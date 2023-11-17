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Abdulkadir Selvi: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’e çok tarihi bir uyarıda bulunmuş
Abdulkadir Selvi: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’e çok tarihi bir uyarıda bulunmuş
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'i İmamoğlu konusunda uyardığını belirtti. Selvi Kılıçdaroğlu'nun yeni genel başkana 'İmamoğlu'nu... 17.11.2023, Sputnik Türkiye
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politika
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özgür özel
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cumhuriyet halk partisi (chp)
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Abdulkadir Selvi, Eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Özel'i İmamoğlu konusunda uyardığını yazdı.Selvi bugünkü yazısında şunları dile getirdi:
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kemal kılıçdaroğlu, özgür özel, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ekrem imamoğlu
kemal kılıçdaroğlu, özgür özel, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ekrem imamoğlu

Abdulkadir Selvi: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’e çok tarihi bir uyarıda bulunmuş

12:52 17.11.2023
© AA / CHPKılıçdaroğlu-Özel
Kılıçdaroğlu-Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2023
© AA / CHP
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'i İmamoğlu konusunda uyardığını belirtti. Selvi Kılıçdaroğlu'nun yeni genel başkana 'İmamoğlu'nu sırtından at' dediğini öne sürdü.
Abdulkadir Selvi, Eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Özel'i İmamoğlu konusunda uyardığını yazdı.
Selvi bugünkü yazısında şunları dile getirdi:
"Eski genel başkan olarak Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’e çok tarihi bir uyarıda bulunmuş. “Bir an önce Ekrem’i sırtından at. Emanetçi olursun, genel başkan olamazsın. Ne istiyorsan yaparım, sana destek veririm” demiş. Kılıçdaroğlu, CHP’ye ilk genel başkan olduğunda Önder Sav’ın gölgesi altındaydı. Ne zaman ki Önder Sav’ı harcadı, o zaman CHP Genel Başkanı oldu. Bu süreci yaşadığı için Özgür Özel’e, ‘Ekrem’i sırtından at yoksa emanetçi genel başkan olmaktan kurtulamazsın’ şeklinde tavsiyede bulunuyor. Bu test edilip onaylanmış bir tecrübe. Kılıçdaroğlu’nun bir grup Parti Meclisi üyesiyle yaptığı toplantıda, “CHP’yi İmamoğlu’na kaptırmayın. Partiyi ANAP’laştırmak istiyor” dediğini Yeni Şafak gazetesi yazdı. Benim anladığım Kılıçdaroğlu partisine yönelik bir strateji izliyor. Kurultayı kaybetmesinin nedeni olarak Ekrem İmamoğlu’nu görüyor. Özgür Özel üzerinden Ekrem İmamoğlu’yla mücadele etmeye çalışıyor. Tabii bu etkili olur mu? Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’yla mücadeleyi göze alacak mı yoksa yerel seçimlere kadar emanetçi olarak devam etmeyi mi tercih edecek? Tüm bunlar belirsiz ama net olan bir şey var. Kılıçdaroğlu, pes etmiyor."
Fatih Altaylı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2023
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