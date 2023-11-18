https://sputniknews.com.tr/20231118/istanbuldaki-ak-partili-ilce-belediyeleri-gazze-icin-ortak-etkinlikler-duzenleyecek-1077521195.html

İstanbul'daki AK Partili ilçe belediyeleri Gazze için ortak etkinlikler düzenleyecek

İstanbul'daki AK Partili ilçe belediyeleri Gazze için ortak etkinlikler düzenleyecek

İstanbul'daki AK Partili ilçe belediyeleri, 20 Kasım-30 Aralık arasında ortak etkinlikler düzenleyerek Gazze'de yaşanan "soykırım"a dikkati çekecek. 18.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-18T01:22+0300

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israil- filistin çatışması

istanbul

ak parti

israil-filistin

filistin

gazze

gazze şeridi

istanbul il kültür ve turizm müdürlüğü

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AK Partili ilçe belediyeleri, Gazze konusunda sessiz veya kayıtsız kalmanın gelecek nesiller tarafından yargılanacak bir ihmalkarlık olacağından hareketle bir ay boyunca 11 tür etkinlik düzenleme kararı aldı."İnsanlığın Onur Sınavı: Gazze" başlıklı etkinlikler, İstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün katkılarıyla 20 Kasım ile 30 Aralık arasında tüm belediyelerin kültür merkezlerinde gerçekleştirilecek.Sempozyumlar, paneller, konferanslar, söyleşiler, şiir dinletileri, sergiler, Kur'an-ı Kerim tilavetleri, tiyatro gösterimleri, konserler ve yarışmalar ile Gazze konusundaki tarihsel ve sosyal bağlamın yeniden anlaşılması, toplumsal hafızanın korunması ve İsrail'in 1917'den beri Gazze'ye karşı uyguladığı 'soykırımın' kamuoyuna anlatılması hedefleniyor.Programın ilk etkinliği, aynı zamanda Dünya Çocuk Hakları Günü olan 20 Kasım Pazartesi saat 14.00'te tüm kültür merkezlerinde eş zamanlı yapılacak. Etkinlik salonlarında Gazze'de katledilen çocukların isimleri koltuklara yazılacak ve "Tay" adlı çizgi film gösterilecek.Tüm etkinliklerin tanıtım ve duyuruları, özel hazırlanan "insanlıgınonursinavigazze.com" web sitesi ile sosyal medya adresleri üzerinden yapılacak.

https://sputniknews.com.tr/20231117/israilli-rehinelerin-ailelerinden-cumhurbaskani-erdogana-yardim-edin-mektubu-1077511222.html

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istanbul, ak parti, israil-filistin, filistin, gazze, gazze şeridi, istanbul il kültür ve turizm müdürlüğü