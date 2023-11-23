https://sputniknews.com.tr/20231123/lukasenko-putini-minskteki-bagimsizlik-sarayinda-karsiladi-1077716226.html

Lukaşenko, Putin’i Minsk'teki Bağımsızlık Sarayı'nda karşıladı

Lukaşenko, Putin’i Minsk'teki Bağımsızlık Sarayı'nda karşıladı

Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) zirvesinin yapılacağı Bağımsızlık... 23.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-23T15:14+0300

2023-11-23T15:14+0300

2023-11-23T15:14+0300

dünya

kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)

rusya

belarus

aleksandr lukaşenko

vladimir putin

ermenistan

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Aurus otomobili ile Bağımsızlık Sarayı’na gelen Rus lider, girişte şeref kıtası karşıladı. Ardından Putin, kendisini bekleyen Lukaşenko’ya yaklaştı, liderler el sıkışıp kucaklaştı, fotoğraf çekimleri devam ederken hararetli bir şekilde sohbet etmeyi sürdürdü.Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nde Rusya, Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan üye olarak yer alıyor. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan bugünkü zirveye katılmadı.Minsk’te bir araya gelen liderlerin, kolektif güvenlik sisteminin iyileştirilmesinin yanı sıra uluslararası ve bölgesel sorunlar dahil olacak şekilde, KGAÖ’deki etkileşim konularını ele alması bekleniyor.Zirve katılımcılarının ayrıca dış politika koordinasyonunun derinleştirilmesi, askeri işbirliği, uluslararası terörle mücadele, organize suç ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele ile biyolojik güvenlik konularını da değerlendirmeleri bekleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20231122/belarus-kgao-hicbir-ulkeyi-tehdit-etmiyor-ve-karsilikli-saygiya-dayanan-diyalogdan-yana-1077685843.html

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kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), rusya, belarus, aleksandr lukaşenko, vladimir putin, ermenistan