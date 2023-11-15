https://sputniknews.com.tr/20231115/pentagon-17-ekimden-bu-yana-irak-ve-suriyede-abd-uslerine-55-saldiri-yapildi-1077403899.html
Pentagon: 17 Ekim'den bu yana Irak ve Suriye'de ABD üslerine 55 saldırı yapıldı
Pentagon: 17 Ekim'den bu yana Irak ve Suriye'de ABD üslerine 55 saldırı yapıldı
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 17 Ekim'den bu yana Irak ve Suriye'deki ABD üslerine 55 saldırı düzenlendiğini belirtti. 15.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-15T00:15+0300
2023-11-15T00:15+0300
2023-11-15T00:15+0300
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abd savunma bakanlığı
abd savunma bakanlığı
suriye
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irak
saldırı
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Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, günlük basın toplantısında, ABD üslerine yapılan saldırılarla ilgili güncel bilgiler verdi.Saldırıların başladığı 17 Ekim'den bu yana Irak'ta 27, Suriye'de 28 olmak üzere ABD üslerine yönelik 55 saldırı gerçekleştirildiğini belirten Singh, bu saldırılarda 59 personelin hafif şekilde yaralandığını ve hepsinin görevinin başına döndüğünü ifade etti.Singh, ABD üslerine yapılan saldırılardan İran ile bağlantılı grupları sorumlu tutarak, ABD'nin söz konusu saldırılara yanıt verme hakkına sahip olduğunu söyledi.İsrail-Filistin çatışmasının bölgeye yayılmaması, Gazze ile sınırlı kalması için çabaladıklarını dile getiren Singh, ABD'nin bölgedeki güçlü varlığıyla şu ana kadar bu "caydırıcılık" politikasında başarılı olduklarını savundu.
https://sputniknews.com.tr/20231114/abdnin-suriyedeki-ussune-roketli-saldiri-1077398850.html
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pentagon, abd savunma bakanlığı (pentagon), abd savunma bakanlığı, abd savunma bakanlığı, suriye, irak, irak, saldırı, silahlı saldırı, sabrina singh
pentagon, abd savunma bakanlığı (pentagon), abd savunma bakanlığı, abd savunma bakanlığı, suriye, irak, irak, saldırı, silahlı saldırı, sabrina singh
Pentagon: 17 Ekim'den bu yana Irak ve Suriye'de ABD üslerine 55 saldırı yapıldı
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 17 Ekim'den bu yana Irak ve Suriye'deki ABD üslerine 55 saldırı düzenlendiğini belirtti.
Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, günlük basın toplantısında, ABD üslerine yapılan saldırılarla ilgili güncel bilgiler verdi.
Saldırıların başladığı 17 Ekim'den bu yana Irak'ta 27, Suriye'de 28 olmak üzere ABD üslerine yönelik 55 saldırı gerçekleştirildiğini belirten Singh, bu saldırılarda 59 personelin hafif şekilde yaralandığını ve hepsinin görevinin başına döndüğünü ifade etti.
Singh, ABD üslerine yapılan saldırılardan İran ile bağlantılı grupları sorumlu tutarak, ABD'nin söz konusu saldırılara yanıt verme hakkına sahip olduğunu söyledi.
İsrail-Filistin çatışmasının bölgeye yayılmaması, Gazze ile sınırlı kalması için çabaladıklarını dile getiren Singh, ABD'nin bölgedeki güçlü varlığıyla şu ana kadar bu "caydırıcılık" politikasında başarılı olduklarını savundu.