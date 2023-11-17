https://sputniknews.com.tr/20231117/izmir-buyuksehir-belediyesi-barinaktan-kopek-sahiplenene-mama-hediye-edecek--1077504386.html

İzmir Büyükşehir Belediyesi, barınaktan köpek sahiplenen kişilere mama desteği verecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, barınaktan köpek sahiplenen kişilere mama desteği verecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, barınaktan köpek sahiplenen kişilere mama desteğinde bulunacağını açıkladı. 17.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-17T16:41+0300

2023-11-17T16:41+0300

2023-11-17T16:47+0300

türkiye

köpek

sokak köpeği

sokak hayvanları

türkiye

izmir

izmir büyükşehir belediyesi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/1d/1076854327_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9387887b43bb28a65f3da5fee4a06955.jpg

Yakın zamanda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sokak hayvanları için mama üretmeye başladığını açıklaması ardından, barınaktaki sokak köpeklerini sahiplenen kişilere mama desteği verilmeye başlanacağını da aktarıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından belirlenecek olan köpek maması miktarının mama fiyatlarının yükselmesi ve sahiplendirilmenin arttırılması nedeniyle olumlu bir etki yapacağını belirtiliyor. Seyrek'te üretilen mamaların, doğa dostu ve hastalık taşıma riski barındırmayan, çok kısa ömürlü siyah asker sineklerle hazırlandığı ve yüksek protein içerdiği de aktarıldı.

https://sputniknews.com.tr/20231115/sokak-kopegi-halk-otobusune-bindi-marmaraya-kadar-goturdum-1077422084.html

türkiye

izmir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

köpek, sokak köpeği, sokak hayvanları, türkiye, izmir, izmir büyükşehir belediyesi