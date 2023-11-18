https://sputniknews.com.tr/20231118/kremlin-yaptirimlar-ise-yaramadigi-icin-bati-aci-cekiyor-1077530045.html

Kremlin: Yaptırımlar işe yaramadığı için 'Batı' acı çekiyor

Kremlin: Yaptırımlar işe yaramadığı için 'Batı' acı çekiyor

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'ya uygulanan yaptırımlar istenen etkiyi yaratmadığı için Batı'nın acı içinde olduğunu açıkladı. 18.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-18T14:38+0300

2023-11-18T14:38+0300

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dünya

rusya federasyonu

dmitriy peskov

kremlin

batı

vladimir putin

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batılı ülkelerin Rusya'ya karşı uyguladığı yaptırımların gerektiği gibi işlememesi ve Rusya'nın kısıtlamalardan faydalanması nedeniyle acı çektiğini vurguladı.Peskov açıklamasında şu çümlelere yer verdi:Peskov: Putin'in Batı sabotajlarından bahsetmek için sebepleri varRusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımların sonuçsuz kalması nedeniyle sabotaj yapabileceğini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in boşuna söylemediğini, elinde kesin bilgiler olduğunu söyledi.Peskov, Batı'nın Rusya'ya baskı uygulamak için seçenekler aramaya devam edeceği için Rusya'nın mümkün olduğunca odaklanmış kalması gerektiğini de sözlerine ekleyerek açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Daha önce Rus lider Putin bir toplantıda, Rusya'ya karşı yaptırımların etkili olmaması nedeniyle Batı tarafından sabotaj yapılmasını göz ardı etmediklerini söylemişti.

https://sputniknews.com.tr/20231112/peskov-batili-ulkeler-kendi-cikarlari-icin-degil-rusyayi-dizginlemek-amaciyla-dostluk-yapiyor-1077309264.html

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