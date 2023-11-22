https://sputniknews.com.tr/20231122/ankarada-restorana-silahli-saldiri-ayhan-bora-kaplan-operasyonunda-gozaltina-alinan-isim-de-yarali-1077668984.html
Ankara’da restorana silahlı saldırı: Ayhan Bora Kaplan operasyonunda gözaltına alınan isim de yaralı
Ankara’da restorana silahlı saldırı: Ayhan Bora Kaplan operasyonunda gözaltına alınan isim de yaralı
Ankara’da bir restoranda yemek yiyen gruba silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, aralarında suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan’a düzenlenen operasyonda... 22.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-22T14:08+0300
2023-11-22T14:08+0300
2023-11-22T14:08+0300
türkiye
ayhan bora kaplan
ankara
silahlı saldırı
gözaltı
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Ankara'da iki gece önce 6 kişinin yaralandığı silahlı saldırı olayı ile ilgili 4 kişi gözaltına alındı.20 Kasım sabahı Çankaya'da bir restoranda meydana gelen olayda silahlı bir grup, restoranda yemek yiyen başka bir gruba silahlı saldırıda bulunmuş ve 6 kişi hafif yaralanmıştı. Saldırı ile ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Ayhan Bora Kaplan operasyonunda gözaltına alınan kişi de aralarındaYakalanan şüphelilerin üzerinde ruhsatsız 3 tabanca ele geçirilirken, aralarında "Ayhan Bora Kaplan" operasyonunda gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan ve saldırıda yaralandığı iddia edilen S.S.'nin de bulunduğu 6 yaralının taburcu edildiği öğrenildi.Olayla ilgili 2 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği aktarıldı.
https://sputniknews.com.tr/20231019/ayhan-bora-kaplan-baglantili-31-sirkete-el-kondu-1076513222.html
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ayhan bora kaplan, ankara, silahlı saldırı, gözaltı
ayhan bora kaplan, ankara, silahlı saldırı, gözaltı
Ankara’da restorana silahlı saldırı: Ayhan Bora Kaplan operasyonunda gözaltına alınan isim de yaralı
Ankara’da bir restoranda yemek yiyen gruba silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, aralarında suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan’a düzenlenen operasyonda gözaltına alınan S.S.’nin de bulunduğu 6 kişi yaralandı. Polis, olayla ilgili olarak 4 kişiyi gözaltına aldı.
Ankara'da iki gece önce 6 kişinin yaralandığı silahlı saldırı olayı ile ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
20 Kasım sabahı Çankaya'da bir restoranda meydana gelen olayda silahlı bir grup, restoranda yemek yiyen başka bir gruba silahlı saldırıda bulunmuş ve 6 kişi hafif yaralanmıştı.
Saldırı ile ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Ayhan Bora Kaplan operasyonunda gözaltına alınan kişi de aralarında
Yakalanan şüphelilerin üzerinde ruhsatsız 3 tabanca ele geçirilirken, aralarında "Ayhan Bora Kaplan" operasyonunda gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan ve saldırıda yaralandığı iddia edilen S.S.'nin de bulunduğu 6 yaralının taburcu edildiği öğrenildi.
Olayla ilgili 2 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği aktarıldı.