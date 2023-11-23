https://sputniknews.com.tr/20231123/lukasenko-putini-minskteki-bagimsizlik-sarayinda-karsiladi-1077716226.html
Lukaşenko, Putin’i Minsk'teki Bağımsızlık Sarayı'nda karşıladı
Lukaşenko, Putin’i Minsk'teki Bağımsızlık Sarayı'nda karşıladı
Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) zirvesinin yapılacağı Bağımsızlık... 23.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-23T15:14+0300
2023-11-23T15:14+0300
2023-11-23T15:14+0300
dünya
kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)
rusya
belarus
aleksandr lukaşenko
vladimir putin
ermenistan
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Aurus otomobili ile Bağımsızlık Sarayı’na gelen Rus lider, girişte şeref kıtası karşıladı. Ardından Putin, kendisini bekleyen Lukaşenko’ya yaklaştı, liderler el sıkışıp kucaklaştı, fotoğraf çekimleri devam ederken hararetli bir şekilde sohbet etmeyi sürdürdü.Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nde Rusya, Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan üye olarak yer alıyor. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan bugünkü zirveye katılmadı.Minsk’te bir araya gelen liderlerin, kolektif güvenlik sisteminin iyileştirilmesinin yanı sıra uluslararası ve bölgesel sorunlar dahil olacak şekilde, KGAÖ’deki etkileşim konularını ele alması bekleniyor.Zirve katılımcılarının ayrıca dış politika koordinasyonunun derinleştirilmesi, askeri işbirliği, uluslararası terörle mücadele, organize suç ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele ile biyolojik güvenlik konularını da değerlendirmeleri bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20231122/belarus-kgao-hicbir-ulkeyi-tehdit-etmiyor-ve-karsilikli-saygiya-dayanan-diyalogdan-yana-1077685843.html
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kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), rusya, belarus, aleksandr lukaşenko, vladimir putin, ermenistan
kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), rusya, belarus, aleksandr lukaşenko, vladimir putin, ermenistan
Lukaşenko, Putin’i Minsk'teki Bağımsızlık Sarayı'nda karşıladı
Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) zirvesinin yapılacağı Bağımsızlık Sarayı'nda karşıladı.
Aurus otomobili ile Bağımsızlık Sarayı’na gelen Rus lider, girişte şeref kıtası karşıladı. Ardından Putin, kendisini bekleyen Lukaşenko’ya yaklaştı, liderler el sıkışıp kucaklaştı, fotoğraf çekimleri devam ederken hararetli bir şekilde sohbet etmeyi sürdürdü.
Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nde Rusya, Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan üye olarak yer alıyor. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan bugünkü zirveye katılmadı.
Minsk’te bir araya gelen liderlerin, kolektif güvenlik sisteminin iyileştirilmesinin yanı sıra uluslararası ve bölgesel sorunlar dahil olacak şekilde, KGAÖ’deki etkileşim konularını ele alması bekleniyor.
Zirve katılımcılarının ayrıca dış politika koordinasyonunun derinleştirilmesi, askeri işbirliği, uluslararası terörle mücadele, organize suç ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele ile biyolojik güvenlik konularını da değerlendirmeleri bekleniyor.