https://sputniknews.com.tr/20231119/metin-uca-son-yolculuguna-ugurlandi-1077553294.html
Metin Uca, son yolculuğuna uğurlandı
Metin Uca, son yolculuğuna uğurlandı
Metin Uca'nın cenazesi, öğle vakti Ankara Kocatepe Camisi'nde kılınank cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedildi. 19.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-19T14:37+0300
2023-11-19T14:37+0300
2023-11-19T14:37+0300
yaşam
metin uca
televizyoncu
ölüm
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Tedavi gördüğü hastanede entübe edilen tiyatrocu, yazar ve sunucu Metin Uca 62 yaşında hayatını kaybetti.İstanbul'da yoğun bakım servisinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden sunucu ve yazar Metin Uca, Kocatepe Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Törende Uca'nın yakınları duygusal anlar yaşadı.
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metin uca, televizyoncu, ölüm
metin uca, televizyoncu, ölüm
Metin Uca, son yolculuğuna uğurlandı
Metin Uca'nın cenazesi, öğle vakti Ankara Kocatepe Camisi'nde kılınank cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedildi.
Tedavi gördüğü hastanede entübe edilen tiyatrocu, yazar ve sunucu Metin Uca 62 yaşında hayatını kaybetti.
İstanbul'da yoğun bakım servisinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden sunucu ve yazar Metin Uca, Kocatepe Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Törende Uca'nın yakınları duygusal anlar yaşadı.