https://sputniknews.com.tr/20231119/siddetli-yagis-ve-firtina-nedeniyle-cezaevindeki-hukumluler-naklediliyor-1077555645.html
Şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle cezaevindeki hükümlüler naklediliyor
Şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle cezaevindeki hükümlüler naklediliyor
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şiddetli yağış nedeniyle su seviyesi yükselen Zonguldak Karadeniz Ereğli K2 Tipi Ceza İnfaz Kurumunda barındırılan hükümlülerden... 19.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-19T16:04+0300
2023-11-19T16:04+0300
2023-11-19T16:40+0300
türkiye
adalet bakanlığı
fırtına
cezaevi
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Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Zonguldak Karadeniz Ereğli K2 Tipi Ceza İnfaz Kurumumuzda şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle su seviyesi yükseldiğinden, cezaevinde barındırılan hükümlüleri güvenlik nedeniyle yakın kurumlara naklediyoruz. Düzce T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna nakledilen 39 hükümlünün şu an için bir güvenlik problemi bulunmamaktadır." ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231119/firtina-gemiyi-ikiye-boldu-1077550419.html
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adalet bakanlığı, fırtına, cezaevi
adalet bakanlığı, fırtına, cezaevi
Şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle cezaevindeki hükümlüler naklediliyor
16:04 19.11.2023 (güncellendi: 16:40 19.11.2023)
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şiddetli yağış nedeniyle su seviyesi yükselen Zonguldak Karadeniz Ereğli K2 Tipi Ceza İnfaz Kurumunda barındırılan hükümlülerden 39'unun, Düzce T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna nakledildiğini bildirdi.
Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Zonguldak Karadeniz Ereğli K2 Tipi Ceza İnfaz Kurumumuzda şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle su seviyesi yükseldiğinden, cezaevinde barındırılan hükümlüleri güvenlik nedeniyle yakın kurumlara naklediyoruz. Düzce T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna nakledilen 39 hükümlünün şu an için bir güvenlik problemi bulunmamaktadır." ifadesini kullandı.