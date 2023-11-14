https://sputniknews.com.tr/20231114/bm-kievi-mayin-sozlesmesini-ihlal-etmekle-sucladi-1077388564.html
BM, Kiev'i mayın sözleşmesini ihlal etmekle suçladı
BM, Kiev'i mayın sözleşmesini ihlal etmekle suçladı
Birleşmiş Milletler Silahsızlanma Araştırmaları Enstitüsü Üyesi, Ukrayna'nın İzyum'da anti-personel mayınları yasaklayan Ottawa Antlaşması'nı ihlal ettiğini... 14.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-14T15:36+0300
2023-11-14T15:36+0300
2023-11-14T15:36+0300
ukrayna krizi
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ukrayna ordusu
lepestok
ottawa
mayın
birleşmiş milletler (bm)
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BM Silahsızlanma Araştırmaları Enstitüsü (UNIDIR) üyesi Mark Hizney gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın geçen yıl Harkov Bölgesi'ndeki çatışmalar sırasında anti-personel mayınları yasaklayan Ottawa Antlaşması'nı ihlal ettiğini söyledi.Hizney, "Ukrayna'nın 2022 yılında İzyum'daki çatışmalar sırasında anti-personel mayınları yasaklayan 1997 Ottawa Antlaşmasını ihlal ettiğine dair güçlü göstergeler var" dedi.Daha önce İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) Kiev'in İzyum yakınlarında yasaklanmış Lepestok mayınlarını kullandığına dair kanıtlar bulunduğunu defalarca rapor etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230131/insan-haklari-izleme-orgutu-ukrayna-ordusunun-izyumda-lepestok-mayinlari-kullandigini-kabul-etti-1066418836.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, lepestok, ottawa, mayın, birleşmiş milletler (bm)
ukrayna, ukrayna ordusu, lepestok, ottawa, mayın, birleşmiş milletler (bm)
BM, Kiev'i mayın sözleşmesini ihlal etmekle suçladı
Birleşmiş Milletler Silahsızlanma Araştırmaları Enstitüsü Üyesi, Ukrayna'nın İzyum'da anti-personel mayınları yasaklayan Ottawa Antlaşması'nı ihlal ettiğini belirtti.
BM Silahsızlanma Araştırmaları Enstitüsü (UNIDIR) üyesi Mark Hizney gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın geçen yıl Harkov Bölgesi'ndeki çatışmalar sırasında anti-personel mayınları yasaklayan Ottawa Antlaşması'nı ihlal ettiğini söyledi.
Hizney, "Ukrayna'nın 2022 yılında İzyum'daki çatışmalar sırasında anti-personel mayınları yasaklayan 1997 Ottawa Antlaşmasını ihlal ettiğine dair güçlü göstergeler var" dedi.
Daha önce İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) Kiev'in İzyum yakınlarında yasaklanmış Lepestok mayınlarını kullandığına dair kanıtlar bulunduğunu defalarca rapor etmişti.