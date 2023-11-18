https://sputniknews.com.tr/20231118/bati-basini-rusya-batinin-tum-baskilarina-ragmen-ayakta-kalmasini-bildi-1077530187.html

Batı basını: Rusya Batı'nın tüm baskılarına rağmen ayakta kalmasını bildi

Batı basını: Rusya Batı'nın tüm baskılarına rağmen ayakta kalmasını bildi

Le Monde gazetesi, Batı'nın tüm istikrarsızlaştırma çabalarına rağmen Rusya'nın ekonomik ve askeri olarak ayakta kalmayı başardığını yazdı. 18.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-18T14:39+0300

2023-11-18T14:39+0300

2023-11-18T14:39+0300

ukrayna krizi

rusya

le monde

ukrayna

ukrayna ordusu

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Fransız Le Monde gazetesinde yayınlanan makalede, Batı'nın ülkedeki durumu istikrarsızlaştırma çabalarına rağmen Rusya'nın ekonomik ve askeri olarak ayakta kalmayı başardığı vurgulandı.Rusya’nın beklenmeyenler de dahil olmak üzere çatışmanın tüm sonuçlarını yaşadığına vurgu yapılan makalede, Rus ordusunun Ukrayna'nın karşı saldırısını püskürtmeyi başardığı belirtilerek, “Şu anda fiili durum Vladimir Putin'in haklı olduğunu doğruluyor: Surovikin Hattı’nda (mayın tarlaları, hendekler ve diğer engeller) tutunan Rus ordusu ayakta kalmasını bildi” ifadelerine yer verildi.Batılı uzmanların beklediği ‘ekonomik felaketin’ de yaşanmadığı belirtilen makalede, Rusya'nın lojistik ve üretim sistemlerini Batı yaptırımlarına dayanacak şekilde uyarladığı kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20231118/kremlin-yaptirimlar-ise-yaramadigi-icin-bati-aci-cekiyor-1077530045.html

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