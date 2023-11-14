https://sputniknews.com.tr/20231114/bm-kievi-mayin-sozlesmesini-ihlal-etmekle-sucladi-1077388564.html

BM, Kiev'i mayın sözleşmesini ihlal etmekle suçladı

BM, Kiev'i mayın sözleşmesini ihlal etmekle suçladı

Birleşmiş Milletler Silahsızlanma Araştırmaları Enstitüsü Üyesi, Ukrayna'nın İzyum'da anti-personel mayınları yasaklayan Ottawa Antlaşması'nı ihlal ettiğini... 14.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-14T15:36+0300

2023-11-14T15:36+0300

2023-11-14T15:36+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna ordusu

lepestok

ottawa

mayın

birleşmiş milletler (bm)

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BM Silahsızlanma Araştırmaları Enstitüsü (UNIDIR) üyesi Mark Hizney gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın geçen yıl Harkov Bölgesi'ndeki çatışmalar sırasında anti-personel mayınları yasaklayan Ottawa Antlaşması'nı ihlal ettiğini söyledi.Hizney, "Ukrayna'nın 2022 yılında İzyum'daki çatışmalar sırasında anti-personel mayınları yasaklayan 1997 Ottawa Antlaşmasını ihlal ettiğine dair güçlü göstergeler var" dedi.Daha önce İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) Kiev'in İzyum yakınlarında yasaklanmış Lepestok mayınlarını kullandığına dair kanıtlar bulunduğunu defalarca rapor etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230131/insan-haklari-izleme-orgutu-ukrayna-ordusunun-izyumda-lepestok-mayinlari-kullandigini-kabul-etti-1066418836.html

ukrayna

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