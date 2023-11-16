https://sputniknews.com.tr/20231116/finlandiya-gumruk-idaresi-rusya-ile-yuk-trafigi-18-kasimdan-itibaren-fiilen-duracak-1077471178.html
Finlandiya Gümrük İdaresi: Rusya ile yük trafiği 18 Kasım'dan itibaren fiilen duracak
Finlandiya Gümrük İdaresi: Rusya ile yük trafiği 18 Kasım'dan itibaren fiilen duracak
Finlandiya Gümrük İdaresi, Finlandiya ile Rusya arasındaki yük trafiğinin 18 Kasım'dan itibaren fiilen duracağını duyurdu. 16.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-16T17:08+0300
2023-11-16T17:08+0300
2023-11-16T17:08+0300
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Finlandiya Gümrük İstatistikleri Departmanı Başkanı Olli-Pekka Penttila sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada, Finlandiya hükümetinin sınır geçiş noktalarını 18 Şubat'a kadar kapatma kararı nedeniyle Finlandiya ile Rusya arasındaki yük trafiğinin 18 Kasım'dan itibaren fiilen duracağını söyledi.Finlandiya hükümetinin Rusya sınırındaki göç durumunun kötüleşmesi nedeniyle 8 sınır geçiş noktasından 4’ünü 18 Şubat 2024'e kadar kapatma kararı aldığını belirten Penttila, "Ekim ayında doğu sınırında Vaalimaa, Nuijamaa, Imatra ve Niirala'dan kamyonlar geçiş yaptı, ancak doğu sınırındaki diğer kapılardan yük trafiği gözlenmedi. Dolayısıyla 18.11.2023 tarihinden itibaren doğudaki kara sınırındaki yük trafiği fiilen duracak” ifadelerini kullandı.Yük trenlerinin Rusya sınırındaki Vainikkala demiryolu sınır kontrol noktasından geçmeye devam edeceğini vurgulayan Penttila, 18 Kasım'dan itibaren Rusya üzerinden transit geçiş yapan yük araçlarının diğer geçiş noktalarına yönlendirilmesinin önemli olduğunu belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20231114/finlandiya-rusya-ile-sinir-kapilarini-kapatmaya-hazirlaniyor-1077388258.html
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finlandiya, rusya, nato, sınır, gümrük
finlandiya, rusya, nato, sınır, gümrük
Finlandiya Gümrük İdaresi: Rusya ile yük trafiği 18 Kasım'dan itibaren fiilen duracak
Finlandiya Gümrük İdaresi, Finlandiya ile Rusya arasındaki yük trafiğinin 18 Kasım'dan itibaren fiilen duracağını duyurdu.
Finlandiya Gümrük İstatistikleri Departmanı Başkanı Olli-Pekka Penttila sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada, Finlandiya hükümetinin sınır geçiş noktalarını 18 Şubat'a kadar kapatma kararı nedeniyle Finlandiya ile Rusya arasındaki yük trafiğinin 18 Kasım'dan itibaren fiilen duracağını söyledi.
Finlandiya hükümetinin Rusya sınırındaki göç durumunun kötüleşmesi nedeniyle 8 sınır geçiş noktasından 4’ünü 18 Şubat 2024'e kadar kapatma kararı aldığını belirten Penttila, "Ekim ayında doğu sınırında Vaalimaa, Nuijamaa, Imatra ve Niirala'dan kamyonlar geçiş yaptı, ancak doğu sınırındaki diğer kapılardan yük trafiği gözlenmedi. Dolayısıyla 18.11.2023 tarihinden itibaren doğudaki kara sınırındaki yük trafiği fiilen duracak” ifadelerini kullandı.
Yük trenlerinin Rusya
sınırındaki Vainikkala demiryolu sınır kontrol noktasından geçmeye devam edeceğini vurgulayan Penttila, 18 Kasım'dan itibaren Rusya üzerinden transit geçiş yapan yük araçlarının diğer geçiş noktalarına yönlendirilmesinin önemli olduğunu belirtti.