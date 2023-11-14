https://sputniknews.com.tr/20231114/rusya-insan-haklari-konseyi-baskani-daha-adil-bir-dunya-duzeni-kurulmali-1077394759.html

Rusya İnsan Hakları Konseyi Başkanı: Daha adil bir dünya düzeni kurulmalı

Rusya İnsan Hakları Konseyi Başkanı: Daha adil bir dünya düzeni kurulmalı

Rusya İnsan Hakları Konseyi Başkanı Fadeyev, daha adil bir dünya düzeni kurulması gerektiğini ifade etti. 14.11.2023, Sputnik Türkiye

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insan hakları

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Kahire'deki Rusya Bilim ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen ‘İnsan ve Modern Dünyanın Değerleri’ üniversitelerarası konferansında konuşan Rusya Devlet Başkanlığına bağlı İnsan Hakları Konseyi Başkanı Valeriy Fadeyev, her ulusun bağımsız egemenlik kalkınma hakkına sahip olduğunu belirterek, daha adil bir dünya düzeni kurulması gerektiğini söyledi.Fadeyev, "Her ulus kendi bağımsız egemenliğini geliştirme hakkına sahiptir. Rusya'nın barışa karşı tutumu budur ve bu tutum kazanacak. Umarım daha adil bir dünya düzeni kurulur. Belki bu günleri göremeyebiliriz ama bu kaçınılmazdır" dedi.Dünyadaki çeşitliliğin daha etkili ve adil kalkınmanın anahtarı olduğunu vurgulayan Fadeyev, Aralık ayının 10 Aralık 1948'de Paris'teki BM Genel Kurulu tarafından kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 75. yıldönümü olduğunu anımsatarak, “Belgeyi hazırlayanlar, belgenin ülkelerin iç işlerine müdahale etmek için bir silaha dönüştürüleceğini düşünmemişlerdi. Bu, bildirgede ortaya konulan ideallere ihanettir. 75'inci yıl dönümünü kutlarken, başkalarına bir şeyleri dayatmaya gerek olmadığının altını çiziyoruz” ifadelerini kullandı.

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insan hakları, avrupa, dünya, rusya, birleşmiş milletler (bm)