https://sputniknews.com.tr/20231123/norvec-basbakani-store-rusya-ile-siniri-kapatabiliriz-1077715593.html

Norveç Başbakanı Store: Rusya ile sınırı kapatabiliriz

Norveç Başbakanı Store: Rusya ile sınırı kapatabiliriz

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, ülkenin Rusya ile sınırının Finlandiya örneğine göre kapatılabileceğini belirtti. 23.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-23T16:30+0300

2023-11-23T16:30+0300

2023-11-23T16:30+0300

dünya

norveç

rusya

sınır

murmansk

finlandiya

nato

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/04/01/1055239531_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_4df5197ecd64daf549b1432d8c6fc6c0.jpg

LO Stats kartel konferansında konuşan Başbakan Store, Norveç'in Rusya sınırındaki tek sınır kapısını kapatabileceğini ifade etti.Norveçli politikacıya, Finlandiya örneği izlenerek Rusya ile sınırı kapatmanın uygun olup olmayacağı soruldu.“Eğer gerekirse (evet)” yanıtını veren Store, Norveç’in Finlandiya ve Estonya'daki durumu yakından izlediğinin altını çizdi.Rusya ile Norveç arasındaki tek sınır kapısı ‘Storskog’ (Borisoglebskiy), Norveç'in Troms ve Finnmark (fylke) eyaleti ve Murmansk bölgesinin sınırında yer alıyor.Daha önce Finlandiya, Raja-Joseppi sınır kapısının dışında Rusya ile sınırındaki tüm sınır kapılarının kapatılacağını açıklamıştı. Başbakan Petteri Orpo, yetkililerin bu şekilde Finlandiya'nın doğu sınırına son zamanlarda artan 'üçüncü ülke vatandaşları' akınına tepki gösterdiğini belirtmişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya-Finlandiya sınırındaki geçiş noktalarını kapatan Helsinki'nin kararının üzüntü verici olduğunu belirtmişti.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da, Finlandiya'nın Rusya sınırındaki sınır kapılarını kapatma kararının Avrupa'da yeni ayrım hatları yarattığını, Moskova'nın bu eylemlere vereceği yanıtın bakanlıklar arası bir formatta olacağını vurgulamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231116/finlandiya-gumruk-idaresi-rusya-ile-yuk-trafigi-18-kasimdan-itibaren-fiilen-duracak-1077471178.html

norveç

rusya

murmansk

finlandiya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

norveç, rusya, sınır, murmansk, finlandiya, nato