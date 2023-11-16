Finlandiya Gümrük İdaresi: Rusya ile yük trafiği 18 Kasım'dan itibaren fiilen duracak

Türkiye
İsveç’in NATO üyeliği TBMM Dışişleri Komisyonu’nda ertelendi
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Yoksulluk ve eğitim düzeyi, suç oranıyla doğru orantılı'
07:05
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'Cumhuriyet'in 100. yılında Avrupa'ya iltica sayısı 51 bini aştı'
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
İzzet Doğan: Çıkan kararlar toplum vicdanını rahatlatmıyor
12:00
89 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Ebeveynler dikkat: Çocuklar arasında yaygınlaşan 'kanlı para' oyunu nedir, nasıl yaklaşmak gerekir?
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
82 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SESLİ HABER
ABD'li gazeteci: ‘Kaos içindeki Washington, İsrail'e söz geçiremiyor’
17:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
SESLİ HABER
Fransız politikacı: ‘NATO Zelenskiy'yi tasfiye etmek istiyor’
18:20
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li bilim insanından nükleer uyarısı: ‘Nüfusun yüzde 90’ı yok olur’
18:29
2 dk
SESLİ HABER
Blinken'dan itiraf: 'Beyaz Saray'ın Gazze politikası çatlağa neden oldu'
18:38
1 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanı, Biden'ın 'en aptalca' kararını açıkladı
18:48
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
7 dk
SESLİ HABER
Rus ve ABD'li bilim insanları: ‘Yaşam, Dünya'ya uzaydan gelmiş olabilir’
19:14
2 dk
SESLİ HABER
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Ukrayna itirafı
19:24
1 dk
SESLİ HABER
Letonyalı bakana telefon şakası: 'Kiev'e yardım etmekten memnun değiliz'
19:33
2 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan hatırlatma: ‘Batı, Suriye'nin kaynaklarını yağmalıyor’
19:49
1 dk
SESLİ HABER
Türkiye'de Netanyahu hakkında yapılan suç duyurusuna dair Rusya'dan açıklama
20:00
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
BU DÜNYADAN AHMET KAYA GEÇTİ
“Ölürsem tek bir isteğim var...”
09:32
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
8 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
Deprem yardımları seçim için satıldı mı?
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Sosyal medya fenomenleri üzerinden kara para aklama
12:00
89 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
3 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:04
56 dk
ANKARA FARKI
Metin Külünk'ten 'suç duyurusu' çağrısı
15:00
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
83 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski istihbaratçı: “Rus ordusu tüm cephe hattı boyunca taarruza geçti”
17:42
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Beyaz Saray: ‘Ukrayna'ya yönelik yardım paketleri küçülüyor’
18:13
1 dk
SESLİ HABER
Rusya, Gazze'ye 21 ton daha insani yardım gönderdi
18:49
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
‘Rusya Müslümanları, Filistinli sığınmacılara yardım etmeye hazır’
19:20
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20231116/finlandiya-gumruk-idaresi-rusya-ile-yuk-trafigi-18-kasimdan-itibaren-fiilen-duracak-1077471178.html
Finlandiya Gümrük İdaresi: Rusya ile yük trafiği 18 Kasım'dan itibaren fiilen duracak
Finlandiya Gümrük İdaresi: Rusya ile yük trafiği 18 Kasım'dan itibaren fiilen duracak
Finlandiya Gümrük İdaresi, Finlandiya ile Rusya arasındaki yük trafiğinin 18 Kasım'dan itibaren fiilen duracağını duyurdu. 16.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-16T17:08+0300
2023-11-16T17:08+0300
dünya
finlandiya
rusya
nato
sınır
gümrük
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/0e/1077388082_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2d11a5419a6dccd479f4c211f2699527.jpg
Finlandiya Gümrük İstatistikleri Departmanı Başkanı Olli-Pekka Penttila sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada, Finlandiya hükümetinin sınır geçiş noktalarını 18 Şubat'a kadar kapatma kararı nedeniyle Finlandiya ile Rusya arasındaki yük trafiğinin 18 Kasım'dan itibaren fiilen duracağını söyledi.Finlandiya hükümetinin Rusya sınırındaki göç durumunun kötüleşmesi nedeniyle 8 sınır geçiş noktasından 4’ünü 18 Şubat 2024'e kadar kapatma kararı aldığını belirten Penttila, "Ekim ayında doğu sınırında Vaalimaa, Nuijamaa, Imatra ve Niirala'dan kamyonlar geçiş yaptı, ancak doğu sınırındaki diğer kapılardan yük trafiği gözlenmedi. Dolayısıyla 18.11.2023 tarihinden itibaren doğudaki kara sınırındaki yük trafiği fiilen duracak” ifadelerini kullandı.Yük trenlerinin Rusya sınırındaki Vainikkala demiryolu sınır kontrol noktasından geçmeye devam edeceğini vurgulayan Penttila, 18 Kasım'dan itibaren Rusya üzerinden transit geçiş yapan yük araçlarının diğer geçiş noktalarına yönlendirilmesinin önemli olduğunu belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20231114/finlandiya-rusya-ile-sinir-kapilarini-kapatmaya-hazirlaniyor-1077388258.html
finlandiya
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/0e/1077388082_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_aac25a4519353616179c41d0552160f7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
finlandiya, rusya, nato, sınır, gümrük
finlandiya, rusya, nato, sınır, gümrük

Finlandiya Gümrük İdaresi: Rusya ile yük trafiği 18 Kasım'dan itibaren fiilen duracak

17:08 16.11.2023
© AP Photo / Sergei GritsFinlandiya Rusya sınır
Finlandiya Rusya sınır - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2023
© AP Photo / Sergei Grits
Abone ol
Finlandiya Gümrük İdaresi, Finlandiya ile Rusya arasındaki yük trafiğinin 18 Kasım'dan itibaren fiilen duracağını duyurdu.
Finlandiya Gümrük İstatistikleri Departmanı Başkanı Olli-Pekka Penttila sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada, Finlandiya hükümetinin sınır geçiş noktalarını 18 Şubat'a kadar kapatma kararı nedeniyle Finlandiya ile Rusya arasındaki yük trafiğinin 18 Kasım'dan itibaren fiilen duracağını söyledi.
Finlandiya hükümetinin Rusya sınırındaki göç durumunun kötüleşmesi nedeniyle 8 sınır geçiş noktasından 4’ünü 18 Şubat 2024'e kadar kapatma kararı aldığını belirten Penttila, "Ekim ayında doğu sınırında Vaalimaa, Nuijamaa, Imatra ve Niirala'dan kamyonlar geçiş yaptı, ancak doğu sınırındaki diğer kapılardan yük trafiği gözlenmedi. Dolayısıyla 18.11.2023 tarihinden itibaren doğudaki kara sınırındaki yük trafiği fiilen duracak” ifadelerini kullandı.
Yük trenlerinin Rusya sınırındaki Vainikkala demiryolu sınır kontrol noktasından geçmeye devam edeceğini vurgulayan Penttila, 18 Kasım'dan itibaren Rusya üzerinden transit geçiş yapan yük araçlarının diğer geçiş noktalarına yönlendirilmesinin önemli olduğunu belirtti.
Finlandiya Rusya sınır - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2023
DÜNYA
Finlandiya Rusya ile sınır kapılarını kapatmaya hazırlanıyor
14 Kasım, 15:19
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала