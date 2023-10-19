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https://sputniknews.com.tr/20231019/ayhan-bora-kaplan-baglantili-31-sirkete-el-kondu-1076513222.html
Ayhan Bora Kaplan bağlantılı 31 şirkete el kondu: İçlerinde eğlence kulübü ve kafeler de bulunuyor
Ayhan Bora Kaplan bağlantılı 31 şirkete el kondu: İçlerinde eğlence kulübü ve kafeler de bulunuyor
'Suç örgütü lideri' suçlamasıyla yakalanan Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. TMSF, Kaplan bağlantılı 31 şirkete el koydu... 19.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-19T15:04+0300
2023-10-19T15:09+0300
türkiye
ayhan bora kaplan
şirket
mafya
ankara
tmsf
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Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında el konulan 31 şirketin listesi ortaya çıktı.Listede, Kaplan’ın hamburger şirketi, bir dönem ortak olduğu Ankara İncek’teki Atlı Bahçe, Ankara merkezli bir holdinge bağlı 4 şirket ile ünlü eğlence mekânlarını bünyesinde bulunduran üç şirket de yer alıyor. 31 şirketin yönetimi artık TMSF’de.HalkTV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre, yurtdışına çıkarken havalimanında gözaltına alınan Ayhan Bora Kaplan'a yönelik soruşturma kapsamında Ankara 2. Sulh Ceza, Ankara 5. Sulh Ceza ve Ankara 8. Sulh Ceza Hâkimliği kararı ile 32 şirketin yönetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) geçti. Tescil işlemleri ise birkaç gün önce yapıldı.El koyma kararı verilen Agriola İnşaat AŞ, Agriola Otomotiv AŞ ile 15 milyon sermayeli Agriola Tarım AŞ ve Dexas Gıda AŞ’nin yönetiminde Ayhan Bora Kaplan bulunuyordu. Kaplan’ın 2 yıl önce kurduğu Dexas Gıda’nın bünyesinde 4 hamburger restoranı bulunuyor. Kayıtlara göre Agriola İnşaat ve Agriola Otomotiv, Kaplan tarafından, gözaltına alınmadan bir hafta önce kuruldu.TMSF yönetimine geçen şirketlerden biri de Atlıbahçe Turizm şirketi. Temmuz 2020’de kurulan şirketin 2 hissedarı, Kasım 2021’de yüzde 50 hisseyi Ayhan Bora Kaplan’a devretti. Devirle birlikte şirkette, Kaplan ile Nihal Akbaba eşit hissedar oldu. Bu devir işleminden 9 ay sonra Kaplan, hissesini Cevat Sekülü’ye devretti. Bu kişi ise aldığı hisseyi 3 ay sonra Samira Ağayeva Aktan’a devretti. Nihal Akbaba ile Ali Cem Ersoy’un ortak olduğu Cube Restoran AŞ. de TMSF'ye geçti.El koyma kararı verilen şirketlerden 3’ü ise Ankara eğlence sektörünün önde gelen isimlerinden Cemil Kumaşçıoğlu’nun sahibi olduğu CK Yiyecek İçecek AŞ ile CBK Yiyecek İçecek ve EMR Yiyecek İçecek Şirketi. Kumaşçıoğlu ile ortakları Emre Topel ve Fethi Koyuncu kentin en önemli mekânlarını işletiyor. Geçen yıl açılan ‘Bohem Ankara’ bu mekânların en ünlüsü.Salih Durbaba’nın sahibi olduğu DR Holding bünyesinde bulunan DR Healt Sağlık Turizm AŞ, DR Petrol İnşaat AŞ, DR Robotics Bilişim AŞ ve DR Medikal İnşaat İlaçlama de el konulan şirketler listesinde. Ticaret sicil kayıtlarına göre, söz konusu 4 şirket de son 2 yılda kuruldu.
