https://sputniknews.com.tr/20231117/izmir-buyuksehir-belediyesi-barinaktan-kopek-sahiplenene-mama-hediye-edecek--1077504386.html
İzmir Büyükşehir Belediyesi, barınaktan köpek sahiplenen kişilere mama desteği verecek
İzmir Büyükşehir Belediyesi, barınaktan köpek sahiplenen kişilere mama desteği verecek
İzmir Büyükşehir Belediyesi, barınaktan köpek sahiplenen kişilere mama desteğinde bulunacağını açıkladı. 17.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-17T16:41+0300
2023-11-17T16:41+0300
2023-11-17T16:47+0300
türkiye
köpek
sokak köpeği
sokak hayvanları
türkiye
izmir
izmir büyükşehir belediyesi
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Yakın zamanda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sokak hayvanları için mama üretmeye başladığını açıklaması ardından, barınaktaki sokak köpeklerini sahiplenen kişilere mama desteği verilmeye başlanacağını da aktarıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından belirlenecek olan köpek maması miktarının mama fiyatlarının yükselmesi ve sahiplendirilmenin arttırılması nedeniyle olumlu bir etki yapacağını belirtiliyor. Seyrek'te üretilen mamaların, doğa dostu ve hastalık taşıma riski barındırmayan, çok kısa ömürlü siyah asker sineklerle hazırlandığı ve yüksek protein içerdiği de aktarıldı.
https://sputniknews.com.tr/20231115/sokak-kopegi-halk-otobusune-bindi-marmaraya-kadar-goturdum-1077422084.html
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köpek, sokak köpeği, sokak hayvanları, türkiye, izmir, izmir büyükşehir belediyesi
köpek, sokak köpeği, sokak hayvanları, türkiye, izmir, izmir büyükşehir belediyesi
İzmir Büyükşehir Belediyesi, barınaktan köpek sahiplenen kişilere mama desteği verecek
16:41 17.11.2023 (güncellendi: 16:47 17.11.2023)
İzmir Büyükşehir Belediyesi, barınaktan köpek sahiplenen kişilere mama desteğinde bulunacağını açıkladı.
Yakın zamanda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sokak hayvanları için mama üretmeye başladığını açıklaması ardından, barınaktaki sokak köpeklerini sahiplenen kişilere mama desteği verilmeye başlanacağını da aktarıldı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından belirlenecek olan köpek maması miktarının mama fiyatlarının yükselmesi ve sahiplendirilmenin arttırılması nedeniyle olumlu bir etki yapacağını belirtiliyor.
Seyrek'te üretilen mamaların, doğa dostu ve hastalık taşıma riski barındırmayan, çok kısa ömürlü siyah asker sineklerle hazırlandığı ve yüksek protein içerdiği de aktarıldı.