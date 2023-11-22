https://sputniknews.com.tr/20231122/iyi-parti-umit-dikbayir-hakkinda-sorusturma-baslatti-1077681633.html
İYİ Parti, Ümit Dikbayır hakkında soruşturma başlattı
İYİ Parti, Ümit Dikbayır hakkında soruşturma başlattı
İYİ Parti'nin, Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır hakkında soruşturma başlatılmasına, savunmasının istenilmesine ve tedbir talebinin kabulüne oy birliğiyle... 22.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-22T18:58+0300
2023-11-22T18:58+0300
2023-11-22T18:58+0300
politika
iyi parti
ümit dikbayır
soruşturma
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İYİ Parti'den yapılan açıklamada, Müşterek Disiplin Kurulu'un bugün toplandığı belirtildi.Açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener tarafından, tüzüğümüzün 4 ayrı maddesinin ihlali konusunda kesin ihraç ve tedbir talebi istemiyle Disiplin Kurulu'na sevki gerçekleştirilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır hakkında soruşturma başlatılmasına, savunmasının istenilmesine ve tedbir talebinin kabulüne oy birliğiyle karar verilmiştir" ifadesi kullanıldı.
https://sputniknews.com.tr/20231122/umit-dikbayir-tbmmden-dokunulmazliginin-kaldirilmasini-talep-etti-1077674581.html
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iyi parti, ümit dikbayır, soruşturma
iyi parti, ümit dikbayır, soruşturma
İYİ Parti, Ümit Dikbayır hakkında soruşturma başlattı
İYİ Parti'nin, Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır hakkında soruşturma başlatılmasına, savunmasının istenilmesine ve tedbir talebinin kabulüne oy birliğiyle karar verdiği bildirildi.
İYİ Parti'den yapılan açıklamada, Müşterek Disiplin Kurulu'un bugün toplandığı belirtildi.
Açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener tarafından, tüzüğümüzün 4 ayrı maddesinin ihlali konusunda kesin ihraç ve tedbir talebi istemiyle Disiplin Kurulu'na sevki gerçekleştirilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır hakkında soruşturma başlatılmasına, savunmasının istenilmesine ve tedbir talebinin kabulüne oy birliğiyle karar verilmiştir" ifadesi kullanıldı.