https://sputniknews.com.tr/20231117/meteorolojiden-3-kente-uyari-kuvvetli-firtina-etkiliolacak-1077505622.html

Meteoroloji'den 3 kente uyarı: Kuvvetli fırtına etkili olacak

Meteoroloji'den 3 kente uyarı: Kuvvetli fırtına etkili olacak

Meteorolojiden Erzincan, Bayburt ve Erzurum için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulunuldu 17.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-17T17:05+0300

2023-11-17T17:05+0300

2023-11-17T17:05+0300

türkiye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

erzincan

bayburt

erzurum

hava durumu

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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan uyarıda, “Erzincan, Bayburt ve Erzurum çevrelerinde gerçekleşecek kuvvetli rüzgar ve fırtınaya dikkat. 18.11.2023 Cumartesi ve 19.11.2023 Pazar günleri Erzurum, Erzincan ve Bayburt çevrelerinde gerçekleşecek olan rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) yer yer tam fırtına (90-110 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.” denildi.

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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, erzincan, bayburt, erzurum, hava durumu