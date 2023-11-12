https://sputniknews.com.tr/20231112/peskov-batili-ulkeler-kendi-cikarlari-icin-degil-rusyayi-dizginlemek-amaciyla-dostluk-yapiyor-1077309264.html
Peskov: Batılı ülkeler kendi çıkarları için değil, Rusya'yı dizginlemek amacıyla dostluk yapıyor
Peskov: Batılı ülkeler kendi çıkarları için değil, Rusya'yı dizginlemek amacıyla dostluk yapıyor
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batılı ülkelerin kendi çıkarları doğrultusunda değil, Rusya'yı çeşitli bölgelerin dışına itmek için birbirleriyle dostluk... 12.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-12T13:42+0300
2023-11-12T13:42+0300
2023-11-12T13:42+0300
dünya
rusya
kazakistan
bağımsız devletler topluluğu (bdt)
dmitriy peskov
kremlin
sergey lavrov
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Rossiya 1 televizyonuna demeç veren Peskov, "Kolektif Batı ülkelerinin kendine has görüşleri var. Onlar genelde kendileri için dostluk yapmıyor. Rusya'yı çeşitli bölgelerin dışına itmek için dostluk yapmaya çalışıyorlar" dedi.Batı'nın bu politikasının geleceği olmadığını düşündüklerinin altını çizen Peskov, "Biz bu politikayı biliyoruz ve artık ona alıştık. Ancak kendimizi bu risklerden koruyacak şekilde ilişki kurmayı da öğrendik" dedi.'Kazakistan'ın Rusya'nın arka bahçesi olduğu iddiası aptallık'Kremlin Sözcüsü Peskov, demecinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Astana ziyaretinden sonra Bloomberg'de yer alan 'Kazakistan'ın Rusya'nın arka bahçesi' olduğuna dair iddiaya da tepki gösterdi.Söz konusu iddiaları 'aptallık' olarak niteleyen Peskov, "Tüm bunlar enformasyon savaşları ve benzeri. Kazakistan mümkün olan tüm alanlarda işbirliğini geliştiren ve bunu 'ya onlarla ya da bunlarla' görüşüyle yapmayan egemen bir ülke" ifadelerini kullandı.Lavrov’dan Kazakistan'ı ‘Putin'in arka bahçesi’ olarak adlandıran Batı medyasına tepkiAynı devlet kanalına konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Buna benzer sözler, sadece Batı medyasında değil, oradaki Batılı liderlerin kaba ağızlarından da sarf ediliyor” ifadelerini dile getirirken, Avrupa Birliği’nin Rusya’yı mümkün olan her şekilde dizginlemeye çalışarak Orta Asya ve Kafkasya’dan itmeye çalıştığını vurguladı.“Ancak bu eylemler hiçbir zaman işe yaramayacak” diyen Rus bakan, Rusya'nın tarihsel olarak bu bölgelerde bulunduğunun, hiçbir zaman da bu bölgelerden silinemeyeceğinin altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20231104/dmitriy-peskov-nato-rusyayi-caydirmak-ve-cephelesme-icin-kuruldu-kievi-zor-gunler-bekliyor-1077064814.html
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rusya, kazakistan, bağımsız devletler topluluğu (bdt), dmitriy peskov, kremlin, sergey lavrov
rusya, kazakistan, bağımsız devletler topluluğu (bdt), dmitriy peskov, kremlin, sergey lavrov
Peskov: Batılı ülkeler kendi çıkarları için değil, Rusya'yı dizginlemek amacıyla dostluk yapıyor
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batılı ülkelerin kendi çıkarları doğrultusunda değil, Rusya'yı çeşitli bölgelerin dışına itmek için birbirleriyle dostluk yaptığını söyledi.
Rossiya 1 televizyonuna demeç veren Peskov, "Kolektif Batı ülkelerinin kendine has görüşleri var. Onlar genelde kendileri için dostluk yapmıyor. Rusya'yı çeşitli bölgelerin dışına itmek için dostluk yapmaya çalışıyorlar" dedi.
Batı'nın bu politikasının geleceği olmadığını düşündüklerinin altını çizen Peskov, "Biz bu politikayı biliyoruz ve artık ona alıştık. Ancak kendimizi bu risklerden koruyacak şekilde ilişki kurmayı da öğrendik" dedi.
'Kazakistan'ın Rusya'nın arka bahçesi olduğu iddiası aptallık'
Kremlin Sözcüsü Peskov, demecinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Astana ziyaretinden sonra Bloomberg'de yer alan 'Kazakistan'ın Rusya'nın arka bahçesi' olduğuna dair iddiaya da tepki gösterdi.
Söz konusu iddiaları 'aptallık
' olarak niteleyen Peskov
, "Tüm bunlar enformasyon savaşları ve benzeri. Kazakistan mümkün olan tüm alanlarda işbirliğini geliştiren ve bunu 'ya onlarla ya da bunlarla' görüşüyle yapmayan egemen bir ülke
" ifadelerini kullandı.
Lavrov’dan Kazakistan'ı ‘Putin'in arka bahçesi’ olarak adlandıran Batı medyasına tepki
Aynı devlet kanalına konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Buna benzer sözler, sadece Batı medyasında değil, oradaki Batılı liderlerin kaba ağızlarından da sarf ediliyor” ifadelerini dile getirirken, Avrupa Birliği’nin Rusya’yı mümkün olan her şekilde dizginlemeye çalışarak Orta Asya ve Kafkasya’dan itmeye çalıştığını vurguladı.
“Ancak bu eylemler hiçbir zaman işe yaramayacak
” diyen Rus bakan, Rusya'nın tarihsel olarak bu bölgelerde bulunduğunun, hiçbir zaman da bu bölgelerden silinemeyeceğinin
altını çizdi.