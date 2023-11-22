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Ümit Dikbayır kendisi için suç duyurusunda bulundu, dokunulmazlığının kaldırılmasını talep etti
Ümit Dikbayır kendisi için suç duyurusunda bulundu, dokunulmazlığının kaldırılmasını talep etti
İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, hakkındaki iddiaların soruşturulması için savcılığa suç duyurusunda bulundu, TBMM Başkanlığı'ndan... 22.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-22T16:40+0300
2023-11-22T17:04+0300
iyi parti
ümit dikbayır
son dakika
dokunulmazlık
politika
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İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'nun Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın partiden kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini açıklamasının ardından Ümit Dikbayır savcılığa başvurdu, TBMM'den de dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi.Dikbayır, avukatı aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunarak görevi kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma, nüfuzu kötüye kullanma, kişisel verileri ihlal etme suçlarından kendisi hakkında soruşturma yürütülmesini istedi.Dikbayır sosyal medya hesabından konuyla ilgili belgeleri paylaştı.Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusunda Dikbayır, kendisi hakkında 4 ayrı iddiasının soruşturulmasını istedi.Ümit Dikbayır, dilekçede kendisine yönelik 4 iddiayı sıraladı:Dilekçede, "Müvekkilimizle ilgili iddia ve ithamlara ilişkin olarak görevi kötüye kullanma, resmi ihaleye fesat karıştırma, nüfuzunu kötüye kullanma, kişisel verileri ihlal etme suçlarından soruşturma yürütülmesini sayın Başsavcılığınızdan vekaleten arz ve talep ederiz" ifadeleri yer aldıçSakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, TBMM Başkanlığı'na sunduğu dilekçeyle yasama dokunulmazlığının kaldırılması talebinde bulundu.Dilekçede, şunlar kaydedildi:
https://sputniknews.com.tr/20231120/iyi-parti-sakarya-milletvekili-umit-dikbayir-kesin-ihrac-talebiyle-disiplinesevkedildi-1077584108.html
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iyi parti, ümit dikbayır, son dakika, dokunulmazlık
iyi parti, ümit dikbayır, son dakika, dokunulmazlık

Ümit Dikbayır kendisi için suç duyurusunda bulundu, dokunulmazlığının kaldırılmasını talep etti

16:40 22.11.2023 (güncellendi: 17:04 22.11.2023)
© İHA / ORKUN KAYA-AW081568Ümit Dikbayır
Ümit Dikbayır - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2023
© İHA / ORKUN KAYA-AW081568
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İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, hakkındaki iddiaların soruşturulması için savcılığa suç duyurusunda bulundu, TBMM Başkanlığı'ndan dokunulmazlığının kaldırılmasını talep etti.
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'nun Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın partiden kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini açıklamasının ardından Ümit Dikbayır savcılığa başvurdu, TBMM'den de dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi.
Dikbayır, avukatı aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunarak görevi kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma, nüfuzu kötüye kullanma, kişisel verileri ihlal etme suçlarından kendisi hakkında soruşturma yürütülmesini istedi.
Dikbayır sosyal medya hesabından konuyla ilgili belgeleri paylaştı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusunda Dikbayır, kendisi hakkında 4 ayrı iddiasının soruşturulmasını istedi.
Ümit Dikbayır, dilekçede kendisine yönelik 4 iddiayı sıraladı:
" İYİ Parti Genel Başkanı sayın Meral Akşener ve aile fertleri ile İYİ Parti Genel Başkan Özel Kalem Müdürü Esma Bekar ve eşinin banka hesaplarını inceletmek,
Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyeleri'nde şahsına, ailesine ve üçüncü kişilere ihale ve iş alınması ve bu hususlara ilişkin aracılık etme,
İYİ Parti Sakarya İli Hendek İlçesi İlçe Başkanına ait olan bir işyerine milletvekili sıfatını kullanarak ceza kestirmek,
X isimli sosyal medya platformunda @hizircelebi06 kullanıcı isimli 2023 yılının Ekim ayında açılmış bulunan hesabın yöneticisi olma."
Dilekçede, "Müvekkilimizle ilgili iddia ve ithamlara ilişkin olarak görevi kötüye kullanma, resmi ihaleye fesat karıştırma, nüfuzunu kötüye kullanma, kişisel verileri ihlal etme suçlarından soruşturma yürütülmesini sayın Başsavcılığınızdan vekaleten arz ve talep ederiz" ifadeleri yer aldıç
Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, TBMM Başkanlığı'na sunduğu dilekçeyle yasama dokunulmazlığının kaldırılması talebinde bulundu.
Dilekçede, şunlar kaydedildi:

"Hakkımdaki iddia ve ithamlara ilişkin olarak 22/11/2023 tarih ve 2023/8373 Sayılı başvuru ile Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı vasıtasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbarda bulunarak konunun yargı tarafından incelenmesi ve soruşturulması için avukatım tarafından başvuruda bulunulmuştur.

Anayasa'nın 83. Maddesinin ikinci fıkrası gereğince 'Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili, Meclisin kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz.' Anayasanın amil hükmü gereği bu ihbara konu oluşturan hususların yargı makamlarınca soruşturulabilmesi ve gereği işlemlerin ifa edilebilmesi için yasama dokunulmazlığımın kaldırılması hususunda gereği işlemlerin yerine getirilmesi hususunu Yüce Makamınızdan saygılarımı arz ederim."

İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2023
TÜRKİYE
İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
20 Kasım, 14:54
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