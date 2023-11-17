https://sputniknews.com.tr/20231117/hollanda-savunma-bakanligi-2024te-ukraynaya-2-milyar-euronun-uzerinde-askeri-destek-verilecek-1077505089.html

Hollanda Savunma Bakanlığı: 2024'te Ukrayna'ya 2 milyar euronun üzerinde askeri destek verilecek

Hollanda Savunma Bakanlığı: 2024'te Ukrayna'ya 2 milyar euronun üzerinde askeri destek verilecek

Hollanda Savunma Bakanlığı, 2024 yılında Ukrayna'ya 2 milyar euronun üzerinde askeri yardım tahsis edileceğini duyurdu. 17.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-17T17:07+0300

2023-11-17T17:07+0300

2023-11-17T17:07+0300

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Hollanda Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Hollanda hükümetinin 2024 yılında Ukrayna'ya 2 milyar eurodan fazla askeri yardım yapacağı belirtildi.Açıklamada, “Hollanda, Ukrayna'yı desteklemeye devam ediyor. Hükümet, bu amaç doğrultusunda 2024 yılı için 2 milyar eurodan fazla kaynak ayırdı" denilerek, bu paranın esas olarak Kiev'e askeri desteğe yönelik olduğu vurgulandı.Hollanda hükümetinin ayrıca, 2024 yılının ilk dört ayında Ukrayna'ya insani yardım ve yeniden yapılanma için 100 milyon eurodan fazla tahsis edeceği kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20231107/hollanda-ukraynali-pilotlarin-egitimi-icin-romanyaya-bes-f-16-gonderdi-1077153445.html

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