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https://sputniknews.com.tr/20231121/putin-bati-insan-haklari-evrensel-bildirgesini-diger-ulkelerin-egemenligini-yikmak-icin-kullandi-1077620080.html
Putin: Batı, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'ni diğer ülkelerin egemenliğini yıkmak için kullandı
Putin: Batı, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'ni diğer ülkelerin egemenliğini yıkmak için kullandı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kolektif Batı ülkelerinin İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'ni diğer ülkelerin egemenliklerine son vermek ve kendi... 21.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-21T12:36+0300
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dünya
rusya
insan hakları
bm insan hakları konseyi
vladimir putin
batı
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İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin kabulünün 75. yıldönümü vesilesiyle Moskova'da düzenlenen uluslararası konferansın katılımcılarına mesaj gönderen Putin, kolektif Batı'nın bu doktrini kendi çıkarları için kullanma girişimlerini eleştirdi.İnsan haklarına uyum alanında derin bir kriz yaşandığını vurgulayan Rusya lideri, "Altını çiziyorum; bu kriz, kolektif Batı ülkelerinin insan hakları doktrinini diğer ülkelerin egemenliklerine son vermek ve kendi tahakkümlerini güçlendirmek için kullanmaya yönelik bitmek bilmeyen girişimlerinin bir sonucudur" dedi.Konferansta insan hakları konusunda yapılacak kapsamlı ve yapıcı diyaloğa son derece büyük bir ihtiyaç olduğunu kaydeden Putin, zira bu alanda uzun yıllardır, üzerinde düşünülmesi ve çözümlenmesi gereken ciddi ihtilaflar biriktiğinin altını çizdi.'Uluslararası kurumlar Donbass'ta ideolojik saplantılarla hareket etti'Putin, Donbass ve Novorossiya'da devam eden çatışmalar boyunca BM İnsan Hakları Konseyi ve Avrupa Konseyi de dahil insan hakları alanındaki uluslararası kurumların ideolojik saplantılarla hareket ettiğine de dikkat çekerek "Aleni önyargılar nedeniyle Rusya, bu yapılardaki üyeliklerinden vazgeçmek zorunda kaldı ancak insan hakları alanındaki yükümlülüklerini yerine getirmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231118/bati-basini-rusya-batinin-tum-baskilarina-ragmen-ayakta-kalmasini-bildi-1077530187.html
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Putin: Batı, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'ni diğer ülkelerin egemenliğini yıkmak için kullandı

12:36 21.11.2023
© Sputnik / Михаил МетцельVladimir Putin, IX Uluslararası St Petersburg'daki Kültür Forumu
Vladimir Putin, IX Uluslararası St Petersburg'daki Kültür Forumu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2023
© Sputnik / Михаил Метцель
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kolektif Batı ülkelerinin İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'ni diğer ülkelerin egemenliklerine son vermek ve kendi tahakkümlerini güçlendirmek için kullanmaya çalıştıklarını söyledi.
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin kabulünün 75. yıldönümü vesilesiyle Moskova'da düzenlenen uluslararası konferansın katılımcılarına mesaj gönderen Putin, kolektif Batı'nın bu doktrini kendi çıkarları için kullanma girişimlerini eleştirdi.
İnsan haklarına uyum alanında derin bir kriz yaşandığını vurgulayan Rusya lideri, "Altını çiziyorum; bu kriz, kolektif Batı ülkelerinin insan hakları doktrinini diğer ülkelerin egemenliklerine son vermek ve kendi tahakkümlerini güçlendirmek için kullanmaya yönelik bitmek bilmeyen girişimlerinin bir sonucudur" dedi.
Konferansta insan hakları konusunda yapılacak kapsamlı ve yapıcı diyaloğa son derece büyük bir ihtiyaç olduğunu kaydeden Putin, zira bu alanda uzun yıllardır, üzerinde düşünülmesi ve çözümlenmesi gereken ciddi ihtilaflar biriktiğinin altını çizdi.

'Uluslararası kurumlar Donbass'ta ideolojik saplantılarla hareket etti'

Putin, Donbass ve Novorossiya'da devam eden çatışmalar boyunca BM İnsan Hakları Konseyi ve Avrupa Konseyi de dahil insan hakları alanındaki uluslararası kurumların ideolojik saplantılarla hareket ettiğine de dikkat çekerek "Aleni önyargılar nedeniyle Rusya, bu yapılardaki üyeliklerinden vazgeçmek zorunda kaldı ancak insan hakları alanındaki yükümlülüklerini yerine getirmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.
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