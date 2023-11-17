https://sputniknews.com.tr/20231117/ucuncu-ceyrek-issizlik-rakamlari-aciklandi-1077486546.html
Üçüncü çeyrek işsizlik rakamları açıklandı
Üçüncü çeyrek işsizlik rakamları açıklandı
Türkiye'de işsizlik oranı, bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,5 puanlık azalışla yüzde 9,2 oldu. Bu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 218 bin... 17.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-17T10:23+0300
2023-11-17T10:23+0300
2023-11-17T10:25+0300
ekonomi
işsizlik
ekonomi
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz-eylül dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı, bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 161 bin kişi azalarak 3 milyon 218 bin kişi oldu.Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise 0,5 puanlık azalışla yüzde 9,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı, üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre 0,8 puan azaldı.Aynı dönemde 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı 0,7 puanlık azalışla yüzde 17,1 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 14,2, kadınlarda ise yüzde 22,4 olarak tahmin edildi.Öte yandan, geçmiş dönemlere ilişkin verilerde revizyona gidildi.
https://sputniknews.com.tr/20231110/eylul-ayi-issizlik-rakamlari-aciklandi-1077265058.html
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işsizlik, ekonomi
Üçüncü çeyrek işsizlik rakamları açıklandı
10:23 17.11.2023 (güncellendi: 10:25 17.11.2023)
Ayrıntılar geliyor
Türkiye'de işsizlik oranı, bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,5 puanlık azalışla yüzde 9,2 oldu. Bu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 218 bin kişi oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz-eylül dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı, bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 161 bin kişi azalarak 3 milyon 218 bin kişi oldu.
Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise 0,5 puanlık azalışla yüzde 9,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı, üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre 0,8 puan azaldı.
Aynı dönemde 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı 0,7 puanlık azalışla yüzde 17,1 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 14,2, kadınlarda ise yüzde 22,4 olarak tahmin edildi.
Öte yandan, geçmiş dönemlere ilişkin verilerde revizyona gidildi.