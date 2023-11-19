https://sputniknews.com.tr/20231119/firtina-gemiyi-ikiye-boldu-1077550419.html
Fırtına gemiyi ikiye böldü
Fırtına gemiyi ikiye böldü
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde fırtına nedeniyle ikiye bölündükten sonra kıyıya sürüklenen geminin personeli tahliye edildi. 19.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-19T13:13+0300
2023-11-19T13:13+0300
2023-11-19T13:13+0300
türkiye
fırtına
zonguldak
gemi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/13/1077550261_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_a874b0b56e252339598eda17acd5bb7d.jpg
Ereğli Limanı'nda demirleyen Panama bandıralı kuru yük gemisi, bölgede etkili olan fırtına nedeniyle ikiye bölündü. Kıyıya sürüklenen geminin parçası, limanın beton duvarlarına çarptı ve kıyıdaki amfi tiyatroya zarar verdi.İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu ile itfaiye ekipleri sevk edildi.Gemide bulunan yabancı uyruklu 13 personel, ekiplerce tahliye edilerek Ereğli Öğretmenevi'ne yerleştirildi.Çevrede güvenlik önlemleri alan ekiplerin çalışmaları sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231117/meteorolojiden-3-kente-uyari-kuvvetli-firtina-etkiliolacak-1077505622.html
türkiye
zonguldak
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/13/1077550261_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_920c22d00a692376951f737a59b127dc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
fırtına, zonguldak, gemi
Fırtına gemiyi ikiye böldü
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde fırtına nedeniyle ikiye bölündükten sonra kıyıya sürüklenen geminin personeli tahliye edildi.
Ereğli Limanı'nda demirleyen Panama bandıralı kuru yük gemisi, bölgede etkili olan fırtına nedeniyle ikiye bölündü. Kıyıya sürüklenen geminin parçası, limanın beton duvarlarına çarptı ve kıyıdaki amfi tiyatroya zarar verdi.
İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Gemide bulunan yabancı uyruklu 13 personel, ekiplerce tahliye edilerek Ereğli Öğretmenevi'ne yerleştirildi.
Çevrede güvenlik önlemleri alan ekiplerin çalışmaları sürüyor.