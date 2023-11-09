https://sputniknews.com.tr/20231109/putin-avrasya-ekonomi-birligi-icinde-ortak-ticari-pazarlar-kuruyoruz-1077231536.html

Putin: Avrasya Ekonomi Birliği içinde ortak ticari pazarlar kuruyoruz

Putin: Avrasya Ekonomi Birliği içinde ortak ticari pazarlar kuruyoruz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ve Kazakistan arasındaki ticarette ulusal para birimleriyle yapılan ödemelerin kapsamının genişlediğini ifade etti. 09.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-09T13:24+0300

2023-11-09T13:24+0300

2023-11-09T13:24+0300

dünya

rusya

kazakistan

kasım cömert tokayev

vladimir putin

tarım

tahıl

avrasya ekonomik birliği (aeb)

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Astana'da bir araya gelen Rusya lideri Putin ve Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, Kostanay kentinde düzenlenen 'Tarım - Güçlü Ekonominin Temeli' konulu 19. Rusya-Kazakistan Bölgeler Arası İşbirliği Forumu'nun ana oturumuna video konferans yöntemiyle katıldı.Forumda konuşan Putin, ikili ticari ve ekonomik ilişkiler hakkında "İhracat-ithalat işlemlerinde ulusal para birimlerinin kullanımı önemli ölçüde yaygınlaştı" dedi.Tarım sektöründe ticari alışverişlerin ve karşılıklı yatırımların dinamik şekilde arttığını belirten Putin, tarım alanındaki ikili işbirliğinin artırılmasının hem Rusya'nın hem de Kazakistan'ın ekonomi politikasında önceliklerden biri olduğunun altını çizdi.'Avrasya Ekonomi Birliği içinde ortak ticari pazarlar kuruyoruz'Avrasya Ekonomi Birliği (AEB) üyelerinin tarım alanını da kapsayan ortak ticari pazarlar kurarak mevcut pazarları genişletmeye çalıştığını söyleyen Putin, "Ortak teknolojik üretim zincirleri oluşturuyoruz, ithal ikamesi ve karşılıklı ticaretin dijital dönüşümü konusunda aktif çaba sarf ediyoruz" dedi.Putin, AEB içindeki entegrasyon süreçlerinin Moskova ve Astana'nın bölgeler arası işbirliğinin güçlenmesine de katkı sunacağını ifade etti.'Rusya buğday ihracatında dünya birinciliğini koruyacak'Rusya'da bu yıl çok güzel bir buğday hasadı gerçekleştiğini anlatan Putin, "İhracat potansiyeli 60 milyon ton düzeyinde korunuyor ve bu çok önemli ürünün küresel piyasalara ihracatında, satışında dünya birinciliğini mutlaka koruyacağımızdan eminim" dedi.'Stratejik ortaklık ve müttefiklik ilişkileri başarıyla gelişiyor'Putin ve Tokayev, forumun ardından ikili görüşmeye geçti.Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Rusya lideri, "Ülkelerimiz arasındaki stratejik ortaklık ve müttefiklik ilişkileri emin bir şekilde ve başarıyla gelişiyor. Meslektaşımla ikili ilişkilerdeki mevcut duruma ilişkin görüş alışverişi yapıp geleceğe bakabiliriz" ifadelerini kullandı.Putin, Astana'daki görüşmelerin sonunda Kazak tarafıyla ortak bildiri ve 3 yıllık işbirliği geliştirme programını imzalayacakları bilgisini paylaştı.

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rusya, kazakistan, kasım cömert tokayev, vladimir putin, tarım, tahıl, avrasya ekonomik birliği (aeb)