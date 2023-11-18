https://sputniknews.com.tr/20231118/rusya-savunma-bakanligi-rus-hava-savunma-sistemleri-2-neptun-fuzesini-dusurdu-1077531819.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Rus hava savunma sistemleri 2 Neptün füzesini düşürdü

Rusya Savunma Bakanlığı: Rus hava savunma sistemleri 2 Neptün füzesini düşürdü

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava savunma sistemlerinin Ukrayna’ya ait 2 Neptün gemisavar füzesini düşürdüğünü duyurdu. 18.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-18T16:16+0300

2023-11-18T16:16+0300

2023-11-18T16:16+0300

ukrayna krizi

rusya savunma bakanlığı

rusya

donetsk

zaporojye

lugans halk cumhuriyeti

insansız hava aracı (iha)

dnepropetrovsk

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’da devam eden özel askeri harekata ilişkin güncel bilgileri paylaştı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus hava savunma sistemlerinin son 24 saat içinde Ukrayna’ya ait 2 Neptün gemisavar füzesi, 20 insansız hava aracı ve 5 HIMARS çoklu roketatar sistemi füzesi düşürdüğü belirtildi.Açıklamaya göre, Kupyansk yönünde, Batı Askeri Grubu birimleri Harkov’un Sinkovka yerleşimi bölgesinde hava ve topçu desteğiyle gerçekleştirdiği aktif operasyonlarda, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 67. Mekanize Tugayının taaruz gruplarının iki saldırısını püskürterek, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin 43. ve 53. mekanize tugayları ile 10. Dağ Saldırı Tugayının birimlerini vurdu. Ukraynalı 30 asker ve 2 kamyonet imha edildi.Krasnıy Liman yönünde, Merkez Askeri Grubu birimlerinin koordineli eylemleri, hava saldırıları ve topçu ateşi ile Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 24, 47. ve 63. mekanize tugaylarının saldırı gruplarının Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin (LHC) Çervonaya Dibrova ve Petrovskoye bölgelerine yönelik üç saldırısı püskürtüldü. Ukraynalı 200’e yakın asker etkisiz hale getirilirken, 2 zırhlı muharebe aracı ve 2 otomobil yok edildi.Donetsk yönünde, Güney Askeri Grubu birlikleri hava ve topçu birimleriyle işbirliği içinde, Kurdyumovka yerleşimi bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 30. Mekanize Tugayının taaruz gruplarının iki saldırısını püskürttü. Bu yönde düşman kayıpları 180 asker, 1 Bradley piyade savaş aracı, 3 kamyonet ve 1 adet MSTA-B obüsü olarak gerçekleşti.Zaporojye yönünde, Rus ordu grubu birimlerinin hava saldırıları ve topçu ateşi ile Rabotino yerleşimi bölgesindeki Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 65. ve 118. mekanize tugaylarının taaruz gruplarının 4saldırısı püskürtüldü. Ukraynalı 140 asker, 1 tank, 2 zırhlı muharebe aracı ve 3 otomobil imha edildi.Dnepropetrovsk bölgesindeki Lozovatka hava üssünde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait füze mühimmat deposu ile Kiev bölgesindeki Karpilovka ve Jitomir bölgesindeki Aleksandrovka yerleşim bölgelerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait iki mühimmat deposu imha edildi.Ayrıca, Karadeniz Filosu uçakları Sevastopol'un 80 km batısında Ukrayna Donanması'na ait bir sürat teknesi ile 7 insansız botu imha etti.Özel askeri harekatın başından bu yana toplam 536 uçak, 254 helikopter, 9 bin 9 insansız hava aracı (İHA), 441 uçaksavar füze sistemi, 13 bin 464 tank ve diğer zırhlı muharebe araçları, 1185 çoklu roketatar sistemi aracı, 7 bin 128 sahra ve havan topu ile 15 bin 369 adet farklı askeri araç imha edildi.

https://sputniknews.com.tr/20231117/rusya-savunma-bakanligi-karadenizde-ukrayna-ordusuna-ait-botlar-tespit-edilerek-yok-edildi-1077513987.html

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rusya savunma bakanlığı, rusya, donetsk, zaporojye, lugans halk cumhuriyeti, insansız hava aracı (iha), dnepropetrovsk