https://sputniknews.com.tr/20231015/ayhan-bora-kaplan-suc-orgutune-yonelik-operasyon-taniklara-saldiri-duzenleyen-2-kisi-tutuklandi-1076349377.html
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ayhan bora kaplan, şirket, mafya, ankara, tmsf
ayhan bora kaplan, şirket, mafya, ankara, tmsf

Ayhan Bora Kaplan bağlantılı 31 şirkete el kondu: İçlerinde eğlence kulübü ve kafeler de bulunuyor

15:04 19.10.2023 (güncellendi: 15:09 19.10.2023)
© İHAAyhan Bora Kaplan suç örgütü
Ayhan Bora Kaplan suç örgütü - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2023
© İHA
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'Suç örgütü lideri' suçlamasıyla yakalanan Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. TMSF, Kaplan bağlantılı 31 şirkete el koydu. Ankara'da, çoğu yeni açılan hamburgerci ve gece kulüplerinin de, el koyulan şirketlere bağlı olduğu ortaya çıktı.
Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında el konulan 31 şirketin listesi ortaya çıktı.
Listede, Kaplan’ın hamburger şirketi, bir dönem ortak olduğu Ankara İncek’teki Atlı Bahçe, Ankara merkezli bir holdinge bağlı 4 şirket ile ünlü eğlence mekânlarını bünyesinde bulunduran üç şirket de yer alıyor. 31 şirketin yönetimi artık TMSF’de.
HalkTV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre, yurtdışına çıkarken havalimanında gözaltına alınan Ayhan Bora Kaplan'a yönelik soruşturma kapsamında Ankara 2. Sulh Ceza, Ankara 5. Sulh Ceza ve Ankara 8. Sulh Ceza Hâkimliği kararı ile 32 şirketin yönetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) geçti. Tescil işlemleri ise birkaç gün önce yapıldı.
El koyma kararı verilen Agriola İnşaat AŞ, Agriola Otomotiv AŞ ile 15 milyon sermayeli Agriola Tarım AŞ ve Dexas Gıda AŞ’nin yönetiminde Ayhan Bora Kaplan bulunuyordu. Kaplan’ın 2 yıl önce kurduğu Dexas Gıda’nın bünyesinde 4 hamburger restoranı bulunuyor. Kayıtlara göre Agriola İnşaat ve Agriola Otomotiv, Kaplan tarafından, gözaltına alınmadan bir hafta önce kuruldu.
TMSF yönetimine geçen şirketlerden biri de Atlıbahçe Turizm şirketi. Temmuz 2020’de kurulan şirketin 2 hissedarı, Kasım 2021’de yüzde 50 hisseyi Ayhan Bora Kaplan’a devretti. Devirle birlikte şirkette, Kaplan ile Nihal Akbaba eşit hissedar oldu. Bu devir işleminden 9 ay sonra Kaplan, hissesini Cevat Sekülü’ye devretti. Bu kişi ise aldığı hisseyi 3 ay sonra Samira Ağayeva Aktan’a devretti. Nihal Akbaba ile Ali Cem Ersoy’un ortak olduğu Cube Restoran AŞ. de TMSF'ye geçti.
El koyma kararı verilen şirketlerden 3’ü ise Ankara eğlence sektörünün önde gelen isimlerinden Cemil Kumaşçıoğlu’nun sahibi olduğu CK Yiyecek İçecek AŞ ile CBK Yiyecek İçecek ve EMR Yiyecek İçecek Şirketi. Kumaşçıoğlu ile ortakları Emre Topel ve Fethi Koyuncu kentin en önemli mekânlarını işletiyor. Geçen yıl açılan ‘Bohem Ankara’ bu mekânların en ünlüsü.
Salih Durbaba’nın sahibi olduğu DR Holding bünyesinde bulunan DR Healt Sağlık Turizm AŞ, DR Petrol İnşaat AŞ, DR Robotics Bilişim AŞ ve DR Medikal İnşaat İlaçlama de el konulan şirketler listesinde. Ticaret sicil kayıtlarına göre, söz konusu 4 şirket de son 2 yılda kuruldu.
Ayhan Bora Kaplan suç örgütü - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2023
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