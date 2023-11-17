https://sputniknews.com.tr/20231117/rusya-savunma-bakanligi-karadenizde-ukrayna-ordusuna-ait-botlar-tespit-edilerek-yok-edildi-1077513987.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Karadeniz’de Ukrayna ordusuna ait botlar tespit edilerek yok edildi
Rusya Savunma Bakanlığı: Karadeniz’de Ukrayna ordusuna ait botlar tespit edilerek yok edildi
Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz’de Ukrayna ordusuna ait 7 adet insansız bot ve Ukraynalı askerleri taşıyan bir adet Willard askeri sürat botunun yok... 17.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-17T21:21+0300
2023-11-17T21:21+0300
2023-11-17T21:20+0300
ukrayna krizi
rusya savunma bakanlığı
rusya
bot
ukrayna
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “17 Kasım 2023 tarihinde, Karadeniz’in güneybatısında gerçekleştirilen devriye görevi sırasında, Kırım Yarımadası yönünde ilerleyen 7 adet insansız bot ve Ukrayna ordusu çıkarma grubunu taşıyan bir adet Willard tipi askeri sürat botu tespit edildi” ifadesine yer verildi.Tespit edilen tüm hedeflerin Karadeniz Filosu’na ait savaş uçakları tarafından yok edildiği kaydedilen.
https://sputniknews.com.tr/20231117/ukrayna-rusya-topraklarina-fuze-ve-ihalarla-saldiri-girisimlerini-surduruyor-1077493238.html
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rusya savunma bakanlığı, rusya, bot, ukrayna
rusya savunma bakanlığı, rusya, bot, ukrayna
Rusya Savunma Bakanlığı: Karadeniz’de Ukrayna ordusuna ait botlar tespit edilerek yok edildi
Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz’de Ukrayna ordusuna ait 7 adet insansız bot ve Ukraynalı askerleri taşıyan bir adet Willard askeri sürat botunun yok edildiğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “17 Kasım 2023 tarihinde, Karadeniz’in güneybatısında gerçekleştirilen devriye görevi sırasında, Kırım Yarımadası yönünde ilerleyen 7 adet insansız bot ve Ukrayna ordusu çıkarma grubunu taşıyan bir adet Willard tipi askeri sürat botu tespit edildi” ifadesine yer verildi.
Tespit edilen tüm hedeflerin Karadeniz Filosu’na ait savaş uçakları tarafından yok edildiği kaydedilen.