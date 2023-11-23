https://sputniknews.com.tr/20231123/lavrov-bati-egemen-ulkelere-mudahale-icin-insan-haklari-konusunu-bir-arac-olarak-kullaniyor-1077706559.html

Lavrov: Batı, egemen ülkelere müdahale için insan hakları konusunu bir araç olarak kullanıyor

Lavrov: Batı, egemen ülkelere müdahale için insan hakları konusunu bir araç olarak kullanıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, kolektif Batı'nın insan hakları konusunu egemen ülkelerin içişlerine müdahale etmek için bir araç ve bahane olarak... 23.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-23T13:11+0300

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2023-11-23T13:11+0300

dünya

rusya dışişleri bakanlığı

sergey lavrov

insan hakları

batı

abd hegemonyası

moskova

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İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin kabulünün 75. yıldönümü vesilesiyle Moskova'da düzenlenen uluslararası konferansın katılımcılarına mesaj gönderen Lavrov, Batı'nın insan hakları konusunu kendi çıkarları doğrultusunda suistimal ettiğini belirtti.Rusya Dışişleri Bakanı, "Günümüzde kolektif Batı, genel kabul görmüş uluslararası hukuk normlarını kendi uydurduğu kurallarla değiştirmeye çalışıyor. Bu bağlamda insan hakları konusu, Batılılar tarafından sıklıkla egemen devletlerin içişlerine müdahale aracı ve bahanesi olarak kullanılıyor" dedi.Lavrov, Batı'nın sözde liberal değerleri tüm dünyaya dağıttığını ve bunu yaparken onları evrensel değerler gibi sunduğunun da altını çizdi.Lavrov, mesajının sonunda, "Batılı ülkelerde ağır insan hakları ihlalleri gerçekleştirilirken toplum için yıkıcı etkiye sahip fikir ve uygulamalar agresif bir şekilde destekleniyor" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20231121/putin-bati-insan-haklari-evrensel-bildirgesini-diger-ulkelerin-egemenligini-yikmak-icin-kullandi-1077620080.html

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