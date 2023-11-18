https://sputniknews.com.tr/20231118/kremlin-yaptirimlar-ise-yaramadigi-icin-bati-aci-cekiyor-1077530045.html
Kremlin: Yaptırımlar işe yaramadığı için 'Batı' acı çekiyor
Kremlin: Yaptırımlar işe yaramadığı için 'Batı' acı çekiyor
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'ya uygulanan yaptırımlar istenen etkiyi yaratmadığı için Batı'nın acı içinde olduğunu açıkladı. 18.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-18T14:38+0300
2023-11-18T14:38+0300
2023-11-18T14:53+0300
dünya
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dmitriy peskov
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batı
vladimir putin
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batılı ülkelerin Rusya'ya karşı uyguladığı yaptırımların gerektiği gibi işlememesi ve Rusya'nın kısıtlamalardan faydalanması nedeniyle acı çektiğini vurguladı.Peskov açıklamasında şu çümlelere yer verdi:Peskov: Putin'in Batı sabotajlarından bahsetmek için sebepleri varRusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımların sonuçsuz kalması nedeniyle sabotaj yapabileceğini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in boşuna söylemediğini, elinde kesin bilgiler olduğunu söyledi.Peskov, Batı'nın Rusya'ya baskı uygulamak için seçenekler aramaya devam edeceği için Rusya'nın mümkün olduğunca odaklanmış kalması gerektiğini de sözlerine ekleyerek açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Daha önce Rus lider Putin bir toplantıda, Rusya'ya karşı yaptırımların etkili olmaması nedeniyle Batı tarafından sabotaj yapılmasını göz ardı etmediklerini söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20231112/peskov-batili-ulkeler-kendi-cikarlari-icin-degil-rusyayi-dizginlemek-amaciyla-dostluk-yapiyor-1077309264.html
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rusya federasyonu, dmitriy peskov, kremlin, batı, vladimir putin
rusya federasyonu, dmitriy peskov, kremlin, batı, vladimir putin
Kremlin: Yaptırımlar işe yaramadığı için 'Batı' acı çekiyor
14:38 18.11.2023 (güncellendi: 14:53 18.11.2023)
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'ya uygulanan yaptırımlar istenen etkiyi yaratmadığı için Batı'nın acı içinde olduğunu açıkladı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batılı ülkelerin Rusya'ya karşı uyguladığı yaptırımların gerektiği gibi işlememesi ve Rusya'nın kısıtlamalardan faydalanması nedeniyle acı çektiğini vurguladı.
Peskov açıklamasında şu çümlelere yer verdi:
Batılıların gerçekten de azap içinde olduklarını görüyoruz, çünkü yaptırımlar olması gerektiği gibi işlemiyor. Dahası, biz her zamanki gibiyiz: Ruslar bunu yaptırımlardan faydalanacakları şekilde yapmayı başardılar.
Peskov: Putin'in Batı sabotajlarından bahsetmek için sebepleri var
Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımların sonuçsuz kalması nedeniyle sabotaj yapabileceğini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in boşuna söylemediğini, elinde kesin bilgiler olduğunu söyledi.
Peskov, Batı'nın Rusya'ya baskı uygulamak için seçenekler aramaya devam edeceği için Rusya'nın mümkün olduğunca odaklanmış kalması gerektiğini de sözlerine ekleyerek açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Onlar pek çok şey yapabilirler, alaycılar, yani Batılılar, hiçbir şeye boyun eğmezler. Dolayısıyla elbette mümkün olduğunca odaklanmamız gerekiyor. Ülkemize baskı uygulamak için çeşitli seçenekler aramaya devam edecekleri gerçeği ortada, bu bir gerçek.
Daha önce Rus lider Putin bir toplantıda, Rusya'ya karşı yaptırımların etkili olmaması nedeniyle Batı tarafından sabotaj yapılmasını göz ardı etmediklerini söylemişti.