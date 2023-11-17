https://sputniknews.com.tr/20231117/pentagon-17-ekimden-bu-yana-irak-ve-suriyede-abd-uslerine-yaklasik-58-saldiri-duzenlendi-1077480769.html

Pentagon: 17 Ekim'den bu yana Irak ve Suriye'de ABD üslerine 'yaklaşık 58 saldırı' düzenlendi

Pentagon: 17 Ekim'den bu yana Irak ve Suriye'de ABD üslerine 'yaklaşık 58 saldırı' düzenlendi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 17 Ekim'den bu yana Irak ve Suriye'deki ABD üslerine yaklaşık 58 saldırı yapıldığını açıkladı. 17.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-17T02:50+0300

2023-11-17T02:50+0300

2023-11-17T02:53+0300

pentagon

amerikan savunma bakanlığı (pentagon)

abd savunma bakanlığı (pentagon)

irak

irak

suriye

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Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, günlük basın toplantısında, ABD üslerine yapılan saldırılarla ilgili güncel bilgiler verdi.Singh, "17 Ekim'den bu yana askerlerimize 58 saldırı düzenlendi. Hepsi başarısızlıkla sonuçlandı. Altyapıya ciddi bir zarar vermedi ve hiçbir askerimizin ciddi yaralanmasına sebep olmadı. Yaralanan tüm askerlerimiz görevlerine döndü" ifadelerini kullandı.Singh, "Bugün itibariyle yaklaşık 58 saldırı gerçekleşti. Yani Irak'ta 27, Suriye'de ise 30 ila 31 saldırı var" dedi.Bölgedeki ABD üslerine yapılan saldırılara karşılık verilmediği iddialarını kabul etmediğini belirten Sözcü Yardımcısı, "Sanırım son üç saldırımıza verdiğimiz tepkileri gördünüz. Bunlardan birinde güvenli bir evde faaliyet gösteren bir komuta kontrol ünitesi, diğer ikisinde silah depolama tesisi ve eğitim tesisleri vuruldu" diye konuştu."Eğer daha fazla saldırı olursa, kesinlikle kendi seçeceğimiz yer ve zamanda karşılık vereceğiz" diyen Singh, ABD üslerine yapılan saldırıların önemli ölçüde azaldığını öne sürdü.

https://sputniknews.com.tr/20231115/pentagon-17-ekimden-bu-yana-irak-ve-suriyede-abd-uslerine-55-saldiri-yapildi-1077403899.html

irak

irak

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abd üslerine yapılan saldırılar, abd üslerine günde kaç saldırı oluyor, abd üslerine gazze’den sonra saldırılar