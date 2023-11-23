https://sputniknews.com.tr/20231123/ermenistan-parlamentosu-baskani-avrupa-ile-aramizdaki-yakinlasma-kalici-olmali-1077721877.html
Ermenistan Parlamentosu Başkanı: Avrupa ile aramızdaki yakınlaşma kalıcı olmalı
Ermenistan Parlamentosu Başkanı: Avrupa ile aramızdaki yakınlaşma kalıcı olmalı
Ermenistan Parlamentosu Başkanı Simonyan, Avrupa'yı Ermenistan'ın ana ortağı olarak adlandırdı. 23.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-23T17:07+0300
2023-11-23T17:07+0300
2023-11-23T17:07+0300
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ermenistan başbakanı nikol paşinyan
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Ermenistan Parlamentosu Başkanı Alen Simonyan, Avrupa Birliği'ni (AB) Erivan tarafından uygulanan reform programını destekleyen ana ortak olarak adlandırdı. Armenpress haber ajansının aktardığına göre Simonyan bu açıklamayı ülkede akredite olan AB mukim ve mukim olmayan büyükelçileriyle yaptığı bir toplantı sırasında yaptı.Simonyan Avrupa Birliği ülkelerinin elçileriyle yaptığı toplantıda şu sözlere yer verdi:Simonyan, Erivan ve Avrupa Birliği arasında siyasi ve güvenlik konularındaki diyalog da dahil olmak üzere, yasal anlaşmalar alanının genişletildiğini ve yeni alanlarda işbirliği yapıldığını belirtti. Parlamento Başkanı ayrıca AB misyonunun Ermenistan-Azerbaycan sınırına yerleşmesi kararını da olumlu değerlendirdi. Parlamento Başkanı bu hususun, bölgede istikrarın tesis edilmesine yönelik önemli bir adım olduğunu vurguladı.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova daha önce bir brifingde yaptığı açıklamada, Erivan'ın Avrasya Ekonomik Birliği'nde ilişkileri korumak istediğini ancak aynı zamanda güvenlik alanında dostane olmayan adımlar attığını, bunun iki sandalyeye birden oturma girişimi olduğunu dile getirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231120/ermenistan-ab-ile-sinirda-gorev-alacak-misyonun-statusune-iliskin-anlasmayi-imzaladi-1077584243.html
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ermenistan, ermenistan başbakanı nikol paşinyan, nikol paşinyan, avrupa birliği, fransa, almanya, kafkasya, azerbaycan, karabağ, dağlık karabağ krizi
ermenistan, ermenistan başbakanı nikol paşinyan, nikol paşinyan, avrupa birliği, fransa, almanya, kafkasya, azerbaycan, karabağ, dağlık karabağ krizi
Ermenistan Parlamentosu Başkanı: Avrupa ile aramızdaki yakınlaşma kalıcı olmalı
Ermenistan Parlamentosu Başkanı Simonyan, Avrupa'yı Ermenistan'ın ana ortağı olarak adlandırdı.
Ermenistan Parlamentosu Başkanı Alen Simonyan, Avrupa Birliği'ni (AB) Erivan tarafından uygulanan reform programını destekleyen ana ortak olarak adlandırdı. Armenpress haber ajansının aktardığına göre Simonyan bu açıklamayı ülkede akredite olan AB mukim ve mukim olmayan büyükelçileriyle yaptığı bir toplantı sırasında yaptı.
Simonyan Avrupa Birliği ülkelerinin elçileriyle yaptığı toplantıda şu sözlere yer verdi:
Değerli diplomatlar, ben bir parlamenter olarak seçmenlerimin çoğunluğunun Avrupa'ya yönelik arzularını size iletmek istiyorum. Ermenistan ve Avrupa arasındaki yakınlaşma kalıcı ve temel olmalıdır.
Simonyan, Erivan ve Avrupa Birliği arasında siyasi ve güvenlik konularındaki diyalog da dahil olmak üzere, yasal anlaşmalar alanının genişletildiğini ve yeni alanlarda işbirliği yapıldığını belirtti. Parlamento Başkanı ayrıca AB misyonunun Ermenistan-Azerbaycan sınırına yerleşmesi kararını da olumlu değerlendirdi. Parlamento Başkanı bu hususun, bölgede istikrarın tesis edilmesine yönelik önemli bir adım olduğunu vurguladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova daha önce bir brifingde yaptığı açıklamada, Erivan'ın Avrasya Ekonomik Birliği'nde ilişkileri korumak istediğini ancak aynı zamanda güvenlik alanında dostane olmayan adımlar attığını, bunun iki sandalyeye birden oturma girişimi olduğunu dile getirmişti.