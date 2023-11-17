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İngiliz medyası: Rus bombardıman uçağının Britanya yakınlarında uçuşu Putin’in Londra’ya sinyali
İngiliz medyası: Rus bombardıman uçağının Britanya yakınlarında uçuşu Putin’in Londra’ya sinyali
İngiliz Express gazetesi, Rus stratejik ağır bombardıman uçağı Tu-160 ve uzun menzilli bombardıman uçağı Tu-22m3’ün Norveç Denizi üzerinden geçişinin İngiltere... 17.11.2023, Sputnik Türkiye
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Express gazetesinin yazısında, “Britanya Adaları’nın kuzeyinde gerçekleşen uçuş, Ukrayna’da devam eden çatışma bağlamında, korkutucu bir adım olarak değerlendirilebilir” ifadesine yer verildi.Tu-160 ve Tu-22m3 uçaklarının, Rusya Savunma Bakanlığı’nın düzenli olarak organize ettiği standart uçuş gerçekleştirdiği belirtildi.Ayrıca Rusya ve Batı arasındaki ilişkilerin Doğu Avrupa’daki silahlı çatışma yüzünden gergin olduğu kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20231117/putinin-ucretsiz-tahil-vaadi-hayata-geciyor-rus-bugdayi-yuklu-2-gemi-afrikaya-dogru-yola-cikti-1077502885.html
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İngiliz medyası: Rus bombardıman uçağının Britanya yakınlarında uçuşu Putin’in Londra’ya sinyali

22:58 17.11.2023
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Vladimir Putin'in Kazakistan Ziyareti - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2023
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İngiliz Express gazetesi, Rus stratejik ağır bombardıman uçağı Tu-160 ve uzun menzilli bombardıman uçağı Tu-22m3’ün Norveç Denizi üzerinden geçişinin İngiltere ve Batı’ya ‘Ukrayna’ sinyali olduğunu belirtti.
Express gazetesinin yazısında, “Britanya Adaları’nın kuzeyinde gerçekleşen uçuş, Ukrayna’da devam eden çatışma bağlamında, korkutucu bir adım olarak değerlendirilebilir” ifadesine yer verildi.
Tu-160 ve Tu-22m3 uçaklarının, Rusya Savunma Bakanlığı’nın düzenli olarak organize ettiği standart uçuş gerçekleştirdiği belirtildi.
Ayrıca Rusya ve Batı arasındaki ilişkilerin Doğu Avrupa’daki silahlı çatışma yüzünden gergin olduğu kaydedildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefon - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2023
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