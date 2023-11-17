https://sputniknews.com.tr/20231117/ingiliz-medyasi-rus-bombardiman-ucaginin-britanya-yakinlarinda-ucusu-putinin-londraya-sinyali-1077515905.html

İngiliz medyası: Rus bombardıman uçağının Britanya yakınlarında uçuşu Putin’in Londra’ya sinyali

İngiliz medyası: Rus bombardıman uçağının Britanya yakınlarında uçuşu Putin’in Londra’ya sinyali

İngiliz Express gazetesi, Rus stratejik ağır bombardıman uçağı Tu-160 ve uzun menzilli bombardıman uçağı Tu-22m3’ün Norveç Denizi üzerinden geçişinin İngiltere... 17.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-17T22:58+0300

2023-11-17T22:58+0300

2023-11-17T22:58+0300

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tu-160

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Express gazetesinin yazısında, “Britanya Adaları’nın kuzeyinde gerçekleşen uçuş, Ukrayna’da devam eden çatışma bağlamında, korkutucu bir adım olarak değerlendirilebilir” ifadesine yer verildi.Tu-160 ve Tu-22m3 uçaklarının, Rusya Savunma Bakanlığı’nın düzenli olarak organize ettiği standart uçuş gerçekleştirdiği belirtildi.Ayrıca Rusya ve Batı arasındaki ilişkilerin Doğu Avrupa’daki silahlı çatışma yüzünden gergin olduğu kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20231117/putinin-ucretsiz-tahil-vaadi-hayata-geciyor-rus-bugdayi-yuklu-2-gemi-afrikaya-dogru-yola-cikti-1077502885.html

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ingiliz, medya, express, basın, tu-160, tu-160, norveç