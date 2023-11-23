https://sputniknews.com.tr/20231123/lavrov-bati-egemen-ulkelere-mudahale-icin-insan-haklari-konusunu-bir-arac-olarak-kullaniyor-1077706559.html
Lavrov: Batı, egemen ülkelere müdahale için insan hakları konusunu bir araç olarak kullanıyor
Lavrov: Batı, egemen ülkelere müdahale için insan hakları konusunu bir araç olarak kullanıyor
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, kolektif Batı'nın insan hakları konusunu egemen ülkelerin içişlerine müdahale etmek için bir araç ve bahane olarak... 23.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-23T13:11+0300
2023-11-23T13:11+0300
2023-11-23T13:11+0300
dünya
rusya dışişleri bakanlığı
sergey lavrov
insan hakları
batı
abd hegemonyası
moskova
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İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin kabulünün 75. yıldönümü vesilesiyle Moskova'da düzenlenen uluslararası konferansın katılımcılarına mesaj gönderen Lavrov, Batı'nın insan hakları konusunu kendi çıkarları doğrultusunda suistimal ettiğini belirtti.Rusya Dışişleri Bakanı, "Günümüzde kolektif Batı, genel kabul görmüş uluslararası hukuk normlarını kendi uydurduğu kurallarla değiştirmeye çalışıyor. Bu bağlamda insan hakları konusu, Batılılar tarafından sıklıkla egemen devletlerin içişlerine müdahale aracı ve bahanesi olarak kullanılıyor" dedi.Lavrov, Batı'nın sözde liberal değerleri tüm dünyaya dağıttığını ve bunu yaparken onları evrensel değerler gibi sunduğunun da altını çizdi.Lavrov, mesajının sonunda, "Batılı ülkelerde ağır insan hakları ihlalleri gerçekleştirilirken toplum için yıkıcı etkiye sahip fikir ve uygulamalar agresif bir şekilde destekleniyor" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231121/putin-bati-insan-haklari-evrensel-bildirgesini-diger-ulkelerin-egemenligini-yikmak-icin-kullandi-1077620080.html
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rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, insan hakları, batı, abd hegemonyası, moskova
rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, insan hakları, batı, abd hegemonyası, moskova
Lavrov: Batı, egemen ülkelere müdahale için insan hakları konusunu bir araç olarak kullanıyor
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, kolektif Batı'nın insan hakları konusunu egemen ülkelerin içişlerine müdahale etmek için bir araç ve bahane olarak kullandığını vurguladı.
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin kabulünün 75. yıldönümü vesilesiyle Moskova'da düzenlenen uluslararası konferansın katılımcılarına mesaj gönderen Lavrov, Batı'nın insan hakları konusunu kendi çıkarları doğrultusunda suistimal ettiğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı, "Günümüzde kolektif Batı, genel kabul görmüş uluslararası hukuk normlarını kendi uydurduğu kurallarla değiştirmeye çalışıyor. Bu bağlamda insan hakları konusu, Batılılar tarafından sıklıkla egemen devletlerin içişlerine müdahale aracı ve bahanesi olarak kullanılıyor" dedi.
Lavrov, Batı'nın sözde liberal değerleri
tüm dünyaya dağıttığını ve bunu yaparken onları evrensel değerler gibi sunduğunun da altını çizdi.
Lavrov, mesajının sonunda, "Batılı ülkelerde ağır insan hakları ihlalleri gerçekleştirilirken toplum için yıkıcı etkiye sahip fikir ve uygulamalar agresif bir şekilde destekleniyor" ifadelerini kullandı.