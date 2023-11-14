https://sputniknews.com.tr/20231114/kilicdaroglu-vakif-kuruyor-iddiasi-fatih-altayli-once-mutfagi-yaptirmayi-onerdi-1077397183.html
Kılıçdaroğlu vakıf kuruyor iddiası: Fatih Altaylı önce mutfağı yaptırmayı önerdi
Kılıçdaroğlu vakıf kuruyor iddiası: Fatih Altaylı önce mutfağı yaptırmayı önerdi
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul ve Ankara'da ofis açacağına dair iddialarla ilgili gazeteci Fatih Altaylı, Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya... 14.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-14T18:43+0300
2023-11-14T18:43+0300
2023-11-14T18:43+0300
mutfak
türkiye
fatih altaylı
kemal kılıçdaroğlu
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Özgür Özel'in yeni CHP Genel Başkanı seçilmesinin ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni çalışma ofisi açacağına dair iddialar gündeme geldi. T24'den Eray Görgülü'nün haberinde göre Kılıçdaroğl'nun, vakıf kurma hazırlığında olduğu belirtildi. Habere göre Kılıçdaroğlu'nun İstanbul ve Ankara'da vakıf kurup, ofis açması söz konusu. Kılıçdaroğlu ile ilgili iddaları değerlendiren gazeteci Fatih Altaylı ise "Bu ofisin masraflarını kim karşılayacak?" sorusunu yöneltti. Altaylı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun emekli maaşının ofis masraflarını karşılamak için yeterli olup olmayacağını sordu. Fatih Altaylı, Kılıçdaroğlu'nun 62 bin 309 TL emekli maaşı aldığını belirtti. Altaylı açıklamasının devamında Kılıçdaroğlu'nun çok konuşulan mutfak videolarına göndermede bulundu ve şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20231029/fatih-altayli-bugun-ali-yerlikayayi-bir-yerde-gorursem-sarilasim-var-1076843426.html
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mutfak, fatih altaylı, kemal kılıçdaroğlu
mutfak, fatih altaylı, kemal kılıçdaroğlu
Kılıçdaroğlu vakıf kuruyor iddiası: Fatih Altaylı önce mutfağı yaptırmayı önerdi
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul ve Ankara'da ofis açacağına dair iddialarla ilgili gazeteci Fatih Altaylı, Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya paylaşımlarında sıklıkla kullandığı mutfak görüntülerine göndermede bulundu.
Özgür Özel'in yeni CHP Genel Başkanı seçilmesinin ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni çalışma ofisi açacağına dair iddialar gündeme geldi.
T24'den Eray Görgülü'nün haberinde göre Kılıçdaroğl'nun, vakıf kurma hazırlığında olduğu belirtildi. Habere göre Kılıçdaroğlu'nun İstanbul ve Ankara'da vakıf kurup, ofis açması söz konusu.
Kılıçdaroğlu ile ilgili iddaları değerlendiren gazeteci Fatih Altaylı ise "Bu ofisin masraflarını kim karşılayacak?" sorusunu yöneltti.
Altaylı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun emekli maaşının ofis masraflarını karşılamak için yeterli olup olmayacağını sordu. Fatih Altaylı, Kılıçdaroğlu'nun 62 bin 309 TL emekli maaşı aldığını belirtti.
Altaylı açıklamasının devamında Kılıçdaroğlu'nun çok konuşulan mutfak videolarına göndermede bulundu ve şu ifadeleri kullandı:
"Ama ben Selvi Kılıçdaroğlu’nun yerinde olsam 'Kemalcim madem bu büroyu tutup dayayıp döşeyecek kadar paramız vardı, niye şu mutfağı yaptırmadın da, o videolarla bizi rezil ettin' derdim."