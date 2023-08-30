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https://sputniknews.com.tr/20230830/-rusyanin-gelencik-kentindeki-yangin-118-hektarlik-alana-yayildi-1075044375.html
Rusya'nın Gelencik kentindeki yangın 118 hektarlık alana yayıldı
Rusya'nın Gelencik kentindeki yangın 118 hektarlık alana yayıldı
Rusya'nın Karadeniz sahilindeki Gelencik kentinde ormanlık alanda çıkan yangın devam ediyor. 30.08.2023, Sputnik Türkiye
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gelencik
orman yangını
yangın
yangın söndürme
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Gelencik Belediye Başkanı Aleksey Bogodistov, Telegram hesabından yaptığı açıklamada alevlerin kapladığı alanın 118 hektara kadar genişlediğini belirtti.Bogodistov, "Yangındaki durumla ilgili son veriler. Acil Durumlar Bakanlığı Krasnodar Kray Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre yangından etkilenen alan 118 hektar" dedi.Yeşil ve mavinin bir arada olduğu sahil kenti Gelencik'teki yangın dün başladı. Önce 1.5 hektarlık alanda etkili olan yangın, farklı yerleşimlere sıçrayarak yayıldı.Acil Durumlar Bakanlığı, yangının söndürülmesi için 400'den fazla kişi ile 2 Be-200 uçağı ve 2 Mi-8 helikopteri de dahil 70 araçtan oluşan ekibin görev yaptığını duyurdu.Bakanlık, ekiplerin hızı saniyede 30 metreye varan sert rüzgarın etkisi altında ve zorlu bir arazide çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.
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Rusya'nın Gelencik kentindeki yangın 118 hektarlık alana yayıldı
Rusya'nın Gelencik kentindeki yangın 118 hektarlık alana yayıldı
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rusya, video, gelencik, orman yangını, yangın, yangın söndürme, uçak, видео
rusya, video, gelencik, orman yangını, yangın, yangın söndürme, uçak, видео

Rusya'nın Gelencik kentindeki yangın 118 hektarlık alana yayıldı

12:50 30.08.2023
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Rusya'nın Karadeniz sahilindeki Gelencik kentinde ormanlık alanda çıkan yangın devam ediyor.
Gelencik Belediye Başkanı Aleksey Bogodistov, Telegram hesabından yaptığı açıklamada alevlerin kapladığı alanın 118 hektara kadar genişlediğini belirtti.

Bogodistov, "Yangındaki durumla ilgili son veriler. Acil Durumlar Bakanlığı Krasnodar Kray Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre yangından etkilenen alan 118 hektar" dedi.

Yeşil ve mavinin bir arada olduğu sahil kenti Gelencik'teki yangın dün başladı. Önce 1.5 hektarlık alanda etkili olan yangın, farklı yerleşimlere sıçrayarak yayıldı.

Acil Durumlar Bakanlığı, yangının söndürülmesi için 400'den fazla kişi ile 2 Be-200 uçağı ve 2 Mi-8 helikopteri de dahil 70 araçtan oluşan ekibin görev yaptığını duyurdu.

Bakanlık, ekiplerin hızı saniyede 30 metreye varan sert rüzgarın etkisi altında ve zorlu bir arazide çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.
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