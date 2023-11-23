https://sputniknews.com.tr/20231123/kgao-zirvesinde-konusan-lukasenko-ulkelerimizin-guvenligini-pekistirmek-icin-yeni-cozumler-gerekli-1077718105.html

KGAÖ Zirvesi'nde konuşan Lukaşenko: Ülkelerimizin güvenliğini pekiştirmek için yeni çözümler gerekli

KGAÖ Zirvesi'nde konuşan Lukaşenko: Ülkelerimizin güvenliğini pekiştirmek için yeni çözümler gerekli

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) ülkelerinin güvenliğinin pekiştirilmesi için yeni çözümler bulunması... 23.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-23T15:40+0300

2023-11-23T15:40+0300

2023-11-23T15:40+0300

dünya

belarus

aleksandr lukaşenko

kgaö

kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)

ermenistan

kazakistan

kırgızistan

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Rusya, Belarus, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan'dan oluşan KGAÖ'nün liderleri, dönem başkanı Belarus'un başkenti Minsk'te KGAÖ Kolektif Güvenlik Konseyi Toplantısı'nda bir araya gelirken, zirveye Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan katılmadı.Toplantının açılış konuşmasını yapan Lukaşenko, KGAÖ ülkelerinin güvenliğini artırma ihtiyacının üzerinde dururken "Hem dünya genelinde hem de bölgede KGAÖ'nün sorumluluk alanındaki modern askeri-siyasi durumun gelişimindeki ana eğilimler analiz edilmeli. Ülkelerimizin güvenliğini pekiştirmek için yeni çözümler bulmak gerekiyor" dedi.Jeopolitik durumdaki gelişmeler açısından hızlı bir yılı geride bıraktıklarını kaydeden Lukaşenko, "Örgütümüz, üyelerinin ve bir bütün olarak Avrasya bölgesinde güvenliğin sağlanmasının ayrılmaz bir parçası olmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.Geçen sene Erivan'da yapılan zirvede Belarus'un dönem başkanlığındaki öncelikli alanlarını açıkladığını anımsatan Lukaşenko, "İçeride örgütün güçlenmesi ve sorumluluk alanımızda güvenlik ve istikrarın sağlanması amacıyla KGAÖ'ye üye ülkelerin dayanışmasını artırmaya çalıştık. Dışarıda ise amacımız, örgütünün uluslararası ilişkilerdeki rolünün ve öneminin artırılmasıydı. Bugün, geçen yılın kasım ayında Belarus tarafından koyulan hedeflere eksiksiz olarak ulaşıldığını söyleyebilirim" vurgusu yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20231123/lukasenko-putini-minskteki-bagimsizlik-sarayinda-karsiladi-1077716226.html

belarus

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belarus, aleksandr lukaşenko, kgaö, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), ermenistan, kazakistan, kırgızistan