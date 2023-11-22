https://sputniknews.com.tr/20231122/belarus-kgao-hicbir-ulkeyi-tehdit-etmiyor-ve-karsilikli-saygiya-dayanan-diyalogdan-yana-1077685843.html

Belarus: KGAÖ hiçbir ülkeyi tehdit etmiyor ve karşılıklı saygıya dayanan diyalogdan yana

Belarus: KGAÖ hiçbir ülkeyi tehdit etmiyor ve karşılıklı saygıya dayanan diyalogdan yana

Belarus Dışişleri Bakanı Aleynik, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nün (KGAÖ) tamamen savunma niteliğine sahip olduğunu, hiçbir ülkeyi tehdit etmediğini ve... 22.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-22T21:13+0300

2023-11-22T21:13+0300

2023-11-22T21:13+0300

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belarus

sergey aleynik

kgaö

kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)

kolektif güvenlik antlaşması örgütü (kgaö)

kollektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)

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Belarus Dışişleri Bakanı Sergey Aleynik, KGAÖ Dışişleri Bakanları Konseyi, Savunma Bakanları Konseyi ve Güvenlik Konseyleri Genel Sekreterleri Komitesi’nin ortak toplantısından sonra gazetecilere konuştu.Aleynik, “Şunu bir kez daha vurgulamak istiyorum, örgütümüz tamamen savunma niteliğine sahip, kimseyi tehdit etmiyor, diğer ülkelerin iç meselelerine karışmıyor ve her zaman saygıya dayanan diyalogdan, gerilimi azaltmaktan ve sağduyudan yana” ifadesini kullandı.Öte yandan KGAÖ sınırları boyunca durumun oldukça gerilimli olduğunu kaydeden Aleynik, “Batı kanadında, NATO üyesi ülkeler, zaten ittifakın onlara sağladığı korumaya rağmen askeri potansiyellerini orantısız ve asılsız olarak artırıyor. Askeri bütçelerini, asker sayılarını ve sınırlarımızdaki varlıklarını kat kat artırıyorlar. Çok sayıda tatbikat yapıyorlar. Buna örgütümüzün sorumluluk alanına yakın mesafede olanlar da dahil. Bununla birlikte şeffaflık azalıyor. Oysa biz kendi açımızdan açıklık sergilemeye çalışıyoruz” dedi.KGAÖ’nün güney sınırının da terör ve aşırılık, uyuşturucu kaçakçılığı, yasadışı göç gibi çok sayıda sorun ve ulus ötesi tehditlerin etkisi altında olduğunu söyleyen Aleynik, “Ukrayna’daki çatışma, Doğu Avrupa bölgesinde acıyan yara ve temel istikrarsızlaştırıcı faktör olmaya devam ediyor” diye kaydetti.

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belarus, sergey aleynik, kgaö, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), kolektif güvenlik antlaşması örgütü (kgaö), kollektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)