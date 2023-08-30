https://sputniknews.com.tr/20230830/-rusyanin-gelencik-kentindeki-yangin-118-hektarlik-alana-yayildi-1075044375.html

Rusya'nın Gelencik kentindeki yangın 118 hektarlık alana yayıldı

Rusya'nın Gelencik kentindeki yangın 118 hektarlık alana yayıldı

Rusya'nın Karadeniz sahilindeki Gelencik kentinde ormanlık alanda çıkan yangın devam ediyor. 30.08.2023, Sputnik Türkiye

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Gelencik Belediye Başkanı Aleksey Bogodistov, Telegram hesabından yaptığı açıklamada alevlerin kapladığı alanın 118 hektara kadar genişlediğini belirtti.Bogodistov, "Yangındaki durumla ilgili son veriler. Acil Durumlar Bakanlığı Krasnodar Kray Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre yangından etkilenen alan 118 hektar" dedi.Yeşil ve mavinin bir arada olduğu sahil kenti Gelencik'teki yangın dün başladı. Önce 1.5 hektarlık alanda etkili olan yangın, farklı yerleşimlere sıçrayarak yayıldı.Acil Durumlar Bakanlığı, yangının söndürülmesi için 400'den fazla kişi ile 2 Be-200 uçağı ve 2 Mi-8 helikopteri de dahil 70 araçtan oluşan ekibin görev yaptığını duyurdu.Bakanlık, ekiplerin hızı saniyede 30 metreye varan sert rüzgarın etkisi altında ve zorlu bir arazide çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

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Rusya'nın Gelencik kentindeki yangın 118 hektarlık alana yayıldı Rusya'nın Gelencik kentindeki yangın 118 hektarlık alana yayıldı 2023-08-30T12:50+0300 true PT0M23S

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