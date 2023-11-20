https://sputniknews.com.tr/20231120/selvi-erdogan-bati-dunyasina-ikinci-one-minute-cekti-iyi-ki-onun-gibi-bir-cumhurbaskanimiz-var-1077571100.html
Selvi: Erdoğan, batı dünyasına ikinci 'one minute' çekti, iyi ki onun gibi bir Cumhurbaşkanımız var
Selvi: Erdoğan, batı dünyasına ikinci 'one minute' çekti, iyi ki onun gibi bir Cumhurbaşkanımız var
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Almanya ziyaretinde batı dünyasına Gazze konusunda ikinci "One minute" çektiğini savundu. 20.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-20T09:39+0300
2023-11-20T09:39+0300
2023-11-20T09:39+0300
politika
recep tayyip erdoğan
olaf scholz
türkiye
politika
cumhurbaşkanı
one minute
eurofighter typhoon
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Selvi, bugünkü yazısında "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Davos’ta İsrail Cumhurbaşkanı Peres’e, 'Siz öldürmeyi iyi bilirsiniz' diyerek 'One Minute' çekmişti. Gazze katliamının vahşet boyutuna ulaştığı bir dönemde Almanya’da İsrail’in uşağı haline gelmiş olan batı dünyasına ikinci 'One Minute' çekti" dedi.Selvi, Erdoğan'ın "Türk-Alman ilişkilerini ve NATO ile olan ilişkilerinizi tehlikeye atmış olmuyor musunuz? AB yapımı Eurofighter tedariki konusunda endişe duymuyor musunuz?" diye soran gazeteciye "Bir basın mensubu olarak bizi bununla tahdit etmeyin" diye yanıt vermesine atıfta bulunarak, "Hele Alman gazetecinin Eurofighter uçağı alımı üzerinden Türkiye’yi tehdit etmesine karşılık 10 numara beş yıldız cevabını verdi. O anda iyi ki Recep Tayyip Erdoğan gibi bir Cumhurbaşkanımız var diye düşündüm. İnsanlığın sesi, cesur bir lider olan Erdoğan’la gurur duydum. Onur duydum" yorumunu yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20231117/cumhurbaskani-erdogan-almanya-basbakani-scholz-ile-ortak-basin-toplantisi-duzenliyor-1077513341.html
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recep tayyip erdoğan, olaf scholz, türkiye, politika, cumhurbaşkanı, one minute, eurofighter typhoon
recep tayyip erdoğan, olaf scholz, türkiye, politika, cumhurbaşkanı, one minute, eurofighter typhoon
Selvi: Erdoğan, batı dünyasına ikinci 'one minute' çekti, iyi ki onun gibi bir Cumhurbaşkanımız var
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Almanya ziyaretinde batı dünyasına Gazze konusunda ikinci "One minute" çektiğini savundu.
Selvi, bugünkü yazısında "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Davos’ta İsrail Cumhurbaşkanı Peres’e, 'Siz öldürmeyi iyi bilirsiniz' diyerek 'One Minute' çekmişti. Gazze katliamının vahşet boyutuna ulaştığı bir dönemde Almanya’da İsrail’in uşağı haline gelmiş olan batı dünyasına ikinci 'One Minute' çekti" dedi.
Selvi, Erdoğan'ın "Türk-Alman ilişkilerini ve NATO ile olan ilişkilerinizi tehlikeye atmış olmuyor musunuz? AB yapımı Eurofighter tedariki konusunda endişe duymuyor musunuz?"
diye soran gazeteciye "Bir basın mensubu olarak bizi bununla tahdit etmeyin"
diye yanıt vermesine atıfta bulunarak, "Hele Alman gazetecinin Eurofighter uçağı alımı üzerinden Türkiye’yi tehdit etmesine karşılık 10 numara beş yıldız cevabını verdi. O anda iyi ki Recep Tayyip Erdoğan gibi bir Cumhurbaşkanımız var diye düşündüm. İnsanlığın sesi, cesur bir lider olan Erdoğan’la gurur duydum. Onur duydum" yorumunu
yaptı.