https://sputniknews.com.tr/20231120/iyi-parti-sakarya-milletvekili-umit-dikbayir-kesin-ihrac-talebiyle-disiplinesevkedildi-1077584108.html
İyi Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
İyi Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
İyi Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. 20.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-20T14:54+0300
2023-11-20T14:54+0300
2023-11-20T14:54+0300
türkiye
iyi parti
ümit dikbayır
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İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Ümit Dikbayır’ın kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini duyurdu. Zorlu'nun açıklamaları şöyle:
https://sputniknews.com.tr/20231120/ysk-baskanindan-yerel-secim-uyarisi-sizlerden-beklentim-tum-partilere-esit-sekilde-yaklasmaniz-1077582693.html
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iyi parti, ümit dikbayır
İyi Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
Ayrıntılar geliyor
İyi Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Ümit Dikbayır’ın kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini duyurdu. Zorlu'nun açıklamaları şöyle:
“İstifalar nedeniyle İYİ Parti’ye haksızca bir yön çizilmeye çalışıldığını görüyoruz. Eleştirilere açığız ancak iş, gerçek dışı beyan ve iftiralar olursa bu başka bir şey. Partiden istifa ediyorsanız, vekillikten de istifa edin. Ümit Dikbayır bugün tedbirli ve kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmiştir.”