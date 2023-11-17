https://sputniknews.com.tr/20231117/meteorolojiden-3-kente-uyari-kuvvetli-firtina-etkiliolacak-1077505622.html
Meteoroloji'den 3 kente uyarı: Kuvvetli fırtına etkili olacak
Meteoroloji'den 3 kente uyarı: Kuvvetli fırtına etkili olacak
Meteorolojiden Erzincan, Bayburt ve Erzurum için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulunuldu 17.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-17T17:05+0300
2023-11-17T17:05+0300
2023-11-17T17:05+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
erzincan
bayburt
erzurum
hava durumu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/17/1076613688_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_4bbf3df3b8581813e18a8e8087abc916.jpg
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan uyarıda, “Erzincan, Bayburt ve Erzurum çevrelerinde gerçekleşecek kuvvetli rüzgar ve fırtınaya dikkat. 18.11.2023 Cumartesi ve 19.11.2023 Pazar günleri Erzurum, Erzincan ve Bayburt çevrelerinde gerçekleşecek olan rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) yer yer tam fırtına (90-110 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.” denildi.
https://sputniknews.com.tr/20231117/izmir-buyuksehir-belediyesi-barinaktan-kopek-sahiplenene-mama-hediye-edecek--1077504386.html
türkiye
erzincan
bayburt
erzurum
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/17/1076613688_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_eda71b4410fc18ca8860c3eff0096bde.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, erzincan, bayburt, erzurum, hava durumu
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, erzincan, bayburt, erzurum, hava durumu
Meteoroloji'den 3 kente uyarı: Kuvvetli fırtına etkili olacak
Meteorolojiden Erzincan, Bayburt ve Erzurum için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulunuldu
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan uyarıda, “Erzincan, Bayburt ve Erzurum çevrelerinde gerçekleşecek kuvvetli rüzgar ve fırtınaya dikkat. 18.11.2023 Cumartesi ve 19.11.2023 Pazar günleri Erzurum, Erzincan ve Bayburt çevrelerinde gerçekleşecek olan rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) yer yer tam fırtına (90-110 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.” denildi.