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Eylül ayı işsizlik rakamları açıklandı
Eylül ayı işsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik oranı eylülde bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 9,1 olarak gerçekleşti. İşsiz sayısı 3 milyon 168 bine geriledi. 10.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-10T11:06+0300
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ekonomi
işsizlik
işsizlik maaşı
genç işsizlik
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı işsizlik verilerini açıkladı.İşsizlik oranı eylülde önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 9,1'e geriledi. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,5 iken kadınlarda yüzde 12,3 olarak tahmin edildi.İşsiz sayısı eylül ayında bir önceki aya göre 46 bin kişi azalarak 3 milyon 168 bin kişi oldu.Genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,2 puanlık azalış ile yüzde 16,7'ye geriledi. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 13,8, kadınlarda ise yüzde 22 olarak tahmin edildi.İstihdam edilenlerin sayısı eylül ayında bir önceki aya göre 59 bin kişi azalarak 31 milyon 686 bin kişi oldu.İistihdam oranı 0,2 puan azalarak yüzde 48,3 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,8 iken kadınlarda yüzde 31,2 olarak belirlendi.İşgücü eylül ayında bir önceki aya göre 105 bin kişi azalarak 34 milyon 854 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,2 puan azalarak yüzde 53,2 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,1 iken kadınlarda yüzde 35,6 oldu.Haftalık çalışma süresi 44.2 saatMevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi eylülde bir önceki aya göre 0,8 saat artarak 44,2 saat olarak gerçekleşti.
https://sputniknews.com.tr/20231010/tuik-duyurdu-issizlik-rakamlari-aciklandi-1076185872.html
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işsizlik, işsizlik maaşı, genç işsizlik
işsizlik, işsizlik maaşı, genç işsizlik

Eylül ayı işsizlik rakamları açıklandı

11:06 10.11.2023
© AAİşsizlik
İşsizlik - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2023
© AA
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İşsizlik oranı eylülde bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 9,1 olarak gerçekleşti. İşsiz sayısı 3 milyon 168 bine geriledi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı işsizlik verilerini açıkladı.

İşsizlik oranı eylülde önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 9,1'e geriledi. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,5 iken kadınlarda yüzde 12,3 olarak tahmin edildi.

İşsiz sayısı eylül ayında bir önceki aya göre 46 bin kişi azalarak 3 milyon 168 bin kişi oldu.
Genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,2 puanlık azalış ile yüzde 16,7'ye geriledi. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 13,8, kadınlarda ise yüzde 22 olarak tahmin edildi.
İstihdam edilenlerin sayısı eylül ayında bir önceki aya göre 59 bin kişi azalarak 31 milyon 686 bin kişi oldu.

İistihdam oranı 0,2 puan azalarak yüzde 48,3 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,8 iken kadınlarda yüzde 31,2 olarak belirlendi.
İşgücü eylül ayında bir önceki aya göre 105 bin kişi azalarak 34 milyon 854 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,2 puan azalarak yüzde 53,2 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,1 iken kadınlarda yüzde 35,6 oldu.

Haftalık çalışma süresi 44.2 saat

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi eylülde bir önceki aya göre 0,8 saat artarak 44,2 saat olarak gerçekleşti.
İşsizlik - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2023
EKONOMİ
TÜİK duyurdu: İşsizlik rakamları açıklandı
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