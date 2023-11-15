https://sputniknews.com.tr/20231115/sokak-kopegi-halk-otobusune-bindi-marmaraya-kadar-goturdum-1077422084.html
Sokak köpeği halk otobüsüne bindi: 'Marmaray'a kadar götürdüm'
Sokak köpeği halk otobüsüne bindi: 'Marmaray'a kadar götürdüm'
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde durakta duran halk otobüsüne köpek bindi. Köpeğin tebessüm ettiren yolculuğu güvenlik kamerasına yansıdı. 15.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-15T15:29+0300
2023-11-15T15:29+0300
2023-11-15T16:57+0300
yaşam
köpek
sokak köpeği
otobüs
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Ayhan Kökten idaresindeki 502 numaralı Gebze -Şifa hattında çalışan halk otobüsü, yolcu almak için Hacı Halil Mahallesi Hükümet Caddesindeki durağa yanaştı. Kapısı açılan otobüse yolcularla birlikte bir köpek bindi. Sevimli köpek bir süre otobüs içinde dolaştıktan sonra yere oturdu. Köpeğin zararsız olduğunu anlayan yolcular ise kısa sürede duruma alıştı. Yaklaşık 4 kilometre boyunca yolculuk yapan sevimli köpek, Darıca ilçesi İstasyon Caddesindeki durakta indi. Sevimli köpeğin tebessüm ettiren yolculuğu araç içi güvenlik kamerasına da yansıdı.Bir gün önce aynı durakta köpeğe poğaça verdiğini söyleyen şoför, "İmam hatip durağında otobüsün kapısını açtım, bir kişi bindi, ikinci kişi de patilerini koydu. 'Geç arabaya' dedim. Geçti. Bir tur attı arabanın içinde. İnecek sandım arka kapıyı açtı ama inmedi, yattı. Onu aldım Marmaray'a kadar götürdüm. Seyahat ettik. Amacım onu buraya getirip, bakmaktı. Yolcuların tepkileri de çok güzeldi. Korkan ve rahatsız olan olmadı" dedi.
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köpek halk otobüsüne bindi
köpek halk otobüsüne bindi
2023-11-15T15:29+0300
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Sputnik Türkiye
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MIA „Rosiya Segodnya“
köpek, sokak köpeği, otobüs, видео
köpek, sokak köpeği, otobüs, видео
Sokak köpeği halk otobüsüne bindi: 'Marmaray'a kadar götürdüm'
15:29 15.11.2023 (güncellendi: 16:57 15.11.2023)
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde durakta duran halk otobüsüne köpek bindi. Köpeğin tebessüm ettiren yolculuğu güvenlik kamerasına yansıdı.
Ayhan Kökten idaresindeki 502 numaralı Gebze -Şifa hattında çalışan halk otobüsü, yolcu almak için Hacı Halil Mahallesi Hükümet Caddesindeki durağa yanaştı.
Kapısı açılan otobüse yolcularla birlikte bir köpek bindi. Sevimli köpek bir süre otobüs içinde dolaştıktan sonra yere oturdu. Köpeğin zararsız olduğunu anlayan yolcular ise kısa sürede duruma alıştı.
Yaklaşık 4 kilometre boyunca yolculuk yapan sevimli köpek, Darıca ilçesi İstasyon Caddesindeki durakta indi. Sevimli köpeğin tebessüm ettiren yolculuğu araç içi güvenlik kamerasına da yansıdı.
Bir gün önce aynı durakta köpeğe poğaça verdiğini söyleyen şoför, "İmam hatip durağında otobüsün kapısını açtım, bir kişi bindi, ikinci kişi de patilerini koydu. 'Geç arabaya' dedim. Geçti. Bir tur attı arabanın içinde. İnecek sandım arka kapıyı açtı ama inmedi, yattı. Onu aldım Marmaray'a kadar götürdüm. Seyahat ettik. Amacım onu buraya getirip, bakmaktı. Yolcuların tepkileri de çok güzeldi. Korkan ve rahatsız olan olmadı" dedi.