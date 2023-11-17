https://sputniknews.com.tr/20231117/rusya-savunma-bakanligi-karadenizde-ukrayna-ordusuna-ait-botlar-tespit-edilerek-yok-edildi-1077513987.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Karadeniz’de Ukrayna ordusuna ait botlar tespit edilerek yok edildi

Rusya Savunma Bakanlığı: Karadeniz’de Ukrayna ordusuna ait botlar tespit edilerek yok edildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz’de Ukrayna ordusuna ait 7 adet insansız bot ve Ukraynalı askerleri taşıyan bir adet Willard askeri sürat botunun yok... 17.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-17T21:21+0300

2023-11-17T21:21+0300

2023-11-17T21:20+0300

ukrayna krizi

rusya savunma bakanlığı

rusya

bot

ukrayna

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “17 Kasım 2023 tarihinde, Karadeniz’in güneybatısında gerçekleştirilen devriye görevi sırasında, Kırım Yarımadası yönünde ilerleyen 7 adet insansız bot ve Ukrayna ordusu çıkarma grubunu taşıyan bir adet Willard tipi askeri sürat botu tespit edildi” ifadesine yer verildi.Tespit edilen tüm hedeflerin Karadeniz Filosu’na ait savaş uçakları tarafından yok edildiği kaydedilen.

https://sputniknews.com.tr/20231117/ukrayna-rusya-topraklarina-fuze-ve-ihalarla-saldiri-girisimlerini-surduruyor-1077493238.html

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