplantısının aralık ayında St.Petersburg kentinde yapılacağını anımsatan Putin, KGAÖ Biyolojik Güvenlik Koordinasyon Kurulu'nun odağında biyolojik silahların geliştirilmesine ve kullanılmasına dair tehditlerin önlenmesi, radyasyon, kimyasal ve tıbbi güvenliğin sağlanması konuları bulunduğunu belirtti.

https://sputniknews.com.tr/20231123/kgao-zirvesinde-konusan-lukasenko-ulkelerimizin-guvenligini-pekistirmek-icin-yeni-cozumler-gerekli-1077718105.html

rusya

belarus

kazakistan

kırgızistan

tacikistan

ermenistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), rusya, vladimir putin, belarus, kazakistan, kırgızistan, tacikistan, ermenistan