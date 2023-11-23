https://sputniknews.com.tr/20231123/norvec-basbakani-store-rusya-ile-siniri-kapatabiliriz-1077715593.html
Norveç Başbakanı Store: Rusya ile sınırı kapatabiliriz
Norveç Başbakanı Store: Rusya ile sınırı kapatabiliriz
Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, ülkenin Rusya ile sınırının Finlandiya örneğine göre kapatılabileceğini belirtti. 23.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-23T16:30+0300
2023-11-23T16:30+0300
2023-11-23T16:30+0300
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LO Stats kartel konferansında konuşan Başbakan Store, Norveç'in Rusya sınırındaki tek sınır kapısını kapatabileceğini ifade etti.Norveçli politikacıya, Finlandiya örneği izlenerek Rusya ile sınırı kapatmanın uygun olup olmayacağı soruldu.“Eğer gerekirse (evet)” yanıtını veren Store, Norveç’in Finlandiya ve Estonya'daki durumu yakından izlediğinin altını çizdi.Rusya ile Norveç arasındaki tek sınır kapısı ‘Storskog’ (Borisoglebskiy), Norveç'in Troms ve Finnmark (fylke) eyaleti ve Murmansk bölgesinin sınırında yer alıyor.Daha önce Finlandiya, Raja-Joseppi sınır kapısının dışında Rusya ile sınırındaki tüm sınır kapılarının kapatılacağını açıklamıştı. Başbakan Petteri Orpo, yetkililerin bu şekilde Finlandiya'nın doğu sınırına son zamanlarda artan 'üçüncü ülke vatandaşları' akınına tepki gösterdiğini belirtmişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya-Finlandiya sınırındaki geçiş noktalarını kapatan Helsinki'nin kararının üzüntü verici olduğunu belirtmişti.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da, Finlandiya'nın Rusya sınırındaki sınır kapılarını kapatma kararının Avrupa'da yeni ayrım hatları yarattığını, Moskova'nın bu eylemlere vereceği yanıtın bakanlıklar arası bir formatta olacağını vurgulamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231116/finlandiya-gumruk-idaresi-rusya-ile-yuk-trafigi-18-kasimdan-itibaren-fiilen-duracak-1077471178.html
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norveç, rusya, sınır, murmansk, finlandiya, nato
norveç, rusya, sınır, murmansk, finlandiya, nato
Norveç Başbakanı Store: Rusya ile sınırı kapatabiliriz
Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, ülkenin Rusya ile sınırının Finlandiya örneğine göre kapatılabileceğini belirtti.
LO Stats kartel konferansında konuşan Başbakan Store, Norveç'in Rusya sınırındaki tek sınır kapısını kapatabileceğini ifade etti.
Norveçli politikacıya, Finlandiya örneği izlenerek Rusya ile sınırı kapatmanın uygun olup olmayacağı soruldu.
“Eğer gerekirse (evet)
” yanıtını veren Store, Norveç’in Finlandiya
ve Estonya'daki durumu yakından izlediğinin altını çizdi.
Rusya ile Norveç arasındaki tek sınır kapısı ‘Storskog’ (Borisoglebskiy), Norveç'in Troms ve Finnmark (fylke) eyaleti ve Murmansk bölgesinin sınırında yer alıyor.
Daha önce Finlandiya, Raja-Joseppi sınır kapısının dışında Rusya ile sınırındaki tüm sınır kapılarının kapatılacağını açıklamıştı. Başbakan Petteri Orpo, yetkililerin bu şekilde Finlandiya'nın doğu sınırına son zamanlarda artan 'üçüncü ülke vatandaşları' akınına tepki gösterdiğini belirtmişti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya-Finlandiya sınırındaki geçiş noktalarını kapatan Helsinki'nin kararının üzüntü verici olduğunu belirtmişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da, Finlandiya'nın Rusya sınırındaki sınır kapılarını kapatma kararının Avrupa'da yeni ayrım hatları yarattığını, Moskova'nın bu eylemlere vereceği yanıtın bakanlıklar arası bir formatta olacağını vurgulamıştı.