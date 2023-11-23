https://sputniknews.com.tr/20231123/putin-rusya-ve-kgao-ulkelerinin-terore-bakisini-anlatti-1077720603.html
Putin, Rusya ve KGAÖ ülkelerinin teröre bakışını anlattı
Putin, Rusya ve KGAÖ ülkelerinin teröre bakışını anlattı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova ve diğer KGAÖ üyelerinin terörü hiçbir biçimde ve dünyanın hiçbir bölgesinde kabul etmediğini vurguladı. 23.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-23T16:41+0300
2023-11-23T16:41+0300
2023-11-23T16:47+0300
dünya
kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)
rusya
vladimir putin
belarus
kazakistan
kırgızistan
tacikistan
ermenistan
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Rusya, Belarus, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan'dan oluşan KGAÖ'nün Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan dışındaki liderleri, dönem başkanı Belarus'un başkenti Minsk'te KGAÖ Kolektif Güvenlik Konseyi Toplantısı'nda bir araya geldi.Toplantının sadece liderlerin katılımıyla yapılan 'dar kapsamlı' bölümünde konuşan Putin, "Rusya da dahil ülkelerimiz, terörü hiçbir biçimde ve dünyanın hiçbir ülkesinde kabul etmiyor" dedi.'KGAÖ düzeyindeki Naemnik operasyonu sürüyor'KGAÖ ülkelerinin istihbarat servisleri ve kolluk kuvvetleri arasındaki işbirliğinin tutarlı bir şekilde geliştiğini anlatan Rusya lideri, üye ülkelerin vatandaşlarının uluslararası terör örgütleri tarafından elemanlanmasını önlemeye yönelik olarak KGAÖ düzeyinde yürütülen 'Naemnik' ('Paralı asker') operasyonunun devam ettiğinin altını çizdi.Zirvedeki konuşmasında KGAÖ kapsamındaki ortak faaliyetlerin ülkelerin ve halkların dayanışmasına, ortak tarih ve kazanımlar ile ilgili hafızanın korunmasına katkı sunduğunu da söyleyen Putin, üye ülkeler arasındaki askeri-teknik işbirliğinin genişlediğini, Rusya'nın girişimiyle kurulan KGAÖ Devletlerarası Askeri Ekonomik Komisyonu'nun da bu çalışmalarda aktif olarak yer aldığını belirtti.KGAÖ bünyesinde bir sonraki biyolojik silahla mücadele toplantısının aralık ayında St.Petersburg kentinde yapılacağını anımsatan Putin, KGAÖ Biyolojik Güvenlik Koordinasyon Kurulu'nun odağında biyolojik silahların geliştirilmesine ve kullanılmasına dair tehditlerin önlenmesi, radyasyon, kimyasal ve tıbbi güvenliğin sağlanması konuları bulunduğunu belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20231123/kgao-zirvesinde-konusan-lukasenko-ulkelerimizin-guvenligini-pekistirmek-icin-yeni-cozumler-gerekli-1077718105.html
rusya
belarus
kazakistan
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kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), rusya, vladimir putin, belarus, kazakistan, kırgızistan, tacikistan, ermenistan
kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), rusya, vladimir putin, belarus, kazakistan, kırgızistan, tacikistan, ermenistan
Putin, Rusya ve KGAÖ ülkelerinin teröre bakışını anlattı
16:41 23.11.2023 (güncellendi: 16:47 23.11.2023)
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova ve diğer KGAÖ üyelerinin terörü hiçbir biçimde ve dünyanın hiçbir bölgesinde kabul etmediğini vurguladı.
Rusya, Belarus, Ermenistan
, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan'dan oluşan KGAÖ
'nün Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan dışındaki liderleri, dönem başkanı Belarus'un başkenti Minsk'te
KGAÖ Kolektif Güvenlik Konseyi Toplantısı'nda bir araya geldi.
Toplantının sadece liderlerin katılımıyla yapılan 'dar kapsamlı' bölümünde konuşan Putin, "Rusya da dahil ülkelerimiz, terörü hiçbir biçimde ve dünyanın hiçbir ülkesinde kabul etmiyor" dedi.
'KGAÖ düzeyindeki Naemnik operasyonu sürüyor'
KGAÖ ülkelerinin istihbarat servisleri ve kolluk kuvvetleri arasındaki işbirliğinin tutarlı bir şekilde geliştiğini anlatan Rusya lideri, üye ülkelerin vatandaşlarının uluslararası terör örgütleri tarafından elemanlanmasını önlemeye yönelik olarak KGAÖ düzeyinde yürütülen 'Naemnik' ('Paralı asker') operasyonunun devam ettiğinin altını çizdi.
Zirvedeki konuşmasında KGAÖ kapsamındaki ortak faaliyetlerin ülkelerin ve halkların dayanışmasına, ortak tarih ve kazanımlar ile ilgili hafızanın korunmasına katkı sunduğunu da söyleyen Putin, üye ülkeler arasındaki askeri-teknik işbirliğinin genişlediğini, Rusya'nın girişimiyle kurulan KGAÖ Devletlerarası Askeri Ekonomik Komisyonu'nun da bu çalışmalarda aktif olarak yer aldığını belirtti.
KGAÖ bünyesinde bir sonraki biyolojik silahla mücadele toplantısının aralık ayında St.Petersburg kentinde yapılacağını anımsatan Putin
, KGAÖ Biyolojik Güvenlik Koordinasyon Kurulu'nun odağında biyolojik silahların geliştirilmesine ve kullanılmasına dair tehditlerin önlenmesi, radyasyon, kimyasal ve tıbbi güvenliğin sağlanması konuları bulunduğunu belirtti.