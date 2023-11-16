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Metin Uca entübe edildi
Metin Uca entübe edildi
Boyun şah damarının tıkanmasıyla apar topar ameliyat olan ve sağlık durumunun iyiye gitmesiyle dün taburcu edilmesi beklenen tiyatrocu, yazar ve sunucu Metin... 16.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-16T11:27+0300
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Metin Uca, geçtiğimiz gün Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde araç kullanırken fenalaşınca kaza yapmış ve kaldırıldığı hastanede boyun şah damarının tıkalı olduğu anlaşılınca apar topar ameliyat olmuştu. Sağlık durumu iyiye giden ve dün taburcu edilmesi planlanan Uca, yeniden fenalaştı. Operasyona alınan ünlü isim, entübe edildi.Uca'nın menajeri, sosyal medyadan yaptığı açıklamada sanatçının entübe edildiğini ve kritik 72 saati geçirmesinin beklendiği söyledi.Yapılan açıklamada "Daha önce güzel haber vermiştim, sevgili Metin Uca'nın durumunun iyiye gittiğini, en kısa zamanda taburcu edileceğini, evde ek tedavilerle eski sağlığına kavuşacağını söylemiştim. 15 Kasım sabahı taburcu edilmesi beklenirken acil bir operasyona alınması gerekti. Operasyondan sonra oluşan komplikasyonlar nedeniyle tedbir amaçlı entübe edildi. 72 saati atlatmayı, ardından kaldığımız yerden tedavisine devam edebilmeyi umuyoruz. Kıymetli doktorlarının, hastane yönetiminin yoğun ve özverili çabalarıyla, sizlerin güzel dilekleriyle hep birlikte bu zorlu süreci aşacağız. Kalbimiz onunla. Onun yaşam felsefesi; umudu kaybetmemek. Umudu kaybetmeyeceğiz" ifadelerine yer verildi.
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Metin Uca entübe edildi

11:27 16.11.2023
© Fotoğraf : TwitterMetin Uca
Metin Uca - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2023
© Fotoğraf : Twitter
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Boyun şah damarının tıkanmasıyla apar topar ameliyat olan ve sağlık durumunun iyiye gitmesiyle dün taburcu edilmesi beklenen tiyatrocu, yazar ve sunucu Metin Uca'nın tedbir amaçlı entübe edildiği ve kritik 72 saate girildiği açıklandı.
Metin Uca, geçtiğimiz gün Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde araç kullanırken fenalaşınca kaza yapmış ve kaldırıldığı hastanede boyun şah damarının tıkalı olduğu anlaşılınca apar topar ameliyat olmuştu. Sağlık durumu iyiye giden ve dün taburcu edilmesi planlanan Uca, yeniden fenalaştı. Operasyona alınan ünlü isim, entübe edildi.
Uca'nın menajeri, sosyal medyadan yaptığı açıklamada sanatçının entübe edildiğini ve kritik 72 saati geçirmesinin beklendiği söyledi.
Yapılan açıklamada "Daha önce güzel haber vermiştim, sevgili Metin Uca'nın durumunun iyiye gittiğini, en kısa zamanda taburcu edileceğini, evde ek tedavilerle eski sağlığına kavuşacağını söylemiştim. 15 Kasım sabahı taburcu edilmesi beklenirken acil bir operasyona alınması gerekti. Operasyondan sonra oluşan komplikasyonlar nedeniyle tedbir amaçlı entübe edildi. 72 saati atlatmayı, ardından kaldığımız yerden tedavisine devam edebilmeyi umuyoruz. Kıymetli doktorlarının, hastane yönetiminin yoğun ve özverili çabalarıyla, sizlerin güzel dilekleriyle hep birlikte bu zorlu süreci aşacağız. Kalbimiz onunla. Onun yaşam felsefesi; umudu kaybetmemek. Umudu kaybetmeyeceğiz" ifadelerine yer verildi.
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