https://sputniknews.com.tr/20231122/iyi-parti-umit-dikbayir-hakkinda-sorusturma-baslatti-1077681633.html

İYİ Parti, Ümit Dikbayır hakkında soruşturma başlattı

İYİ Parti, Ümit Dikbayır hakkında soruşturma başlattı

İYİ Parti'nin, Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır hakkında soruşturma başlatılmasına, savunmasının istenilmesine ve tedbir talebinin kabulüne oy birliğiyle... 22.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-22T18:58+0300

2023-11-22T18:58+0300

2023-11-22T18:58+0300

politika

iyi parti

ümit dikbayır

soruşturma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/08/15/1042698643_67:0:1134:600_1920x0_80_0_0_faf9a130b271b4bca31f694f08316044.jpg

İYİ Parti'den yapılan açıklamada, Müşterek Disiplin Kurulu'un bugün toplandığı belirtildi.Açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener tarafından, tüzüğümüzün 4 ayrı maddesinin ihlali konusunda kesin ihraç ve tedbir talebi istemiyle Disiplin Kurulu'na sevki gerçekleştirilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır hakkında soruşturma başlatılmasına, savunmasının istenilmesine ve tedbir talebinin kabulüne oy birliğiyle karar verilmiştir" ifadesi kullanıldı.

https://sputniknews.com.tr/20231122/umit-dikbayir-tbmmden-dokunulmazliginin-kaldirilmasini-talep-etti-1077674581.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

iyi parti, ümit dikbayır, soruşturma