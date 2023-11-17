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https://sputniknews.com.tr/20231117/pentagon-17-ekimden-bu-yana-irak-ve-suriyede-abd-uslerine-yaklasik-58-saldiri-duzenlendi-1077480769.html
Pentagon: 17 Ekim'den bu yana Irak ve Suriye'de ABD üslerine 'yaklaşık 58 saldırı' düzenlendi
Pentagon: 17 Ekim'den bu yana Irak ve Suriye'de ABD üslerine 'yaklaşık 58 saldırı' düzenlendi
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 17 Ekim'den bu yana Irak ve Suriye'deki ABD üslerine yaklaşık 58 saldırı yapıldığını açıkladı. 17.11.2023, Sputnik Türkiye
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Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, günlük basın toplantısında, ABD üslerine yapılan saldırılarla ilgili güncel bilgiler verdi.Singh, "17 Ekim'den bu yana askerlerimize 58 saldırı düzenlendi. Hepsi başarısızlıkla sonuçlandı. Altyapıya ciddi bir zarar vermedi ve hiçbir askerimizin ciddi yaralanmasına sebep olmadı. Yaralanan tüm askerlerimiz görevlerine döndü" ifadelerini kullandı.Singh, "Bugün itibariyle yaklaşık 58 saldırı gerçekleşti. Yani Irak'ta 27, Suriye'de ise 30 ila 31 saldırı var" dedi.Bölgedeki ABD üslerine yapılan saldırılara karşılık verilmediği iddialarını kabul etmediğini belirten Sözcü Yardımcısı, "Sanırım son üç saldırımıza verdiğimiz tepkileri gördünüz. Bunlardan birinde güvenli bir evde faaliyet gösteren bir komuta kontrol ünitesi, diğer ikisinde silah depolama tesisi ve eğitim tesisleri vuruldu" diye konuştu."Eğer daha fazla saldırı olursa, kesinlikle kendi seçeceğimiz yer ve zamanda karşılık vereceğiz" diyen Singh, ABD üslerine yapılan saldırıların önemli ölçüde azaldığını öne sürdü.
https://sputniknews.com.tr/20231115/pentagon-17-ekimden-bu-yana-irak-ve-suriyede-abd-uslerine-55-saldiri-yapildi-1077403899.html
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abd üslerine yapılan saldırılar, abd üslerine günde kaç saldırı oluyor, abd üslerine gazze’den sonra saldırılar
abd üslerine yapılan saldırılar, abd üslerine günde kaç saldırı oluyor, abd üslerine gazze’den sonra saldırılar

Pentagon: 17 Ekim'den bu yana Irak ve Suriye'de ABD üslerine 'yaklaşık 58 saldırı' düzenlendi

02:50 17.11.2023 (güncellendi: 02:53 17.11.2023)
© AFP 2023 / DELIL SOULEIMANABD Ordusu Orta Doğu Suriye petrol
ABD Ordusu Orta Doğu Suriye petrol - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2023
© AFP 2023 / DELIL SOULEIMAN
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 17 Ekim'den bu yana Irak ve Suriye'deki ABD üslerine yaklaşık 58 saldırı yapıldığını açıkladı.
Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, günlük basın toplantısında, ABD üslerine yapılan saldırılarla ilgili güncel bilgiler verdi.
Singh, "17 Ekim'den bu yana askerlerimize 58 saldırı düzenlendi. Hepsi başarısızlıkla sonuçlandı. Altyapıya ciddi bir zarar vermedi ve hiçbir askerimizin ciddi yaralanmasına sebep olmadı. Yaralanan tüm askerlerimiz görevlerine döndü" ifadelerini kullandı.
Singh, "Bugün itibariyle yaklaşık 58 saldırı gerçekleşti. Yani Irak'ta 27, Suriye'de ise 30 ila 31 saldırı var" dedi.
Bölgedeki ABD üslerine yapılan saldırılara karşılık verilmediği iddialarını kabul etmediğini belirten Sözcü Yardımcısı, "Sanırım son üç saldırımıza verdiğimiz tepkileri gördünüz. Bunlardan birinde güvenli bir evde faaliyet gösteren bir komuta kontrol ünitesi, diğer ikisinde silah depolama tesisi ve eğitim tesisleri vuruldu" diye konuştu.
"Eğer daha fazla saldırı olursa, kesinlikle kendi seçeceğimiz yer ve zamanda karşılık vereceğiz" diyen Singh, ABD üslerine yapılan saldırıların önemli ölçüde azaldığını öne sürdü.
ABD Savunma Bakanlığı Pentagon binası - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2023
DÜNYA
Pentagon: 17 Ekim'den bu yana Irak ve Suriye'de ABD üslerine 55 saldırı yapıldı
15 Kasım, 00:15
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