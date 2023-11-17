https://sputniknews.com.tr/20231117/hollanda-savunma-bakanligi-2024te-ukraynaya-2-milyar-euronun-uzerinde-askeri-destek-verilecek-1077505089.html
Hollanda Savunma Bakanlığı: 2024'te Ukrayna'ya 2 milyar euronun üzerinde askeri destek verilecek
Hollanda Savunma Bakanlığı: 2024'te Ukrayna'ya 2 milyar euronun üzerinde askeri destek verilecek
Hollanda Savunma Bakanlığı, 2024 yılında Ukrayna'ya 2 milyar euronun üzerinde askeri yardım tahsis edileceğini duyurdu. 17.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-17T17:07+0300
2023-11-17T17:07+0300
2023-11-17T17:07+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna ordusu
ukrayna genelkurmay başkanlığı
hollanda
hollanda savunma bakanlığı
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Hollanda Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Hollanda hükümetinin 2024 yılında Ukrayna'ya 2 milyar eurodan fazla askeri yardım yapacağı belirtildi.Açıklamada, “Hollanda, Ukrayna'yı desteklemeye devam ediyor. Hükümet, bu amaç doğrultusunda 2024 yılı için 2 milyar eurodan fazla kaynak ayırdı" denilerek, bu paranın esas olarak Kiev'e askeri desteğe yönelik olduğu vurgulandı.Hollanda hükümetinin ayrıca, 2024 yılının ilk dört ayında Ukrayna'ya insani yardım ve yeniden yapılanma için 100 milyon eurodan fazla tahsis edeceği kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20231107/hollanda-ukraynali-pilotlarin-egitimi-icin-romanyaya-bes-f-16-gonderdi-1077153445.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, ukrayna genelkurmay başkanlığı, hollanda, hollanda savunma bakanlığı
ukrayna, ukrayna ordusu, ukrayna genelkurmay başkanlığı, hollanda, hollanda savunma bakanlığı
Hollanda Savunma Bakanlığı: 2024'te Ukrayna'ya 2 milyar euronun üzerinde askeri destek verilecek
Hollanda Savunma Bakanlığı, 2024 yılında Ukrayna'ya 2 milyar euronun üzerinde askeri yardım tahsis edileceğini duyurdu.
Hollanda Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Hollanda hükümetinin 2024 yılında Ukrayna'ya 2 milyar eurodan fazla askeri yardım yapacağı belirtildi.
Açıklamada, “Hollanda, Ukrayna'yı desteklemeye devam ediyor. Hükümet, bu amaç doğrultusunda 2024 yılı için 2 milyar eurodan fazla kaynak ayırdı" denilerek, bu paranın esas olarak Kiev'e askeri desteğe yönelik olduğu vurgulandı.
Hollanda hükümetinin ayrıca, 2024 yılının ilk dört ayında Ukrayna'ya insani yardım ve yeniden yapılanma için 100 milyon eurodan fazla tahsis edeceği kaydedildi.