https://sputniknews.com.tr/20231119/siddetli-yagis-ve-firtina-nedeniyle-cezaevindeki-hukumluler-naklediliyor-1077555645.html

Şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle cezaevindeki hükümlüler naklediliyor

Şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle cezaevindeki hükümlüler naklediliyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şiddetli yağış nedeniyle su seviyesi yükselen Zonguldak Karadeniz Ereğli K2 Tipi Ceza İnfaz Kurumunda barındırılan hükümlülerden... 19.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-19T16:04+0300

2023-11-19T16:04+0300

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türkiye

adalet bakanlığı

fırtına

cezaevi

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Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Zonguldak Karadeniz Ereğli K2 Tipi Ceza İnfaz Kurumumuzda şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle su seviyesi yükseldiğinden, cezaevinde barındırılan hükümlüleri güvenlik nedeniyle yakın kurumlara naklediyoruz. Düzce T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna nakledilen 39 hükümlünün şu an için bir güvenlik problemi bulunmamaktadır." ifadesini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20231119/firtina-gemiyi-ikiye-boldu-1077550419.html

türkiye

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adalet bakanlığı, fırtına, cezaevi