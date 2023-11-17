https://sputniknews.com.tr/20231117/rusyanin-astrahan-sehrin-bir-ev-coktu-1-olu-1077479693.html
Rusya’nın Astrahan şehrin bir ev çöktü: 1 ölü
Rusya’nın Astrahan şehrin bir ev çöktü: 1 ölü
Rusya’nın Astrahan şehrinde bir evin çökmesi sonucu en az 1 kişinin hayatını kaybettiği, birkaç kişinin daha kayıp olduğu belirtildi. 17.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-17T01:13+0300
2023-11-17T01:13+0300
2023-11-17T01:13+0300
dünya
rusya
astrahan
rusya acil durumlar bakanlığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/11/1077479533_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_35ff528ace8df66ab896dfb07d6bf16b.jpg
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Astrahan şehrinde Tren Garı yakınında beş katlı bir binanın üçüncü ve dördüncü bloklarının çöktüğünü açıkladı.Astrahan Valisi İgor Babuşkin, Telegram paylaşımında, “Ön bilgiye göre bir ölü var. 1939 doğumlu bir kadın hayatını kaybetti. Birkaç kişi kayıp” diye yazdı.
https://sputniknews.com.tr/20230830/-rusyanin-gelencik-kentindeki-yangin-118-hektarlik-alana-yayildi-1075044375.html
rusya
astrahan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/11/1077479533_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_b67dc334d349f9bf6acdeed81b940ddd.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, astrahan, rusya acil durumlar bakanlığı
rusya, astrahan, rusya acil durumlar bakanlığı
Rusya’nın Astrahan şehrin bir ev çöktü: 1 ölü
Rusya’nın Astrahan şehrinde bir evin çökmesi sonucu en az 1 kişinin hayatını kaybettiği, birkaç kişinin daha kayıp olduğu belirtildi.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Astrahan şehrinde Tren Garı yakınında beş katlı bir binanın üçüncü ve dördüncü bloklarının çöktüğünü açıkladı.
Astrahan Valisi İgor Babuşkin, Telegram paylaşımında, “Ön bilgiye göre bir ölü var. 1939 doğumlu bir kadın hayatını kaybetti. Birkaç kişi kayıp” diye yazdı.