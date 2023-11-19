https://sputniknews.com.tr/20231119/firtina-gemiyi-ikiye-boldu-1077550419.html

Fırtına gemiyi ikiye böldü

Fırtına gemiyi ikiye böldü

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde fırtına nedeniyle ikiye bölündükten sonra kıyıya sürüklenen geminin personeli tahliye edildi. 19.11.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

fırtına

zonguldak

gemi

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Ereğli Limanı'nda demirleyen Panama bandıralı kuru yük gemisi, bölgede etkili olan fırtına nedeniyle ikiye bölündü. Kıyıya sürüklenen geminin parçası, limanın beton duvarlarına çarptı ve kıyıdaki amfi tiyatroya zarar verdi.İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu ile itfaiye ekipleri sevk edildi.Gemide bulunan yabancı uyruklu 13 personel, ekiplerce tahliye edilerek Ereğli Öğretmenevi'ne yerleştirildi.Çevrede güvenlik önlemleri alan ekiplerin çalışmaları sürüyor.

https://sputniknews.com.tr/20231117/meteorolojiden-3-kente-uyari-kuvvetli-firtina-etkiliolacak-1077505622.html

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