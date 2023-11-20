https://sputniknews.com.tr/20231120/ingiliz-basini-kraliyet-donanmasina-ait-nukleer-denizalti-felaketin-esiginden-dondu-1077575935.html
İngiliz basını: Kraliyet Donanması'na ait nükleer denizaltı felaketin eşiğinden döndü
İngiliz basını: Kraliyet Donanması'na ait nükleer denizaltı felaketin eşiğinden döndü
İngiliz Kraliyet Donanması'na ait, nükleer füzelerle donatılmış ve 140 kişilik mürettebata sahip bir denizaltının derinlik göstergesinin arızalanması nedeniyle... 20.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-20T17:00+0300
2023-11-20T17:00+0300
2023-11-20T17:03+0300
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The Sun gazetesinin haberine göre yaklaşık 25 yıl önce inşa edilen Avangard sınıfı denizaltı, Kıyamet Günü füzeleri olarak adlandırılan Trident-2 füzeleri ve 140 kişilik mürettebatla Atlantik'te ilerlerken derinlik göstergesinde arıza meydana geldi.Denizaltı devriye faaliyeti için yola çıkmaya hazırlanırken aracın derinliğini gösteren kadranlar devre dışı kaldı ve bundan dolayı mürettebat, suyun altına inmeye devam eden denizaltının yatay konumda durduğunu sandı. Arıza nedeniyle denizaltı 'tehlikeli bölgeye' kadar inerken arka bölmedeki mühendisler ikinci sensörün göstergelerini fark ederek alarmı çaldı.İngiliz Kraliyet Donanması, mühendislerin dikkati sayesinde 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana 'en kötü felaketin' eşiğinden son anda döndü.Her fırsatta Rusya'yı suçlama alışkanlığının sürdüğü Batı basınının temsilcilerinden The Sun gazetesi, haberde "Böyle bir felaket, bu çok gizli gemiyi ve nükleer reaktörünü çıkarmak için Ruslar oraya varmadan önce kabus gibi bir kurtarma operasyonunu zorunlu kılacaktı" ifadelerine de yer verdi.
https://sputniknews.com.tr/20231106/lavrovdan-uyari-anglosaksonlar-ortadoguyu-buyuk-bir-savasa-dogru-itiyor-1077122165.html
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ingiltere, büyük britanya, nükleer, nükleer denizaltı, denizaltı, rusya, londra, moskova
ingiltere, büyük britanya, nükleer, nükleer denizaltı, denizaltı, rusya, londra, moskova
İngiliz basını: Kraliyet Donanması'na ait nükleer denizaltı felaketin eşiğinden döndü
17:00 20.11.2023 (güncellendi: 17:03 20.11.2023)
İngiliz Kraliyet Donanması'na ait, nükleer füzelerle donatılmış ve 140 kişilik mürettebata sahip bir denizaltının derinlik göstergesinin arızalanması nedeniyle batmanın eşiğinden döndüğü ifade edildi.
The Sun gazetesinin haberine göre yaklaşık 25 yıl önce inşa edilen Avangard sınıfı denizaltı, Kıyamet Günü füzeleri olarak adlandırılan Trident-2 füzeleri ve 140 kişilik mürettebatla Atlantik'te ilerlerken derinlik göstergesinde arıza meydana geldi.
Denizaltı devriye faaliyeti için yola çıkmaya hazırlanırken aracın derinliğini gösteren kadranlar devre dışı kaldı ve bundan dolayı mürettebat, suyun altına inmeye devam eden denizaltının yatay konumda durduğunu sandı. Arıza nedeniyle denizaltı 'tehlikeli bölgeye' kadar inerken arka bölmedeki mühendisler ikinci sensörün göstergelerini fark ederek alarmı çaldı.
İngiliz Kraliyet Donanması, mühendislerin dikkati sayesinde 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana 'en kötü felaketin' eşiğinden son anda döndü.
Her fırsatta Rusya'yı suçlama alışkanlığının sürdüğü Batı basınının
temsilcilerinden The Sun gazetesi, haberde "Böyle bir felaket, bu çok gizli gemiyi ve nükleer reaktörünü çıkarmak için Ruslar oraya varmadan önce kabus gibi bir kurtarma operasyonunu zorunlu kılacaktı
" ifadelerine de yer verdi.