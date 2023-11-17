https://sputniknews.com.tr/20231117/rusyanin-astrahan-sehrin-bir-ev-coktu-1-olu-1077479693.html

Rusya’nın Astrahan şehrin bir ev çöktü: 1 ölü

Rusya’nın Astrahan şehrin bir ev çöktü: 1 ölü

Rusya’nın Astrahan şehrinde bir evin çökmesi sonucu en az 1 kişinin hayatını kaybettiği, birkaç kişinin daha kayıp olduğu belirtildi. 17.11.2023, Sputnik Türkiye

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Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Astrahan şehrinde Tren Garı yakınında beş katlı bir binanın üçüncü ve dördüncü bloklarının çöktüğünü açıkladı.Astrahan Valisi İgor Babuşkin, Telegram paylaşımında, “Ön bilgiye göre bir ölü var. 1939 doğumlu bir kadın hayatını kaybetti. Birkaç kişi kayıp” diye yazdı.

https://sputniknews.com.tr/20230830/-rusyanin-gelencik-kentindeki-yangin-118-hektarlik-alana-yayildi-1075044375.html

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rusya, astrahan, rusya acil durumlar bakanlığı